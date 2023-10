Trấn Thành đẩy xe cho Mạc Can, dàn sao "Đất phương Nam" hội ngộ sau 26 năm

Buổi ra mắt phim Đất rừng phương Nam diễn ra chiều 11/10 tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự kiện gây bất ngờ khi có sự tham gia của dàn diễn viên bản điện ảnh và cả dàn diễn viên bản truyền hình Đất phương Nam (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn) năm 1997.

Trong đó, tương tác giữa Trấn Thành và Mạc Can - hai thế hệ đóng vai bác Ba Phi - gây chú ý. Do tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, nghệ sĩ Mạc Can đã phải đi xe lăn đến dự buổi công chiếu.

Khi thấy Mạc Can xuất hiện ở hàng ghế khán giả, Trấn Thành ân cần đẩy xe lăn cho nghệ sĩ, giới thiệu ông trước truyền thông.

Trấn Thành đẩy xe lăn cho nghệ sĩ Mạc Can (Video: Bích Phương).

Trấn Thành cũng dành nhiều hành động quan tâm, bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ Mạc Can. Diễn viên 8X ân cần hỏi: "Bác Ba Phi xem phim thấy có được không, có hay không ạ?". Nghệ sĩ gạo cội đáp lời: "Tôi không biết nói gì bây giờ, phim có hay hay không thì hãy hỏi những người mua vé. Tôi chúc phim đông khách, thắng lớn".

Chia sẻ sau buổi chiếu ra mắt Đất rừng phương Nam, Trấn Thành nói phần lớn lý do nhận lời đóng bác Ba Phi là vì ngưỡng mộ, yêu mến nhân vật do Mạc Can thủ vai và dàn diễn viên bản truyền hình năm 1997.

Trước những so sánh, tranh cãi của khán giả về việc hóa thân bác Ba Phi, nam nghệ sĩ cho biết: "Dĩ nhiên, phim ra mắt thì sẽ có người thích, người không. Nhưng quý vị đã bàn về nó nghĩa là phim thành công rồi. Nhiều người nói tôi có hình tượng không giống bác Ba Phi. Đó là ý kiến cá nhân và tôi tôn trọng, sẵn sàng tiếp thu".

Trấn Thành ôm hôn nghệ sĩ Mạc Can, bày tỏ sự kính trọng diễn viên gạo cội (Ảnh: Bích Phương).

Trong Đất rừng phương Nam, Trấn Thành giữ vị trí đồng sản xuất. Anh chia sẻ về áp lực doanh thu: "Làm một bộ phim có chi phí quá lớn, chúng tôi lo lắng vì không biết có hòa vốn hay không, khán giả có chịu đi xem hay không.

Phim này phải ít nhất trên 100 tỷ đồng mới huề vốn. Thị trường phim sau Covid-19 khó khăn vì khán giả có thói quen ở nhà xem phim trên nhiều nền tảng trực tuyến. Tôi lo, nhưng vẫn làm, vì Tổ nghề đã cho mình nhiều, khán giả cho mình nhiều, mình phải làm để những dự án hay, ý nghĩa được thực hiện".

Hé lộ với truyền thông, Trấn Thành cũng cho biết phần lớn chi phí làm phim dành cho phần kỹ xảo: "Ê-kíp kỹ xảo đều là những người giỏi nhất. Bối cảnh phim đẹp, trau chuốt cỡ nào cũng sẽ lộ một số khuyết điểm, nên hậu kỳ phải dùng kỹ xảo xóa những nét hiện đại. Tốn tiền lắm, phần đó là đắt nhất. Dựng phim cực lắm quý vị".

Hùng Thuận xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Đất rừng phương Nam" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Diễn viên Hùng Thuận - người đóng vai bé An bản truyền hình năm 1997 - bày tỏ sự ủng hộ cho Đất rừng phương Nam. Tại buổi giao lưu, anh nói bộ phim đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc, giúp anh "xuyên không về quá khứ".

Khi Trấn Thành nói về áp lực doanh thu, Hùng Thuận cho biết sẽ "bao trọn một rạp phim" để ủng hộ, tri ân tác phẩm và bé An - nhân vật đã làm nên tên tuổi của mình.

Dàn diễn viên "Đất phương Nam" bản truyền hình hội ngộ xúc động (Ảnh: Bích Phương).

Trước sự có mặt đông đủ của dàn diễn viên bản truyền hình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vô cùng cảm kích. Anh nói bồi hồi, xúc động khi được đứng cạnh đạo diễn Vinh Sơn, "bác Ba Phi" Mạc Can, "bé An" Hùng Thuận, "thằng Cò" Phùng Ngọc, "Tư Mắm" Cát Phượng, Thúy Loan "Út Trong", Mai Thanh Dung "Tư Ù", Thanh Vy "mẹ bé An"...

"Tôi biết ơn thế hệ trước, những diễn viên đã tham gia Đất phương Nam. Hôm nay là buổi chiếu đặc biệt để thế hệ sau báo cáo cho thế hệ trước và cũng để "khoe" rằng chúng tôi đã có thể tri ân câu chuyện này bằng bản phim như vậy!", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.