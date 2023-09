Bị chê đóng bác Ba Phi "Đất rừng phương Nam" không hợp, Trấn Thành nói gì?

Chiều 20/9, sự kiện công bố phim điện ảnh Đất rừng phương Nam diễn ra tại TPHCM, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Trấn Thành, Tuấn Trần, bé Huỳnh Hạo Khang, Tiến Luật, Hồng Ánh, Mai Tài Phến, Hứa Vĩ Văn...

Trấn Thành đắn đo khi được giao cho vai bác Ba Phi

Tại sự kiện, Trấn Thành lần đầu lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh vai bác Ba Phi trong Đất rừng phương Nam. Ông xã Hari Won cho biết khi nhận được lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh cũng thắc mắc "tại sao mới 36 tuổi mà lại cho vào vai 63 tuổi".

Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân ban đầu cũng đắn đo, suy nghĩ khi nhận vai diễn này vì bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can đóng là một ký ức đẹp trong lòng công chúng.

Nam MC nói thêm: "Riêng cá nhân tôi thích thử thách lắm, tôi luôn muốn làm những điều kích thích sự sáng tạo của mình. Với bác Ba Phi do Trấn Thành đóng sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới. Cho nên, tôi nghĩ khán giả không so sánh nhiều đâu.

Bác Ba Phi của năm xưa là hình ảnh dễ thương, vui nhộn và thích kể chuyện cười cho mọi người nghe. Nhưng, bác Ba Phi của bản điện ảnh có một vai trò khác nữa".

Phản hồi về vấn đề trên, Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Nhân vật bác Ba Phi là một người hoạt ngôn, mang tinh thần vui vẻ và kèm những ẩn ý. Tôi nghĩ Trấn Thành chính là lựa chọn phù hợp nhất. Thật ra bây giờ nếu chọn người khác thay thế Trấn Thành để đóng bác Ba Phi thì tôi cũng chưa nghĩ ra ai".

Cố vấn Vinh Sơn - đạo diễn của phim truyền hình Đất phương Nam - cho biết không nên so sánh bác Ba Phi của năm 2023 với bác Ba Phi của năm xưa.

"Tôi nghĩ khoảng cách 25 năm là cái mà chúng ta phải mở tâm lòng ra để đón nhận những điều mới, cho dù cái cũ có dấu ấn thế hệ quá lớn", ông nói thêm.

Phản hồi về việc liên tục chịu những áp lực về chuyện bị so sánh với bản truyền hình Đất phương Nam, Trấn Thành chia sẻ: "Ai cũng có một tuổi thơ, hình tượng khó quên trong đầu mình, tôi cũng rất yêu Đất phương Nam. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu mình giữ hình ảnh đẹp đó trong đầu và rộng mở đón nhận những hình ảnh mới.

Ở mỗi thời kỳ, tôi tin chắc nó sẽ có hay, cái đặc biệt riêng. Với thời xưa, bác Vinh Sơn làm phim với máy móc thời đó, với kinh phí thời đó thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm với máy móc thời nay, kinh phí thời nay.

Chúng ta không nên so sánh như thế vì mỗi thời kỳ đều có một điều kiện làm phim khác nhau. Cho nên tôi cũng ráng cố gắng làm nên một bác Ba Phi không giống với phiên bản cũ để cho mọi người tránh bị so sánh.

Nếu ai thật sự thích bác Ba Phi phiên bản mới thì tôi rất cảm ơn, còn ai vẫn nhớ bác Ba Phi của thời cũ thì đó là ký ức của họ".

Đạo diễn Vinh Sơn cho rằng quan điểm xem phim là phải tôn trọng sự khác biệt. Và điều ông thích nhất ở Đất rừng phương Nam chính là sự khác biệt, khác ở cách kể chuyện, xây dựng nhân vật và cả về ý tưởng, thông điệp toát ra từ câu chuyện.

Con số đầu tư có thể lên đến 100 tỷ đồng

Theo chia sẻ của nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn, bộ phim đã đặt bối cảnh xuyên suốt 6 tỉnh thành, cùng với 41 diễn viên chính và phụ sàng lọc ra từ 1000 hồ sơ đăng kí cho các vai diễn, gần 4000 diễn viên quần chúng, hơn 100 thiết bị xe cộ, ghe xuồng. Đoàn phim đã trải qua 48 ngày liên tục quay hình.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng chia sẻ về bài toán kinh phí khi làm phim: "Đất rừng phương Nam là một phim mà nếu tính toán ra con số thật thì có thể lên đến 100 tỷ đồng.

Tuy thế, bộ phim được làm ra với tình yêu và sự hỗ trợ rất lớn từ cả ê-kíp lẫn bà con ở khắp nơi khi đoàn phim đến quay nên chúng tôi không muốn đề cập nhiều đến chuyện kinh phí".

Ở vai trò nhà đầu tư và tham gia quá trình sản xuất phim, Trấn Thành cho biết anh là người "nghệ sĩ tính" nên luôn tôn trọng cảm xúc bản thân, khi nghe về dự án này, anh đã rất muốn nó được xảy ra.

"Tôi cũng chỉ cố gắng góp hết sức mình, vì với tôi đây là một phim mang hồn Việt và là cơ hội để thế giới thấy được là người Việt Nam đã làm ra một phim như thế. Ngoài việc đồng sản xuất, thì tôi cũng góp thêm chút công sức vào việc hỗ trợ diễn xuất cho các diễn viên, cũng như tham gia vào quá trình dựng phim", Trấn Thành chia sẻ thêm.

Nội dung phim điện ảnh Đất rừng phương Nam: Sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An (Hạo Khang) và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương Nam để tìm cha.

An mất mẹ khi bị kẹt giữa đoàn biểu tình, An được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy cậu các ngón nghề để mưu sinh tự lập. Biến cố ập đến, An lạc mất Út Lục Lâm và một mình trên hành trình tìm cha khó khăn.

Cuộc phiêu lưu của An đi qua Nam kỳ lục tỉnh với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người ấm áp với tình yêu quê hương trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp thế kỷ 20.

Đó là bác Ba Phi (Trấn Thành), cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), ông Ba bắt rắn (Công Ninh), thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong), Tư Ù (Tuyền Mập)...