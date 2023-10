Đạo diễn Vinh Sơn: "Nếu là tôi, tôi cũng chọn Trấn Thành đóng bác Ba Phi"

Thông tin Trấn Thành đảm nhận vai bác Ba Phi của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) thu hút sự quan tâm tranh luận của khán giả thời gian qua.

Bác Ba Phi từng là nhân vật nhận được nhiều sự yêu mến, do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai trong phim truyền hình Đất phương Nam. Vì thế, việc Trấn Thành đảm nhận vai diễn này ít nhiều dẫn đến sự so sánh, nhất là khi tạo hình của anh và một số phân đoạn trong phim được công bố.

Trong phim, Trấn Thành đội tóc giả, gắn ria mép. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phần hóa trang này thiếu chân thật, diễn viên trẻ hơn so với nhân vật bác Ba Phi...

Tạo hình của Trấn Thành trong vai bác Ba Phi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc này, đạo diễn Vinh Sơn lại cho rằng nếu ông làm phim điện ảnh Đất rừng phương Nam thì cũng sẽ chọn Trấn Thành vào vai bác Ba Phi.

Nam đạo diễn cho rằng xem phim là phải tôn trọng sự khác biệt. Và điều ông thích nhất ở Đất rừng phương Nam chính là sự khác biệt, khác ở cách kể chuyện, xây dựng nhân vật và cả về ý tưởng, thông điệp toát ra từ câu chuyện.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định Trấn Thành là lựa chọn phù hợp nhất, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra được người thay thế.

Về phía Trấn Thanh, trước những tranh luận về vai diễn, nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi mong khán giả sẽ có thể tìm thấy được sự thú vị, mới lạ trong hình tượng bác Ba Phi do mình thủ vai. Nó sẽ khác với những bác Ba Phi lúc trước, có thể chưa đủ già dặn nhưng sẽ tươi mới và dí dỏm hơn với sự hài hước, duyên dáng của riêng Trấn Thành".

Trấn Thành thừa nhận vai diễn này là một thử thách lớn với anh, bởi hình tượng bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can đã in sâu trong ký ức của mọi người.

"Sẽ rất tốt nếu chúng ta giữ những hình ảnh bác Ba Phi của chú Mạc Can trong tim và mở lòng đón nhận những cái mới. Nếu phiên bản của tôi hay và may mắn được mọi người đón nhận, nó sẽ lại là ký ức đẹp của những người sống ở năm 2023. Mỗi phiên bản, mỗi thời kỳ đều có sự đặc biệt, những cái hay khác nhau", anh nói thêm.

Trấn Thành cho biết trong phim, bác Ba Phi có một phân đoạn dài, phải quay liên tục chỉ trong một cú máy với cả trăm diễn viên tham gia. Nam diễn viên phải thể hiện tinh thần và khả năng kể chuyện đầy lôi cuốn của bác Ba Phi với hàng trăm khán giả.

"Chỉ một sai sót cũng khiến cả đoàn phim phải quay lại từ đầu. Chỉ có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chứ 10 năm nữa thì tôi cũng chưa dám làm phim cực như Đất rừng phương Nam", diễn viên chia sẻ.