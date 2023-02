Tạo hình của "nàng tiên cá" Halle Bailey vẫn khó lấy lòng khán giả

Đoạn clip mới nhất của bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng hé lộ bối cảnh vương quốc dưới đại dương, những chủng tộc tiên cá và tạo hình của nữ chính Ariel. Tuy nhiên, tạo hình của nhân vật chính Ariel lại khiến khán giả thất vọng.

Tạo hình của nữ chính Halle Bailey trong vai nàng tiên cá Ariel của "Nàng tiên cá" (Ảnh: Disney).

Nhiều ý kiến nhận định, nữ nghệ sĩ da màu Halle Bailey không hợp với vai tiên cá Ariel. "Nhìn cô tiên cá Ariel không có nét ngây thơ nào", "Màu phim quá tối và nhân vật cũng không sáng", "Tôi thực sự thất vọng khi xem tạo hình của tiên cá Ariel, hoàng tử cũng không được như mong đợi"... là những ý kiến về bộ phim.

Clip mới cũng tiết lộ tạo hình của hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King đóng) và vai phản diện Ursula (Melissa McCarthy đóng). Sự chênh lệch ngoại hình của tiên cá Ariel và hoàng tử Eric khiến khán giả thất vọng.

Nàng tiên cá phiên bản người đóng nằm trong chuỗi tái khởi động các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới của hãng Disney. Giống Beauty and the Beast (2017), The Lion King (2019) hay Aladdin (2021), nội dung phim sẽ theo sát phiên bản hoạt hình phát hành năm 1989 với nhân vật chính là Ariel (Halle Bailey đóng).

Ariel say mê thế giới loài người và đem lòng yêu Hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King đóng) điển trai sau khi cứu chàng khỏi vụ đắm tàu. Ariel tìm đến phù thủy Ursula (Melissa McCarthy đóng) để ước được ở bên người mình yêu nhưng lại rơi vào cái bẫy của mụ phù thủy độc ác.

Tạo hình của "nàng tiên cá" Halle Bailey tiếp tục tạo tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Disney).

Nàng tiên cá hứa hẹn là một trong những dự án được chờ đợi nhất của Disney trong năm 2023. Hãng phim cho thấy sự dũng cảm và tiên phong trong việc xóa bỏ định kiến chủng tộc ở Hollywood khi mang đến một nàng tiên cá da màu đầu tiên trên màn ảnh rộng.

"Nàng tiên cá" Halle Bailey mang làn da nâu và kiểu tóc tết đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi. Sự lựa chọn của Disney đã tạo nên một cuộc tranh cãi suốt 2 năm qua.

Năm ngoái, khi trailer đầu tiên của phim được công bố, nó đã trở thành chủ đề tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Chỉ sau 2 ngày công chiếu, đoạn quảng cáo phim đã thu về hơn 9 triệu lượt xem, hơn 300.000 lượt thích nhưng hơn 1,3 triệu lượt "dislike" (không thích). Con số này ngày một tăng khiến kênh YouTube của Walt Disney Studios phải ẩn số lượt dislike.

Nàng tiên cá và cuộc gặp gỡ định mệnh với hoàng tử trong "Nàng tiên cá" (Ảnh: Disney).

Một hình ảnh của "nàng tiên cá" Halle Bailey trong phim (Ảnh: Disney).

Nữ diễn viên gốc Phi - Halle Bailey bị đánh giá không phù hợp với vai diễn bởi làn da của cô. Nhà phê bình D. Jeremy nhận định: "Việc gán ghép nhân vật mang nét đặc trưng văn hóa Bắc Âu vào một diễn viên gốc Phi là hành vi xâm phạm văn hóa của người da màu. Bởi cách thức người gốc Phi thể hiện bản thân qua âm nhạc, tình yêu, lịch sử xã hội đều khác biệt và không liên hệ tới nguồn gốc và bối cảnh sinh ra nhân vật nàng tiên cá".

Trong phiên bản hoạt hình, nàng tiên cá sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng, suôn mượt, làn da trắng sáng nhưng trong phiên bản người đóng, nhân vật nổi tiếng này có tóc màu nâu, bông xù và làn da đậm màu.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả yêu mến các tác phẩm của Disney vẫn tuyên bố ủng hộ đoàn làm phim và hy vọng về một phiên bản hoàn toàn mới mẻ.

Mạng xã hội cũng đang tràn ngập các video ghi lại khoảnh khắc những cô gái trẻ da màu phấn khích khi nhận ra chính mình trong bộ phim điện ảnh được mong chờ. Bản thân nữ diễn viên Halle Bailey cũng chia sẻ một số đoạn clip này và nhận được những phản hồi tích cực.

Nàng tiên cá trong phiên bản hoạt hình kinh điển (Ảnh: News).

Về phần mình, hãng Disney khẳng định niềm tin vào nữ diễn viên trẻ Halle Bailey và mong rằng cô sẽ mang đến một nàng tiên cá vừa mới lạ, vừa đậm nét cổ tích.

Cơ duyên đến với vai diễn nàng tiên cá của Halle Bailey

Halle Bailey, sinh năm 2000, trưởng thành tại Atlanta thuộc bang Georgia (Mỹ) trong một gia đình bình dân có bố mẹ chỉ là công nhân viên.

Halle Bailey và chị gái ghi dấu ấn nhờ những bản cover các ca khúc nổi tiếng của Rihanna, Alicia Keys và Beyoncé lên YouTube. Sau đó, cô cùng chị gái dần tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả nhờ việc góp mặt trong các tác phẩm truyền hình, điện ảnh hay âm nhạc.

Halle Bailey may mắn khi lọt vào mắt xanh của đàn chị Beyoncé. Năm 2013, cô và chị gái ký hợp đồng với công ty giải trí Parkwood Entertainment của Beyoncé.

Kể từ đó, diva Beyoncé đóng vai trò cố vấn bảo trợ cho Bailey, thậm chí còn mời hai chị em Chloe x Halle hát mở màn hai lần, một cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu của mình vào năm 2016, và lần khác vào hai năm sau. Cũng trong năm 2016, hai chị em Bailey cũng đã xuất hiện trong album Lemonade của Beyoncé.

Giọng ca trẻ Halle Bailey (Ảnh: Twitter).

Halle Bailey được đạo diễn Rob Marshall của Nàng tiên cá lựa chọn nhờ giọng hát tuyệt vời. Ông còn thấy ở cô sự kết hợp hiếm có giữa tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và khí chất. Theo ông, đây là những yếu tố nội tại cần thiết để nhập vai diễn mang tính biểu tượng.

Đạo diễn Rob Marshall chia sẻ: "Bailey có khả năng rất tốt trong việc đào sâu tìm kiếm đam mê và tình yêu đích thực trong Ariel. Tôi đã được chứng kiến một diễn viên lớn được sinh ra".

Đạo diễn Rob Marshall lần đầu phát hiện Halle Bailey tại giải Grammy 2019 khi xem màn trình diễn ca khúc Where Is the Love? của cô và chị gái - Chloe. Ông bị cuốn hút bởi giọng hát trong vắt như pha lê của ngôi sao trẻ. Vì thế, ông mời cô thử vai trong Nàng tiên cá bằng cách thể hiện bài hát của nhân vật - Part of Your World.

"Khoảnh khắc Bailey cất tiếng hát, mọi điều hoàn hảo nhất của bản gốc được tái hiện. Cảm giác tuyệt vời nhất trong phim không chỉ bởi giọng hát trong như pha lê của cô ấy mà còn là cảm xúc khi cô ấy hát", Marshall chia sẻ.

Halle Bailey được chọn vào vai nàng tiên cá Ariel nhờ giọng hát trong vắt như pha lê (Ảnh chụp màn hình).

Halle Bailey có cơ hội đóng Nàng tiên cá khi mới 20 tuổi. Đây được xem là một vai diễn đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội ngàn năm có một với Halle. Nữ diễn viên trẻ phải làm việc với nhóm kỹ thuật để cô có thể bơi lội và bay lượn cũng như mô phỏng những chuyển động của Ariel. Ngoài ra, đạo diễn Marshall và 2 nhà viết nhạc Alan Menken và Lin-Manuel Miranda của phim muốn cô hát thêm một số bài hát trong phim.

"Tôi luôn tự nhủ phải làm việc, làm việc và làm việc để được đền đáp xứng đáng và chinh phục mục tiêu của mình. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, tôi phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày khi quay phim. Tôi phải diễn dưới nước, khóc, la hét cùng nhiều cảm xúc khác. Tôi cũng phải đến nhiều nơi tôi chưa từng đến", Bailey nói về những trải nghiệm khi làm việc.

Với Nàng tiên cá, Bailey chia sẻ, trước khi phim đóng máy, Bailey cảm thấy "như được sống một cuộc sống hoàn toàn khác". Cô gái 23 tuổi tâm sự: "Tôi rất cảm kích bởi điều đó giúp tôi sống chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống hiện tại. Tôi cũng chia sẻ điều này với chị gái mình. Tôi nói với chị rằng: "Em đã cố rất nhiều và đặt hết tâm sức vào đó". Chị tôi nói: "Em sẽ được đền đáp thôi"".

Bộ phim Nàng tiên cá sẽ chính thức ra rạp vào ngày 26/5.