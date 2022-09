Tranh luận về màu da của nàng tiên cá, Bạch Tuyết phiên bản người đóng

Trong đoạn trailer giới thiệu bộ phim The Little Mermaid (Nàng tiên cá) phiên bản người đóng, nữ chính của phim - Halle Bailey xuất hiện với làn da nâu và kiểu tóc tết đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi. Đây được xem như là một "cải biên" chưa từng có của hãng Disney.

Đoạn phim ngắn sau đó đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Chỉ sau 2 ngày công chiếu, đoạn quảng cáo của bộ phim Nàng tiên cá đã thu về hơn 9 triệu lượt xem, hơn 300.000 lượt thích nhưng hơn 1,3 triệu lượt "dislike" (không thích). Và con số này ngày một tăng khiến kênh YouTube của Walt Disney Studios phải ẩn số lượt dislike.

Tạo hình nàng tiên cá Ariel của nữ diễn viên Halle Bailey trong "The Little Mermaid" gây tranh cãi (Ảnh: People).

Nữ diễn viên gốc Phi - Halle Bailey bị đánh giá không phù hợp với vai diễn nàng tiên cá Ariel trong bộ phim Nàng tiên cá bởi làn da của cô. Đa số ý kiến cho rằng, việc tráo đổi màu da của nhân vật như thể cướp đoạt chủng tộc của một nhân vật được hình thành lâu nay nhằm mục đích thương mại hóa, thu hút truyền thông, kéo thêm nhiều người tới rạp.

Bên cạnh đó, một số khán giả bình luận, hành động thay đổi màu da của nhân vật còn nhằm mục đích tranh giải Oscar vì lễ trao giải của Viện Hàn lâm thường ưu ái các phim về người da màu, đồng tính và nữ quyền.

Nhà phê bình D. Jeremy nhận định: "Việc gán ghép nhân vật mang nét đặc trưng văn hóa Bắc Âu vào một diễn viên gốc Phi là hành vi xâm phạm văn hóa của người da màu. Bởi cách thức người gốc Phi thể hiện bản thân qua âm nhạc, tình yêu, lịch sử xã hội đều khác biệt và không liên hệ tới nguồn gốc và bối cảnh sinh ra nhân vật nàng tiên cá".

Trong phiên bản hoạt hình, nàng tiên cá sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng, suôn mượt, làn da trắng sáng nhưng trong phiên bản người đóng, nhân vật nổi tiếng này có tóc màu nâu, bông xù và làn da đậm màu.

Nàng tiên cá phiên bản phim hoạt hình (Ảnh: News).

Một số khán giả yêu mến các tác phẩm của Disney vẫn tuyên bố dành sự ủng hộ cho đoàn làm phim và hy vọng về những thước phim ấn tượng trong một phiên bản hoàn toàn mới mẻ.

Về phần mình, hãng Disney khẳng định niềm tin của mình vào nữ diễn viên trẻ Halle Bailey và mong rằng cô sẽ mang đến một nàng tiên cá vừa mới lạ, vừa đậm nét cổ tích.

Daryl Hannah, người từng thủ vai tiên cá trong phim Disney, cũng lên tiếng ủng hộ Halle Bailey bất chấp những phản đối gay gắt trên mạng xã hội. Trên Twitter, nữ diễn viên kỳ cựu viết: "Nàng tiên cá nhỏ da đen. Tôi đã gặp cô ấy ở đó!". Hannah cũng kết thúc dòng tweet với hashtag #dontbearacistdork như một sự ủng hộ cho việc chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc.

Nữ diễn viên Halle Bailey nhận gạch đá khi được chọn vào vai nàng tiên cá (Ảnh: People).

Hannah không phải là người nổi tiếng duy nhất đề cập đến vấn đề này. Trước đó, Travis Noah cũng đã chỉ trích các nhà phê bình phân biệt chủng tộc, những người đã công kích quyết định tuyển diễn viên của bộ phim Nàng tiên cá.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đang tràn ngập các video ghi lại khoảnh khắc những cô gái trẻ da màu phấn khích khi nhận ra chính mình trong bộ phim điện ảnh được mong chờ. Bản thân nữ diễn viên Halle Bailey cũng chia sẻ một số đoạn clip này và nhận được những phản hồi tích cực.

Không chỉ có "nàng tiên cá" Halle Bailey gây tranh cãi mà "nàng Bạch Tuyết" Rachel Zegler cũng khiến fan tranh luận sôi nổi. Rachel được chọn vào vai Nàng Bạch Tuyết trong tác phẩm điện ảnh Snow White And The Seven Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn) dự kiến ra mắt vào đầu năm 2024.

Phim Snow White And The Seven Dwarfs còn có sự tham gia của Benj Pasek và Justin Paul - bộ đôi đứng sau thành công của bộ phim ca nhạc La La Land, The Greatest Showman… Tuy nhiên, làn da nâu của nữ chính Rachel Zegler bị xem là trái ngược hoàn toàn với phiên bản gốc của nàng Bạch tuyết.

Tạo hình nàng Bạch Tuyết của Rachel Zegler khiến khán giả không hài lòng (Ảnh: News).

Nàng Bạch Tuyết phiên bản phim hoạt hình (Ảnh: British Vogue).

Rachel Zegler mang trong mình hai dòng máu Colombia và Ba Lan nên cô bị một bộ phận khán giả phản ứng vì họ cho rằng cô không giống với bản gốc. Nữ diễn viên 21 tuổi sở hữu gương mặt đẹp, hình thể cân đối và giọng hát ngọt ngào.

Trước khi được chọn vào vai Bạch Tuyết, cô từng tham gia bộ phim West Side Story của đạo diễn tài năng Steven Spielberg. Để có được vai diễn này, Rachel, khi đó mới 17 tuổi và vẫn là học sinh trung học, đã phải vượt qua 30.000 đối thủ.

Cô gái trẻ cũng có một trang YouTube cá nhân từ năm 2015 và hút một lượng fan lớn nhờ giọng ca ngọt ngào. Bản cover ca khúc Shallow (tác phẩm nổi tiếng trong bộ phim A Star is Born) của Rachel đã đạt hơn 11 triệu người xem trên trang cá nhân và cô đã ký hợp đồng với hãng ICM Partners từ năm 2020.

Ngay sau khi nhận tin được trao vai công chúa Bạch Tuyết, Rachel đã phấn khích chia sẻ trên trang cá nhân: "Vâng, giờ tôi đã là Bạch Tuyết bất kể màu da của tôi thế nào". Lời tuyên bố của Rachel khiến nhiều khán giả bất bình và ra sức phản đối lựa chọn của hãng phim.

Giữa nhiều ý kiến phản đối quyết định chọn Rachel vào vai Bạch Tuyết, một số khán giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn của hãng Disney vì họ tin rằng, đây có thể là một sự làm mới và sáng tạo của ê-kíp. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Rachel cũng là điều khiến những khán giả yêu điện ảnh chờ đợi.

Rachel Zegler là một tài năng triển vọng của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Đạo diễn Marc Webb của Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn đã chia sẻ về sự lựa chọn của mình: "Khả năng thanh nhạc phi thường của Rachel chỉ là khởi đầu cho những gì mà cô ấy có thể mang tới cho bộ phim. Sức mạnh, trí thông minh và sự lạc quan của cô sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá lại câu chuyện cổ tích Disney kinh điển này".

Trong quá trình tuyển vai, đạo diễn Webb và ê-kíp rất ấn tượng với sự thể hiện của nữ ca sĩ trẻ Rachel Zegler. Trên trang cá nhân, Rachel chia sẻ hình ảnh cô gặp gỡ nhân vật Bạch Tuyết trong một chuyến du lịch tới Công viên Walt Disney để bày tỏ niềm vui khi được lựa chọn. "Tôi sẽ dùng chính cuộc đời mình để chứng minh những điều mình tin tưởng", cô gái trẻ viết.

Trong quá khứ, nhiều nhân vật hoạt hình kinh điển đã được lên màn ảnh rộng và gây không ít bất ngờ lẫn tranh cãi. Đó là trường hợp của nữ diễn viên Lily James khi được chọn vào vai Lọ Lem, Emma Watson vào vai Belle của Người đẹp và Quái vật, Elle Fanning với vai Aurora, Lưu Diệc Phi với vai diễn trong Hoa Mộc Lan.