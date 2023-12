Ngày 13/12, một số tờ báo của Trung Quốc đã hé lộ tình trạng của nữ diễn viên đoản mệnh Châu Hải My khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo đó, Châu Hải My ngất xỉu ở nhà riêng vào 10h tối 11/12 (giờ địa phương).

Sau đó, cô được chính trợ lý phát hiện. Lúc đó, nữ diễn viên được cho là đã bất tỉnh. Khi được đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng, tim ngừng đập. Trên cơ thể của nữ diễn viên có những vết bầm tím.

Hình ảnh cuối cùng của Châu Hải My được đăng tải trên trang cá nhân của cô (Ảnh: Weibo).

Theo hồ sơ bệnh án, sức khỏe của Châu Hải My có dấu hiệu xấu đi từ khoảng 2 tuần nay. Cô bị ho, khó thở. Nữ diễn viên có tiền sử bị cao huyết áp và Lupus ban đỏ làm suy yếu hệ miễn dịch. Bác sĩ kết luận, Châu Hải My qua đời vì bạo bệnh.

Theo một số người bạn của nữ diễn viên, Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ từ năm 1999. Cô phải sử dụng thuốc điều trị nhiều năm qua. Song, nữ diễn viên không muốn công khai bệnh tật. Với người thân của mình, cô cũng không nói để tránh làm mọi người lo lắng.

Từ vài năm nay, cô sống một mình tại một biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Bầu bạn với nữ diễn viên chỉ là những chú cún cưng. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô quyết định không đi bước nữa, không sinh con.

Trong những năm tháng độc thân, có nhiều người đàn ông đến với cô nhưng mối quan hệ này không thể kéo dài lâu vì người đẹp luôn từ chối hôn nhân.

Hiện, người thân của nữ diễn viên tiến hành lo hậu sự cho cô. Họ cũng không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư với truyền thông. Theo công ty chủ quản của nữ diễn viên, gia đình đã đề nghị công bố chậm thông tin Châu Hải My qua đời để tránh đối mặt với truyền thông quá sớm.

Tính tới hôm nay 13/12, từ khóa "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược" (vai diễn nổi tiếng nhất của Châu Hải My), "Châu Hải My qua đời", "Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My", "bệnh Lupus" nhận được hàng trăm triệu lượt truy cập và là từ khóa hot nhất trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Châu Hải My (SN 1966) là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Cô xuất phát từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong rồi bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên.

Người đẹp được khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, lối diễn xuất cá tính. Trong sự nghiệp của mình, vai diễn thành công nhất của Châu Hải My là nàng Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994).

Sau này, nữ diễn viên cũng tích cực tham gia các phim truyền hình khác như Anh hùng xạ điêu, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương... hợp tác cùng dàn diễn viên trẻ.