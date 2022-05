Tình sử Amber Heard: Nhan sắc tỷ lệ vàng, hẹn hò cả nam lẫn... nữ

Amber Heard có một tình sử rất... đa dạng và phong phú, người đẹp yêu đương, hẹn hò cả nam lẫn... nữ (Ảnh: Page Six).

Khi một số chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ thử tiến hành "đo đạc" các tỷ lệ đường nét trên gương mặt của nhiều nữ diễn viên, Amber Heard chính là người có các tỷ lệ tiệm cận gần nhất với tỷ lệ vàng.

Cô được xem là một nhan sắc nổi bật tại Hollywood, những tưởng sự nghiệp của cô sẽ gặp rất nhiều thuận lợi và sớm cất cánh, nhưng kể từ khi ly hôn tài tử Johnny Depp và bước vào loạt vụ kiện tụng với chồng cũ, với những cáo buộc bạo hành mà Amber Heard đưa ra, hình ảnh của cả Amber Heard và Johnny Depp đều trở nên tiêu cực hơn nhiều trước truyền thông - công chúng.

Những thông tin mà hai người đưa ra về nhau trước tòa khiến dư luận sửng sốt trước thực tế cuộc sống riêng có nhiều góc khuất của một cặp vợ chồng ngôi sao đình đám ở Hollywood.

Về phần Amber Heard, trước khi bước vào cuộc hôn nhân "thời gian gắn bó thì ít, thời gian kiện tụng thì nhiều" với Johnny Depp, cô đã có một tình sử rất... đa dạng và phong phú, người đẹp yêu đương, hẹn hò cả nam lẫn... nữ.

Amber Heard bắt đầu hẹn hò với nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree hồi năm 2008 (Ảnh: Page Six).

Hẹn hò nữ nhiếp ảnh Tasya van Ree: Amber Heard bắt đầu hẹn hò với nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree hồi năm 2008. Cuộc tình này đã từng có lúc đắm say đến mức Heard làm thủ tục đổi tên họ của mình thành van Ree theo tên họ của nữ nhiếp ảnh gia.

Năm 2009, Amber Heard bị tạm giữ vì có hành vi bạo lực với Tasya van Ree khi hai người xảy ra mâu thuẫn ở tại một sân bay. Vài năm sau, nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree đã chia sẻ lại về sự việc lùm xùm năm xưa, rằng mọi chuyện đã bị hiểu sai khá nhiều.

"Amber đã bị buộc tội sai vì một sự việc bị hiểu sai và bị nghiêm trọng hóa do một số nhân vật có liên quan trong sự vụ ấy. Tôi nghĩ trong sự việc ấy, cả hai chúng tôi đều bị đối xử không công bằng. Rất may là sau đó tội danh hướng vào Amber đã bị xóa bỏ và cô ấy được thả tự do nhanh chóng", Tasya van Ree từng chia sẻ lại về sự việc.

Cặp đôi đồng giới chia tay hồi năm 2012, sau đó, Amber Heard lại làm các thủ tục đổi tên họ lần nữa để trở về với tên họ Heard của mình.

Sau khi gặp gỡ trên phim trường "Rum Diaries" hồi năm 2009, Amber Heard và Johnny Depp bắt đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò từ năm 2011 (Ảnh: Page Six).

Kết hôn với tài tử Johnny Depp: Sau khi gặp gỡ trên phim trường "Rum Diaries" hồi năm 2009, Amber Heard và Johnny Depp bắt đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò từ năm 2011. Cặp đôi kết hôn vào năm 2015 trên một hòn đảo ở Caribe, đây là một hòn đảo thuộc quyền sở hữu riêng của Johnny Depp.

Dù rằng Johnny Depp luôn phủ nhận việc mình từng bạo hành Amber Heard nhưng khi bước ra khỏi hôn nhân, Amber Heard đã luôn cho rằng mình là nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình.

Đây chính là nguyên nhân của loạt vụ kiện tụng giữa Johnny Depp và Amber Heard kéo dài dai dẳng trong suốt vài năm qua. Hiện tại, Johnny Depp cũng tố cáo Amber Heard là một người vợ... bạo hành chồng cả về thể chất và tinh thần.

Khi ly hôn, Amber Heard là người đệ đơn, các thủ tục đã được hoàn tất trong năm 2016. Hai người hiện vẫn đang kiện tụng lẫn nhau, đôi bên đều đòi được đền bù thiệt hại vì những cáo buộc của "người cũ" khiến họ phải chịu nhiều thiệt hại về mặt hình ảnh, gây nên những tổn thất về tài chính.

Hiện tại, Johnny Depp và Amber Heard vẫn có những tranh cãi xung quanh thời điểm cô bắt đầu mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Page Six).

Hẹn hò tỷ phú Elon Musk: Hiện tại, Johnny Depp và Amber Heard vẫn có những tranh cãi xung quanh thời điểm cô bắt đầu mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk. Phía Johnny Depp cho rằng Amber Heard đã bắt đầu mối quan hệ với Elon Musk từ khi cô vẫn đang là phụ nữ có chồng. Amber Heard thì khẳng định cô bắt đầu mối quan hệ với Elon Musk sau khi đã ly hôn Johnny Depp hồi năm 2016.

Mối quan hệ giữa Amber Heard và tỷ phú Elon Musk cũng không bền, hai người chỉ kịp gây xôn xao với một bức ảnh đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Amber Heard, rồi nhanh chóng chia tay vào tháng 8/2017. Sau đó, họ có tái hợp lại một lần để rồi quyết định dứt khoát chia tay vào tháng 2/2018.

3 tháng sau khi chia tay Elon Musk, Amber Heard bắt đầu gặp gỡ nhà buôn nghệ thuật Vito Schnabel (Ảnh: Page Six).

Hẹn hò nhà buôn nghệ thuật Vito Schnabel: 3 tháng sau khi chia tay Elon Musk, Amber Heard bắt đầu gặp gỡ nhà buôn nghệ thuật Vito Schnabel. Dù vậy, mối quan hệ này cũng nhanh chóng dừng lại sau chưa đầy một năm.

Amber Heard bắt đầu hẹn hò đạo diễn Andy Muschietti từ tháng 5/2019 (Ảnh: Page Six).

Hẹn hò đạo diễn Andrés Muschietti: Amber Heard bắt đầu hẹn hò đạo diễn Andy Muschietti từ tháng 5/2019, nhưng cuộc tình này nhanh chóng dừng lại vào cuối năm 2019.

Amber Heard công khai mối quan hệ hẹn hò với nữ đạo diễn hình ảnh Bianca Butti hồi tháng 1/2020 (Ảnh: Page Six).

Hẹn hò với đạo diễn hình ảnh Bianca Butti: Amber Heard công khai mối quan hệ hẹn hò với nữ đạo diễn hình ảnh Bianca Butti hồi tháng 1/2020, nhưng mối quan hệ đã kết thúc vào cuối năm 2021.