Amber Heard nói dùng phấn che vết bạo hành, hãng mỹ phẩm lên tiếng

Trong quá trình kiện tụng giữa hai diễn viên ngôi sao Hollywood từng một thời là vợ chồng của nhau - nam tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard, những tố cáo của Amber Heard rằng cô đã bị chồng cũ bạo hành thể xác khi còn trong cuộc hôn nhân với Johnny Depp là tâm điểm của những tranh cãi từ trước đến nay.

Johnny Depp khẳng định anh không bao giờ hành xử bạo lực với phụ nữ và cho rằng sự nghiệp của mình đã bị Amber Heard làm cho điêu đứng, vì vậy, Johnny Depp theo đuổi hoạt động kiện tụng đến cùng để lấy lại danh dự, với vụ kiện mới nhất đang được tòa án đưa ra xét xử, Johnny Depp muốn nhận về 50 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại hình ảnh từ Amber Heard.

Trong khi đó, Amber Heard vẫn giữ nguyên những lời tố cáo của mình, cô khẳng định bản thân cũng đã bị thiệt hại rất nhiều sau khi bước ra khỏi mối quan hệ hôn nhân với Johnny Depp. Amber Heard hiện tại cũng kiện ngược lại Johnny Depp và đòi bồi thường... 100 triệu USD.

Vụ kiện vẫn đang diễn ra tại tòa án ở bang Virginia, Mỹ. Trước tòa, cả Johnny Depp và Amber Heard đều đưa ra nhiều thông tin, hình ảnh và clip gây sốc đối với truyền thông - công chúng, cho thấy những khía cạnh tiêu cực chưa từng được biết đến của đối phương.

Nhìn chung, hình ảnh của cả đôi bên đã và đang bị tổn hại nghiêm trọng trước loạt cáo buộc và những thông tin, bằng chứng được đưa ra trong quá trình kiện tụng.

Chi tiết gây bất ngờ và đang được quan tâm bàn luận hiện tại, đó là việc luật sư của Amber Heard nói rằng cô đã phải dùng phấn trang điểm để che đi những vết bầm - bằng chứng của việc bị bạo hành khi còn trong cuộc hôn nhân với Johnny Depp.

Hộp phấn được đưa ra trước tòa do thương hiệu mỹ phẩm Milani Cosmetics sản xuất, sản phẩm này có tên là "All In One Correcting Kit", có tác dụng che phủ khuyết điểm hiệu quả trong quá trình trang điểm.

Phía Amber Heard nói rằng đây chính là hộp phấn mà cô đã sử dụng để che đi những vết bầm tím khi còn trong cuộc hôn nhân với Johnny Depp. Cô đã dùng hộp phấn này cho tới khi đệ đơn ly hôn Depp hồi năm 2016.

Trước tòa, luật sư đại diện cho Amber Heard đã cầm hộp phấn trên tay và nói: "Đây là thứ mà cô ấy đã phải dùng. Cô ấy trở nên quen thuộc với hộp phấn này và rất thành thạo khi sử dụng nó. Quý tòa sẽ được nghe cô Amber Heard nói về cách mà cô ấy đã pha trộn các màu phấn khác nhau làm sao để che đi được những vết bầm tím xuất hiện với những sắc độ khác nhau".

Nhưng ngay khi thông tin này xuất hiện, hãng mỹ phẩm đã lên tiếng thông qua đăng tải trên mạng xã hội. Phía công ty mỹ phẩm khẳng định rằng sản phẩm này của họ không lưu hành trên thị trường trong giai đoạn từ năm 2016 trở về trước, trong khi đây chính là giai đoạn mà Amber Heard và luật sư đại diện của cô nói rằng cô đã sử dụng hộp phấn để che phủ vết bầm.

Hộp phấn được đưa ra trước tòa do thương hiệu mỹ phẩm Milani Cosmetics sản xuất, sản phẩm này có tên là "All In One Correcting Kit" (Ảnh: Perez Hilton).

Theo phía công ty Milani Cosmetics, hộp phấn "All In One Correcting Kit" chỉ xuất hiện trên thị trường kể từ cuối năm... 2017.

Trong đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, phía công ty Milani đã đưa ra những thông tin có giá trị: "Hành vi bạo hành được cho là đã xảy ra trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016, hai người họ ly hôn trong năm 2016, hộp phấn trang điểm của chúng tôi tung ra thị trường vào tháng 12/2017. Chúng tôi nói những điều này chỉ để cung cấp thêm thông tin chính xác".

Trước thông tin này, cả phía Amber Heard và Johnny Depp đều không lên tiếng bình luận. Hiện tại, hoạt động kiện tụng giữa đôi bên vẫn đang tiếp tục diễn ra.