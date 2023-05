Tina Turner ra đi: Càng bị dìm xuống đáy, càng ngoi lên mãnh liệt

Nữ ca sĩ gạo cội Tina Turner đã qua đời ở tuổi 83 trong ngày 24/5 vừa qua (Ảnh: New York Post).

Những ca khúc đình đám trong sự nghiệp ca hát của Tina Turner có thể kể tới What's Love Got to Do With It, Proud Mary, Private Dancer, The Best... Thông tin về sự ra đi của bà đã được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội chính thức của nữ ca sĩ gạo cội.

Đăng tải được viết như sau: "Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của nữ ca sĩ Tina Turner. Bằng âm nhạc và nguồn cảm hứng bất tận dành cho cuộc sống, bà đã mê hoặc hàng triệu fan trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao mới trong tương lai.

Ngày hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn đáng quý, người đã ra đi và để lại cho chúng ta điều quý giá nhất của bà ấy, đó chính là âm nhạc của bà. Tình yêu thương của chúng ta lúc này xin hãy hướng về gia đình bà. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".

Trong sự nghiệp ca hát của mình, bà Tina Turner đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát. Bà từng nhận được 25 đề cử và giành về 8 giải Grammy. Ngoài ra, bà còn nhận được 3 giải Grammy Đại sảnh Danh vọng và một giải Grammy Thành tựu Trọn đời, đưa tổng số giải Grammy bà nhận được lên 12 giải.

Bà Tina Turner đã từ giã sự nghiệp ca hát hồi năm 2009. Trong những năm tháng cuối đời, bà phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có các vấn đề về thận. Bà từng phải ghép thận hồi năm 2017. Người chồng thứ hai của bà từng hiến một bên thận cho bà, sau khi Tina rơi vào tình trạng suy thận nặng. Hai người đã kết hôn với nhau trong năm 2013 và gắn bó cho tới khi bà Tina qua đời.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, bà Tina Turner đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát (Ảnh: New York Post).

Không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, cuộc sống riêng của bà Tina Turner cũng rất truyền cảm hứng cho công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013, khi được hỏi rằng bà nghĩ mình để lại gì cho cuộc đời này sau khi ra đi, bà Tina Turner nói: "Tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt cuộc đời mình, nhưng tôi đã luôn nỗ lực sống đúng đắn, thực sự tập trung vào cuộc sống mà tôi đang có.

Không hút thuốc, không uống rượu, không dùng chất kích thích. Điều giá trị mà tôi có thể để lại chính là cuộc đời mà tôi đã luôn nỗ lực để sống đúng đắn một cách xuyên suốt. Có điều gì đó bên trong tôi đã luôn mách bảo cho tôi biết rằng tôi có thể sống tốt hơn nữa, làm tốt hơn nữa, và tôi thực lòng muốn thế. Điều tôi để lại là một câu chuyện về một con người đã luôn nỗ lực sống tốt hơn, làm tốt hơn và tôi đã thực sự làm được điều ấy".

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện hồi tháng trước, khi được hỏi rằng nếu có lời khuyên dành cho chính mình thời trẻ, bà sẽ nói gì, Tina trả lời: "Tôi sẽ bảo với bản thân mình rằng hãy luôn mạnh mẽ, hãy dám khao khát và mơ ước nhiều hơn, rồi mạnh mẽ chiến đấu vì những điều mình mong muốn. Sau cùng, bạn sẽ đạt được điều mình muốn và điều đó xứng đáng với tất cả những sự nỗ lực và sự chờ đợi".

Bà Tina Turner có tên thật là Anna Mae Bullock. Bà sinh năm 1939 ở bang Tennessee (Mỹ). Bà có một tuổi thơ nghèo khó và sớm phải lao động vất vả. Tình yêu ca hát của bà thoạt tiên bắt đầu từ việc bà tham gia vào dàn đồng ca ở nhà thờ.

Bà khởi động sự nghiệp ca hát hồi năm 1957 và là thành viên trong nhóm nhạc Kings of Rhythm do người chồng tương lai của bà - ông Ike Turner sáng lập ra. Cùng với Ike, Tina đã đạt được những thành công lớn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Dù vậy, trong cuộc hôn nhân với Ike, bà Tina đã bị bạo hành tàn nhẫn. Ông Ike Turner đã qua đời vì sốc thuốc hồi năm 2007.

Tina và Ike khi còn gắn bó (Ảnh: New York Post).

Trong bộ phim tài liệu làm về cuộc đời và sự nghiệp của Tina Turner - bộ phim Tina (2021), bà đã nói về cuộc hôn nhân bên người chồng đầu của mình: "Đó không phải một cuộc hôn nhân tốt đẹp, những điều tốt đẹp quá ít ỏi, còn những điều tệ hại lại xuất hiện quá nhiều. Tôi đã bị bạo hành, không còn cách nào khác để nói về cuộc hôn nhân ấy. Đó chính là sự thật, là thực tế mà tôi phải trải qua. Đó là điều mà tôi đã đi qua, và vì vậy mà tôi phải chấp nhận".

Cuộc hôn nhân khủng hoảng kéo dài từ năm 1962 tới năm 1978. Việc liên tục bị bạo hành tàn nhẫn từng khiến bà Tina bị rối loạn tâm lý vì sang chấn tinh thần.

Lý giải về việc mình bị bạo hành, bà Tina từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Ike không muốn phải phụ thuộc vào tôi, nhưng ông ấy buộc phải chấp nhận điều ấy. Ông ấy trở nên độc ác chính là bởi buộc phải phụ thuộc vào tôi. Tôi thì luôn tìm cách né tránh mâu thuẫn và xô xát bởi tôi biết kết quả của mọi cuộc cãi vã đều như nhau. Tôi luôn là người phải gánh chịu những thương tích thể chất: thâm tím, vỡ mũi, sưng môi, gãy xương...".

Tina quyết định phải rời bỏ Ike hồi năm 1976 trong cảnh "không xu dính túi", sau một lần Ike lại bạo hành bà giữa lúc họ đang cùng đi lưu diễn. Khi quyết định phải thoát khỏi Ike, Tina dứt áo ra đi tay trắng, bà may mắn được một chủ khách sạn nhỏ cho vào ở tạm và không hề hỏi đến tiền thuê phòng. Nhìn diện mạo thương tích thảm thương của bà khi ấy, người chủ khách sạn đã hiểu tình cảnh khốn cùng mà bà đang phải trải qua.

Trong những năm tháng cuối đời, bà Tina sống bên người chồng thứ hai - Erwin Bach tại Thụy Sĩ (Ảnh: New York Post).

Trong quá trình dàn xếp ly hôn, bà Tina không đòi hỏi nhận được bất cứ khoản tiền hay tài sản nào từ chồng cũ, dù bà đã đóng góp công sức rất lớn trong việc gây dựng nên khối tài sản chung của hai người. Bà chỉ muốn được giữ lại nghệ danh Tina Turner một cách hợp pháp, để không có bất cứ sự tranh chấp pháp lý nào xảy ra về sau này, bởi nghệ danh này vốn do Ike nghĩ ra.

Sau đó, Tina Turner bắt đầu khởi động sự nghiệp ca hát solo. Bà Tina có 2 người con trai. Người con trai đầu của bà ra đời khi bà mới 19 tuổi, khi ấy, Tina đã bị người tình bỏ rơi và phải làm mẹ đơn thân. Trong năm 2018, người con trai cả của bà - Raymond Craig - đã qua đời vì tự tử.

Trong cuộc hôn nhân với Ike, bà Tina có thêm một người con trai - Ronnie Turner. Người con trai thứ hai của bà qua đời trong năm 2022 vì ung thư.

Trong những năm tháng cuối đời, bà Tina sống bên người chồng thứ hai - Erwin Bach tại Thụy Sĩ. Cuộc đời và sự nghiệp của bà Tina Turner đã truyền cảm hứng cho bộ phim điện ảnh What's Love Got to Do with It (1993), vở nhạc kịch Tina: The Tina Turner Musical (bắt đầu trình diễn từ năm 2018) và bộ phim tài liệu Tina (2021).