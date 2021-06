Những ngôi sao mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ bạo hành

Dân trí Bị bạo hành trong một mối quan hệ là điều có thể xảy ra với bất cứ ai, ngay cả với các ngôi sao nổi tiếng.

Ngày càng có nhiều ngôi sao dũng cảm nói về trải nghiệm của họ trong việc bị bạo hành với mong muốn nâng cao nhận thức và tiếp thêm sức mạnh cho những nạn nhân ở trong các mối quan hệ không lành mạnh, thường xuyên rơi vào cảnh bị bạo hành về tinh thần, thể xác...

Nữ ca sĩ Rihanna

Nữ ca sĩ Rihanna.

Những hình ảnh gây sốc chụp các vết thâm tím trên gương mặt Rihanna sau khi bị nam ca sĩ Chris Brown tấn công từng khiến truyền thông - công chúng bàng hoàng. Sau đó, Chris Brown đã bị nhà chức trách đưa vào diện cần theo dõi hành vi trong 5 năm vì từng phạm tội bạo hành.

Sự việc gây sốc này xảy ra hồi năm 2009 khi hai người còn gắn bó với nhau. Rihanna từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC (Mỹ) rằng buổi tối định mệnh đó ban đầu diễn ra khá vui vẻ, nhưng khi họ đang ngồi trên xe thì có một tin nhắn gửi tới điện thoại của Chris Brown khiến Rihanna nghi ngờ rằng Brown không chung thủy.

Brown cố dập tắt những nghi ngờ nhưng Rihanna không dễ dàng bị thuyết phục. Những căng thẳng bị đẩy lên cao và rồi xảy ra việc tấn công, bạo hành. "Khi anh ta tấn công tôi, tôi cảm giác không còn sự ý thức nào trong đôi mắt của anh ta nữa, đó là đôi mắt vô hồn chỉ còn biết đến sự giận dữ mù quáng, không còn nhân tính trong con người mà tôi đang nhìn thấy", Rihanna chia sẻ.

Về phần mình, trong bộ phim tài liệu "Chris Brown: Welcome To My Life", nam ca sĩ này cũng thừa nhận rằng đêm đó anh cảm thấy mình như hóa thành "quỷ dữ".

Chris Brown cho rằng những sự ghen tuông, nghi ngờ đã luôn khiến mối quan hệ từng có giữa hai người diễn ra theo chiều hướng tiêu cực: "Chúng tôi hay cãi vã, gây lộn, cô ấy đánh tôi, rồi tôi đánh trả. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ ổn thỏa cả".

Sự việc bạo hành này đã khiến hình ảnh của Chris Brown xấu đi rất nhiều. Rihanna và Chris Brown có một thời gian ngắn hàn gắn trở lại hồi năm 2013, nhưng sự hàn gắn này nhanh chóng tan rã, dù vậy, lần chia tay này mọi chuyện diễn ra yên bình.

Nữ ca sĩ Tina Turner

Nữ ca sĩ Tina Turner.

Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ Tina Turner và nhạc công Ike Turner (hai người gắn bó trong hôn nhân từ năm 1962 - 1978) từng khiến bà Tina phải chịu đựng việc bị bạo hành dai dẳng. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hồi năm 2019, bà Tina Turner từng chia sẻ rằng hành vi bạo hành của Ike Turner tăng tiến dần về mức độ qua thời gian hai người gắn bó với nhau kể từ năm 1960:

"Tôi không bao giờ muốn để xảy ra những cãi vã bởi vì kết thúc luôn là tôi bị đau đớn, mắt thâm, mũi chảy máu, môi sưng hoặc một cái xương sườn bị rạn", bà Tina nhớ lại quá khứ kinh hoàng.

Ike và Tina sống trong hôn nhân 16 năm nhưng Tina tâm sự rằng bà chỉ chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân ấy vì quá... sợ hãi sau quãng thời gian gắn bó 2 năm, bà đã cảm thấy sợ Ike ngay từ đầu, bà biết nếu bà từ chối lời cầu hôn, những chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra: "Tôi buộc phải đồng ý nếu không sẽ lại to chuyện. Thực sự khi tiến tới hôn nhân, đó không phải là lễ cưới mong ước của tôi".

Trong cuốn hồi ký "My Love Story" ra mắt hồi năm 2018, bà Tina chia sẻ rằng trong cuộc hôn nhân địa ngục, bà đã phải chịu đựng đủ mọi kiểu bạo hành, nhưng giới hạn chịu đựng cuối cùng của bà chính là khi chồng bà đưa về hai người tình để cùng chung sống dưới một mái nhà với cả gia đình họ.

Từ một cặp tình nhân trong âm nhạc, ông Ike đã biến cuộc sống của bà Tina trở thành địa ngục, thành cơn ác mộng, đã có lần bà Tina tự sát nhưng không thành. Sau cùng, bà Tina hiểu rằng mình cần phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân quá sai lầm này một cách dứt khoát và mạnh mẽ.

Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Nữ MC của những talkshow truyền hình ăn khách tại Mỹ từng chia sẻ rằng bà đã từng ở trong một mối quan hệ có dấu hiệu bạo hành.

Lúc ấy, Oprah mới ngoài 20, người bạn trai gắn bó với bà khi đó, trong một cơn tức giận, đã cố tình sập cánh cửa vào bàn tay bà. Bà Oprah đã có một khoảnh khắc rất tỉnh táo sau sự việc, bà nhìn nhận lại toàn bộ mối quan hệ giữa mình và bạn trai.

Sau khi bị đẩy ngã sõng soài trước một tấm gương, Oprah đứng lên và nhìn thấy chính mình: "Tôi nhìn mình và bắt đầu khóc thương cho người phụ nữ trong gương, để rồi sau đó tôi bước ra khỏi mối quan hệ ấy".

Bà Oprah cũng nhấn mạnh về một nét tâm lý: "Tôi còn nhớ khi chứng kiến một người phụ nữ là họ hàng của tôi phải sống khốn khổ trong cảnh bị bạo hành, tôi từng tự nhủ rằng mình không thể nào lại bị rơi vào tình cảnh này, mình sẽ không bao giờ sống như người phụ nữ kia. Tôi cho rằng bản thân mình có gì đó ưu việt, vượt trội hơn người phụ nữ khốn khổ kia.

Nhưng khi sự việc bạo hành xảy đến với mình, tôi mới hiểu rằng không có ai thành ra kém cỏi hơn vì bị bạo hành, và không phải chưa từng bị bạo hành nghĩa là có gì đó ưu việt, tài giỏi hơn. Bất cứ ai cũng đều có thể trở thành nạn nhân của việc bị bạo hành".

Nữ ca sĩ Mariah Carey

Nữ ca sĩ Mariah Carey.

Trong cuốn tự truyện "The Meaning of Mariah Carey" (Ý nghĩa của Mariah Carey), nữ danh ca đã chia sẻ về những điều sâu kín nhất trong cuộc đời cô, trong đó có việc cô từng chịu bạo hành tinh thần trong cuộc hôn nhân đầu.

Ở tuổi ngoài 20, Mariah Carey kết hôn với ông chủ một hãng thu âm - ông Tommy Mottola, người đàn ông hơn cô 20 tuổi. Hai người chia tay chỉ sau 4 năm gắn bó trong hôn nhân, nhưng việc bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy từng đòi hỏi ở Carey rất nhiều nghị lực:

"Tôi đã ở bên một người đàn ông mà ở thời điểm đó, ông ta có quyền kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Ông ta lớn hơn tôi nhiều tuổi và có nhiều quyền lực, ông ta muốn tôi chỉ biết tới chồng và không có quan hệ với ai cả. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ấy".

Trong cuốn tự truyện, người chồng đầu của Carey hiện lên trong ký ức của cô là một người đàn ông có xu hướng bạo hành tinh thần và luôn muốn kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống của cô:

"Cho tới tận bây giờ vẫn thật khó giải thích bằng cách nào tôi có thể tồn tại trong mối quan hệ hôn nhân với người chồng đầu. Không phải là chúng tôi không nói lời nào với nhau, nhưng phần lớn ngôn từ luôn nghẹn lại trong ruột gan tôi và rồi nó hoàn toàn biến mất trong nỗi sợ hãi của tôi".

Khi lấy lòng Carey, người chồng đầu của cô luôn tặng cho cô những món quà như dành cho một bé gái, điều đó khiến cô cảm thấy mình được cưng chiều bởi một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, hơn mình nhiều tuổi, rồi cô bị thuyết phục và nhận lời cầu hôn.

"Bước vào cuộc hôn nhân ấy, tôi đã cầu nguyện rằng người đàn ông này rồi sẽ nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, sẽ nới lỏng sự kiểm soát đối với cuộc sống của tôi. Thực sự chưa từng tồn tại sức hấp dẫn giới tính hay thể xác trong mối quan hệ này, nhưng tôi đã quyết định trao gửi ông ấy tất cả niềm tin cậy và cả tương lai công việc của mình".

Trong cuộc hôn nhân đầy bất an ấy, Carey đã luôn cất giấu một túi đồ dưới gầm giường, trong đó chứa những món đồ cơ bản thiết yếu đề phòng trường hợp cô cần phải nhanh chóng "tẩu thoát" khỏi nhà chồng. Căn biệt thự của người chồng được trang bị như một pháo đài sẵn sàng đối phó với bất cứ kẻ đột nhập nào, không những thế, các phòng đều có lắp camera theo dõi.

Carey luôn cảm thấy như mình đang sống trong một... nhà tù với an ninh được thắt chặt cao độ. Khi cô đang ngồi trong phòng bếp, người chồng có thể ngồi ở một phòng khác theo dõi từng hành động của cô và tiếng nói của ông vang lên qua thiết bị âm thanh lắp đặt trong phòng, thường ông sẽ hỏi xem cô đang làm gì.

Mottola kiểm soát mọi chi tiết trong cuộc sống của Carey, từ việc họ sẽ nghe nhạc gì khi ngồi trong xe hơi và cả khi ở nhà. Mỗi khi ngồi trên xe và phải nghe nhạc theo sở thích của Mottola, Carey luôn cảm thấy khốn khổ, cô thấy không phải ông đang đưa cô về nhà, mà là về... "nhà tù" dành cho cô.

Thậm chí, ông còn định hướng cho phong cách âm nhạc mà cô nên theo đuổi, bất kể cô có thích hay không. Sau cùng, khi Mottola có lần dí con dao cắt bơ vào mặt Carey, chính lúc này, cô biết rằng đã đến lúc cần phải tự giải thoát cho mình khỏi người chồng này.

Nữ diễn viên Charlize Theron

Nữ diễn viên Charlize Theron.

Câu chuyện của Charlize Theron liên quan tới việc bạo hành trong gia đình mà người gây ra những hành vi khủng khiếp lại chính là cha của cô. Charlize Theron lớn lên trong một gia đình thường xuyên phải chứng kiến những hành vi bạo hành nghiêm trọng gây ra bởi người chồng, người cha nghiện rượu.

Charlize Theron và mẹ của cô đã từng sống trong nỗi sợ hãi không ngừng gây ra bởi người cha có thói bạo hành: "Cuộc sống thường ngày luôn diễn ra theo những chiều hướng không thể đoán định trước bởi một người nghiện rượu có tâm tính thay đổi rất bất thường", Theron từng chia sẻ với đài NPR hồi năm 2019.

Vào một đêm năm 1991, Theron 16 tuổi, cha của cô trở về nhà trong tình trạng say xỉn và cầm theo một khẩu súng. Mẹ con cô sợ hãi chạy vào một căn phòng ẩn náu, khóa cửa lại, nhưng lúc này, cha cô cầm súng bắn xuyên qua cửa 3 phát đạn. Rất may mắn những viên đạn này đều không gây tổn hại cho hai mẹ con cô.

Lúc này, mẹ của cô đã dùng khẩu súng của mình để bảo vệ an toàn tính mạng cho hai mẹ con. Cha của cô chết trong đêm hôm đó. Vì hành động của người mẹ là để bảo vệ tính mạng của hai mẹ con một cách chính đáng, nên bà không phải chịu hình phạt của pháp luật, nhưng suốt nhiều năm tháng về sau, Theron luôn cố che giấu sự việc này và nói rằng cha cô qua đời là vì tai nạn giao thông.

Nhưng dần dần, cô hiểu về những gì mình đã trải qua và ý nghĩa của việc chia sẻ công khai câu chuyện ấy, để cổ vũ những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình: "Bây giờ tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi phải nói về câu chuyện này nữa, bởi tôi tin rằng khi những nạn nhân của vấn nạn bạo hành dám lên tiếng, chúng ta sẽ nhận ra mình không hề đơn độc.

Câu chuyện của tôi là trải nghiệm của một người lớn lên bên cạnh người thân nghiện ngập và điều ấy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào tới cuộc sống của cả gia đình".

Bích Ngọc

