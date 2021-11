Nữ ca sĩ 80 tuổi kiện nữ ca sĩ 30 tuổi vì... quá giống mình

Dân trí Nữ ca sĩ Tina Turner (81 tuổi) vừa đệ đơn kiện lên tòa án tại Đức vì một nữ ca sĩ trẻ ở nước này... quá giống bà đến mức có thể gây nhầm lẫn.

Nữ ca sĩ Tina Turner (trái) vừa đệ đơn kiện lên tòa án tại Đức vì một nữ ca sĩ trẻ ở nước này - cô Dorothea Fletcher (phải) quá giống bà đến mức có thể gây nhầm lẫn (Ảnh: Daily Mail).

Nữ ca sĩ người Mỹ Tina Turner đã đệ đơn kiện lên tòa án tại Đức vì một show trình diễn lấy cảm hứng từ sự nghiệp ca hát của bà. Trong đó, tạo hình của nữ ca sĩ và các hình ảnh quảng bá cho show biểu diễn này đều quá giống với bà tới mức khiến bà lo sợ rằng công chúng sẽ bị lầm lẫn, sẽ tưởng rằng bà có tham gia vào show biểu diễn này.

Phiên tòa đầu tiên đã được diễn ra trong tuần trước, tòa án tại thành phố Karlsruhe đã nghe những trình bày của cả luật sư đại diện cho nữ ca sĩ người Mỹ Tina Turner và luật sư đại diện cho công ty giải trí Cofo Entertainment (Đức) - đơn vị đang tiến hành thực hiện một show ca nhạc lấy cảm hứng từ sự nghiệp ca hát của bà Tina Turner.

Show ca nhạc "Simply The Best - The Tina Turner Story" có nữ ca sĩ biểu diễn chính là Dorothea Fletcher, nữ ca sĩ có tạo hình rất giống với phong cách của bà Tina Turner trong thời kỳ ở đỉnh cao sự nghiệp.

Theo mong muốn của bà Turner, đơn vị tổ chức show ca nhạc phải loại bỏ tên của bà ra khỏi tên của show ca nhạc. Hình ảnh nữ ca sĩ Dorothea với phong cách tạo hình giống hệt bà cũng phải bị loại bỏ ra khỏi các poster quảng cáo cho show, để công chúng không nhầm lẫn rằng bà có tham gia vào hoạt động sản xuất show trình diễn này.

Ban đầu, phía bà Tina Turner giành chiến thắng ở phiên tòa cấp địa phương, nhưng khi có đơn kháng cáo bên phía công ty giải trí nộp lên tòa án cấp cao hơn, bên công ty giải trí đã giành chiến thắng. Sau đó vụ việc lại được đưa lên tòa án cấp liên bang tại Đức để có được một quyết định sau cùng trong sự việc này.

Hiện tại, phía tòa án cấp liên bang đang đứng trước một sự việc hy hữu trong giới giải trí khi quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân (của nữ ca sĩ Tina Turner) và quyền tự do sáng tạo nghệ thuật (của công ty giải trí Cofo Entertainment) đang có sự va chạm, đối đầu.

Phía luật sư của bà Tina Turner cho rằng việc sử dụng lại các ca khúc gắn liền với tên tuổi của bà và tái hiện lại hình ảnh của bà trên sân khấu thông qua một nữ ca sĩ có ngoại hình tương đồng không phải là những sáng tạo nghệ thuật đích thực, mà chỉ là một phương thức quảng cáo mang đậm tính thương mại.

Bà Turner tin rằng mình có quyền quyết định đối với việc có chấp thuận để các show trình diễn sử dụng tên tuổi và hình ảnh của bà vì mục đích thương mại hay không.

Trong khi đó, luật sư đại diện cho công ty giải trí Cofo Entertainment giải thích rằng đối với một show lấy cảm hứng từ sự nghiệp của một nghệ sĩ nào đó, công chúng sẽ luôn kỳ vọng nghệ sĩ hóa thân phải thật giống với nguyên mẫu, đó là logic thông thường của một show biểu diễn dạng này. Tòa án cấp liên bang tại Đức sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 năm sau.

Bích Ngọc

Theo DW