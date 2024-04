Tìm thấy đồ denim, iPhone, giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi

Tìm thấy đồ denim trong tranh 400 năm tuổi

Mới đây, tranh của một họa sĩ vô danh người Italy sống ở thế kỷ 17 bất ngờ gây sốt vì khắc họa những món phục trang trông như thể đồ denim. Thực tế, việc thời trang denim có từ bao giờ vẫn còn là một câu chuyện gây tranh luận.

Nhìn chung, giới nghiên cứu thời trang và công chúng quốc tế vẫn cho rằng quần jeans và thời trang denim lần đầu xuất hiện hồi cuối thập niên 1870 tại Mỹ. Các sản phẩm thời trang này được thiết kế bởi doanh nhân người Mỹ gốc Đức Levi Strauss, ông chính là người đã có công sáng lập nên thương hiệu thời trang Levi's.

Bức tranh "Woman Begging With Two Children" (Ảnh: The Guardian).

Strauss đã sử dụng vải cotton dệt chéo go với độ bền cao, phù hợp với người lao động. Như vậy lịch sử của đồ denim chính thức được ghi nhận từ cách đây hơn 150 năm. Nhưng với hai bức tranh được trưng bày trong phòng triển lãm Galerie Canesso nằm ở Paris, Pháp, nhiều người tin rằng có lẽ thời trang denim quả thực đã có từ lâu hơn thế.

Trong những bức tranh của một họa sĩ vô danh người Italy, công chúng được thấy những người lao động nghèo như thể đang sử dụng các món đồ làm từ vải jeans.

Trong bức tranh Woman Begging With Two Children (Người phụ nữ ăn xin và hai đứa trẻ), người phụ nữ xuất hiện trong tranh mặc một chiếc váy trông như thể váy jeans rách. Trong một bức tranh khác có tên Mother Sewing With Two Children (Người mẹ khâu vá bên hai con), nhân vật người mẹ cũng như thể đang dùng một chiếc tạp dề làm từ vải jeans.

Bà Véronique Damian, đại diện của triển lãm Galerie Canesso, cho biết hiện tại họ vẫn chưa có thêm thông tin về danh tính của họa sĩ thực hiện những bức tranh này.

Bức tranh "Mother Sewing With Two Children" (Ảnh: The Guardian).

Thực tế, giới thời trang ở Pháp và Italy từng lên tiếng cho rằng họ mới chính là những quốc gia đi đầu trong việc sáng tạo ra vải jeans. Người dân ở thành phố biển Genoa (Italy) tin rằng từ jeans chính là biến thể từ tên thành phố Genoa. Trong khi đó, người dân ở Nimes tin rằng từ denim xuất phát từ tên thành phố Nimes.

Ngoài ra, cả Genoa và Nimes đều gần biển, đời sống người dân bản địa có mối liên hệ chặt chẽ với các thủy thủ. Người địa phương ở hai thành phố này tin rằng vải jeans và thời trang denim do chính họ sáng tạo ra từ nhiều thế kỷ trước, để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của các thủy thủ và ngư dân trong quá trình lao động.

Với sự xuất hiện của những bức tranh được thực hiện tại Italy từ thế kỷ 17, niềm tin của người Italy vào việc chính họ đã sáng tạo ra vải jeans lại càng có thêm sức thuyết phục.

Điện thoại thông minh xuất hiện trong tranh 350 năm tuổi

Tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Pieter de Hooch (Ảnh: Daily Mail).

Một bức tranh được thực hiện bởi họa sĩ người Hà Lan Pieter de Hooch (1629-1684) hồi thế kỷ 17 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong năm 2023. Bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, Hà Lan.

Khi nhìn vào tranh, không ít công chúng đương đại thấy người đàn ông trong tranh như đang cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh.

Chi tiết đang gây bàn luận (Ảnh: Daily Mail).

Kỳ thực, trong bức tranh của họa sĩ Pieter de Hooch, ông khắc họa một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ, một người đàn ông đến bên và đưa cho người phụ nữ một lá thư. Thứ mà người đàn ông cầm trên tay chính là lá thư.

Dù vậy, trong cách nhìn nhận của công chúng đương đại, hình ảnh này ngay lập tức gợi liên tưởng tới chiếc điện thoại thông minh.

Giày Nike xuất hiện trong tranh 400 năm tuổi

Tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Ferdinand Bol (Ảnh: Daily Mail).

Cũng trong năm 2023, một bức tranh do họa sĩ người Hà Lan Ferdinand Bol (1616-1680) thực hiện cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Tác phẩm đang được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Anh nằm ở London, Anh.

Chi tiết nhỏ xuất hiện trên chiếc giày khiến nhiều người tin rằng một đôi giày Nike đã "du hành thời gian", để xuất hiện trong tác phẩm hội họa được thực hiện từ gần 400 năm trước.

Chi tiết thu hút sự chú ý (Ảnh: Daily Mail).

Bức tranh khắc họa một cậu bé thuộc giới thượng lưu. Cậu bé đi đôi giày có chi tiết rất giống với logo của thương hiệu thời trang thể thao đình đám. Chi tiết này đã được những người ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Anh chỉ ra và tạo nên đề tài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đại diện bảo tàng chia sẻ với giới truyền thông: "Chúng tôi rất vui khi bức tranh này bất ngờ nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng và giúp thu hút thêm khách tham quan tới với bảo tàng".

Điện thoại thông minh xuất hiện trong tranh gần 200 năm tuổi

Tác phẩm của họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller (Ảnh: Daily Mail).

Một bức tranh được thực hiện bởi họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) đã được nhắc tới từ vài năm trở lại đây. Trong tranh xuất hiện chi tiết giống như chiếc điện thoại thông minh, tác phẩm được họa sĩ Waldmüller thực hiện từ khoảng 150 năm trước.

Công chúng tới thăm bảo tàng Neue Pinakothek ở Munich, Đức, đều thấy món đồ vật mà cô gái trong tranh cầm trên tay giống như chiếc điện thoại thông minh. Cô mải mê, chăm chú nhìn vào món đồ vật khiến nhiều người cảm thấy rất giống với cuộc sống hiện đại bây giờ, khi nhiều người có những thời điểm như bị chiếc điện thoại thông minh "hút hồn".

Cô gái đang cầm gì trong tay? (Ảnh: Daily Mail).

Bức tranh này đã bắt đầu được nhắc tới từ năm 2017 và vẫn còn được cư dân mạng đề cập tới cho tới tận hôm nay. Tác phẩm khắc họa một chàng trai đang chờ đợi một cô gái đi tới gần để tiếp cận, trong khi đó, cô gái mải mê nhìn món đồ vật trong tay và dường như không để ý thấy chàng trai đang chờ mình ở phía trước.

Theo đại diện bảo tàng, bức họa lấy bối cảnh một sáng chủ nhật, cả hai nhân vật trong tranh vừa đi lễ nhà thờ về. Chàng trai chờ đợi người mình yêu, còn cô gái thì mải mê xem một cuốn sách nhỏ, có thể là cuốn thánh ca hay cuốn kinh cầu nguyện.