Thu Huyền - Tấn Minh: Cặp vợ chồng hiếm cùng nhận NSND, 20 năm chưa cãi vã

Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND) đợt 2. NSƯT Tấn Minh là 1 trong 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phong tặng lần này.

Trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng NSND theo quyết định 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.

Vợ chồng Thu Huyền - Tấn Minh cùng được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cặp vợ chồng tài sắc của làng nghệ thuật phía Bắc

Ca sĩ Tấn Minh tên đầy đủ là Huỳnh Tấn Minh sinh năm 1972 tại Nam Định. Anh mồ côi bố khi mới 15 tuổi, năm 16 tuổi anh lên Hà Nội sau khi giành giải tại cuộc thi Tiếng hát sinh viên. Anh thi vào Nhạc viện Hà Nội nay là Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với số điểm tuyệt đối anh về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Năm 1998 Tấn Minh đoạt giải Giọng hát vàng Asian '98.

Tấn Minh bắt đầu nổi tiếng vào cuối thập niên 90 với bài hát Phượng hồng trên sóng Truyền hình Việt Nam, nhưng phải đến album đầu tay Bức thư tình đầu tiên dưới sự cố vấn kỹ thuật của nhạc sĩ Đỗ Bảo, anh mới thật sự thành công và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Năm 2004, anh kết hôn với nghệ sĩ Chèo Thu Huyền. Trong khoảng thời gian này anh là Phó đoàn nhạc nhẹ của Nhà hát ca múa Thăng Long.

Ngày 16/11/2014, anh tổ chức liveshow riêng đầu tiên kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Tấn Minh in the spotlight tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015. Cũng trong năm này, Tấn Minh trở thành Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thay nhạc sĩ Trọng Đài.

Trong quá trình điều hành Nhà hát anh đã giành được huy chương vàng cho một số vở diễn: 3 tiết mục giành huy chương vàng, 3 tiết mục giành huy chương bạc, giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2018.

Anh là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm cùng với các Bằng khen, từng là một trong 649 công dân Thủ đô được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu "Người tốt việc tốt".

Tấn Minh là một trong những giọng ca nổi tiếng với những bản tình ca da diết, lãng mạn và đầy cảm xúc. Các bài hát gắn với tên tuổi của anh có thể kể đến như: Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng, Mẹ, Mối tình đầu, Em và tôi, Tôi ru em ngủ, Mong về Hà Nội.

Không ít người cho rằng, hẳn ca sĩ Tấn Minh phải trải qua nhiều mối tình lắm mới thể hiện các ca khúc sâu sắc đến vậy...

Nói về điều này, Tấn Minh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh không bao giờ như thế mà làm trực diện với tác phẩm, nghiên cứu để biết tác giả đang viết gì và muốn truyền đạt điều gì. Anh cố gắng tuân thủ những ý đồ, ý tứ, thủ pháp của tác giả.

"Thực ra, việc thể hiện một tác phẩm hoàn chỉnh cần rất nhiều thứ để có thể đạt được cảm xúc. Đó là sự hiểu biết về tác phẩm, hoàn cảnh ra đời, thực trạng thời điểm tác phẩm ra đời, có kiến thức âm nhạc…

Có được những điều đó, tôi cố gắng uyển chuyển bằng cảm xúc và những hiểu biết của mình với đời sống thực tại. Bởi quan trọng nhất vẫn là cảm xúc mình truyền tải tới khán giả như thế nào", anh bộc bạch.

Tấn Minh cho hay, với mỗi ca khúc, anh luôn hát hết sức chân thật, mộc mạc theo cách nghĩ của mình, làm sao để truyền tải thông điệp của bài hát một cách tự nhiên nhất.

Tấn Minh là ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca lãng mạn, da diết (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Nếu Tấn Minh thư sinh và tài hoa thì Thu Huyền - vợ anh cũng nổi tiếng tài giỏi và xinh đẹp. Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật nhưng cô yêu hát chèo từ bé.

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn. Năm 16 tuổi (1991), Thu Huyền đạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội nhờ vai diễn Thị Mầu.

Năm 17 tuổi (1992), cô tốt nghiệp Trung cấp chèo Nhà hát chèo Hà Nội và bắt đầu sự nghiệp diễn chèo của mình.

Trong sự nghiệp diễn chèo của mình, Thu Huyền nổi tiếng với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Với ánh mắt được ví sắc như dao cau, thêm hàm răng khểnh, nốt ruồi trên khóe môi, Thu Huyền đã đưa hình ảnh Thị Mầu thành hình tượng lẳng lơ nhất trong văn học dân gian Việt Nam.

Năm 1998, với vai Thị Mầu, Thu Huyền một lần nữa đạt giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

Cô còn có một số vai diễn thành công khác như: Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Súy Vân trong Súy Vân giả dại, Hoạn Thư trong Kiều. Cô từng giành được nhiều Huy chương vàng, bạc trong các hội diễn.

Năm 2002, cô từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 (2002-2007). Ngoài nghệ thuật chèo, các tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh của cô cũng để lại ấn tượng mạnh với công chúng như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng, Hoa thơm bướm lượn.

Thu Huyền để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai Thị Mầu trong vở kịch "Quan Âm Thị Kính" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôn nhân gần 2 thập kỷ chưa một lần cãi vã

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, vợ chồng Thu Huyền - Tấn Minh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hôn nhân bền chặt, viên mãn gần 2 thập kỷ qua.

Cả hai quen nhau 10 năm và làm bạn trước khi kết hôn (vào năm 2004). Hiện tại, cặp đôi có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ với 2 cậu con trai: Minh Nam (SN 2005) và Minh Khôi (SN 2010).

Vừa qua, nhân kỷ niệm ngày cưới, trên trang cá nhân, Thu Huyền đăng ảnh gia đình 4 người hạnh phúc với dòng chia sẻ: "Có những khoảnh khắc sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Có những việc tưởng như mới hôm qua mà đã 19 năm. 19 năm là quãng đường cũng tương đối rồi mình nhỉ, em chỉ thấy "được" thôi".

Trước đó, trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ nghệ sĩ chia sẻ, trong 30 năm gắn bó và đi bên nhau: từ quen biết đến làm bạn rồi yêu và lấy, họ chưa một lần mâu thuẫn và cãi vã to tiếng.

Nói về bí quyết để gia đình luôn ấm êm, thuận hòa khi cả hai đều làm nghệ thuật và làm sếp, Thu Huyền cho hay, vợ chồng cô đều hiểu gia đình là điều quan trọng nhất nên luôn cố gắng sắp xếp hài hòa.

Trở về nhà, cặp đôi dành thời gian để trò chuyện, hỗ trợ nhau việc gia đình và cùng nhau chăm lo cho hai cậu con trai cũng như chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Đó chính là động lực để cả hai hoàn thành nhiệm vụ đang gánh vác.

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Thu Huyền - Tấn Minh sau gần 2 thập kỷ (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Nói về người bạn đời - NSƯT Tấn Minh, Thu Huyền tiết lộ, chồng cô là người điềm đạm, không hay nói lời hoa mỹ với người bạn đời của mình nhưng rất chân thành.

Tấn Minh cũng từng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh thấy đàn ông có thể giữ cái đầu rất lạnh nhưng trái tim phải nóng. Đấy là mấu chốt để giữ ấm gia đình.

Bởi trái tim nóng thì gia đình sẽ ấm, còn nếu nó nguội thì gia đình sẽ rất lạnh lẽo. Một gia đình có hạnh phúc hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều ấy.

"Ngày xưa, tôi chú trọng vào những thứ đời thường và lâu dài hơn là những lãng mạn viển vông. Nhưng giờ lớn tuổi hơn tôi lại cảm nhận sự lãng mạn theo kiểu khác. Tôi lại cảm nhận rằng, những cử chỉ của mình, dù không bằng lời nói nhưng đó cũng là cách thể hiện lãng mạn.

Tôi ít khi nịnh vợ bằng lời nói mà thể hiện qua các việc làm, hành động thực tiễn", Tấn Minh nói.

Thu Huyền cũng chia sẻ, ông xã chưa bao giờ to tiếng, nạt nộ vợ. Khi cô bực mình, nói to tiếng, thì chồng sẽ im lặng. Và khi thấy chồng không nói gì, cô cũng phải tự nhìn lại mình và cảm thấy bản thân to tiếng là không đúng.

Với Thu Huyền, hạnh phúc là được làm nghề mình yêu thích và đam mê, được sống, cống hiến cho nghề, được mọi người trân trọng và có một gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.