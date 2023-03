"Thị Mầu" Thu Huyền và cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 2 thập kỷ với Tấn Minh

NSƯT Tấn Minh và NSƯT Thu Huyền là cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, đẹp nhất trong làng nghệ thuật sân khấu miền Bắc. Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn hơn 10 năm và đến bây giờ, họ kết nghĩa vợ chồng cũng xấp xỉ 2 thập kỷ.

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, nữ nghệ sĩ nói, trong 30 năm đi bên nhau, họ chưa một lần mâu thuẫn và cãi vã to tiếng.

Cuộc sống hôn nhân luôn đượm lửa và ấm êm ấy cũng khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

NSƯT Thu Huyền - người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai Thị Mầu trong vở kịch "Quan Âm Thị Kính" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các bạn diễn viên nữ bây giờ diễn Thị Mầu trẻ và xuân hơn tôi nhiều

MV "Thị mầu" của Hòa Minzy đang ở vị trí Top 1 trending Youtube. Nhìn nhận một cách khách quan, chị đánh giá thế nào về MV lần này của nữ ca sĩ quê gốc quan họ Bắc Ninh? Chị chấm MV "Thị Mầu" mấy điểm?

- Trước hết, tôi rất vui mừng khi có những ca sĩ trẻ quan tâm đến những loại hình nghệ thuật truyền thống, vì vậy, các em đã làm những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng của bộ môn nghệ thuật này. Qua đó, cùng với chúng tôi giới thiệu, lan tỏa nghệ thuật truyền thống nói chung và Chèo nói riêng đến gần hơn với đông đảo khán giả đặc biệt là khán giả trẻ.

Chúng tôi là nghệ sĩ Chèo, luôn gìn giữ những giá trị của nghệ thuật Chèo và mong muốn phát triển nó. Tôi rất biết ơn Hòa Minzy đã ra đời một sản phẩm như vậy - nói về nhân vật rất kinh điển của Chèo đó là cô Thị Mầu.

Tôi không biết chấm điểm như thế nào vì đây không phải một bài hát Chèo mà là một MV ca nhạc nói về nhân vật của Chèo và mang âm hưởng dân ca. Tôi rất yêu thích phần trình diễn của Hòa Minzy cũng như sự đầu tư nghiêm túc, công phu của em ấy cho tác phẩm này.

Hòa Minzy nói, MV "Thị Mầu" không mục đích tái hiện hình ảnh Thị Mầu mà chỉ muốn nhắc về thể loại Chèo với khán giả trẻ, mong các bạn trẻ sẽ biết đến bộ môn Chèo nhiều hơn… Nhưng rõ ràng, một "Thị Mầu" hiện đại trong Hòa Minzy vẫn gây tranh cãi? Chị suy nghĩ thế nào?

- Tôi xin nhắc lại, đây không phải là bài hát Chèo, cũng không phải Hòa Minzy diễn vai Thị Mầu trong vở Chèo cổ Quan Âm Thị Kính, em ấy chỉ trình bày một ca khúc và vào vai Thị Mầu trong ca khúc đó.

Bài hát phóng tác theo nhân vật, nên người ta có quyền làm mới, đẹp lên hoặc làm quá đi, nhưng điều quan trọng là không làm xấu hình tượng nhân vật.

Khi tôi nhận lời cùng Hòa Minzy xuất hiện trong MV này của em, tôi cũng phải nghe ca khúc rất nhiều lần và đọc kịch bản, xem em thể hiện thế nào. Khi ra mắt tác phẩm, tôi rất mừng vì thấy Hòa Minzy lột tả được cô Thị Mầu mang nét hiện đại nhưng vẫn rất "Thị Mầu".

Hình ảnh "Thị Mầu" Thu Huyền đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng khán giả. Chị có nghĩ đó là cái bóng rất lớn đối với mình và cả những diễn viên trẻ?

- Thật ra, trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, có nhiều nhân vật tôi thủ vai, khán giả yêu mến và nhớ đến như nàng Sita trong vở cùng tên, Thuyến trong vở diễn Điều còn lại...

Mỗi vai diễn đều có cái hay riêng. Người nghệ sĩ luôn mong muốn hóa thân vào nhiều dạng vai, nhân vật khác nhau. Như vậy mới có cơ hội khám phá bản thân, có cái mới. Tôi cũng vậy!

Còn với nhân vật cô Thị Mầu - tôi nghĩ, khán giả đã ưu ái, yêu mến tôi vì tôi đã quá quen thuộc. Nhưng tôi quá tuổi để diễn Thị Mầu rồi. Bây giờ, có nhiều em đóng Thị Mầu rất hay: nhiều sức trẻ, sức xuân và có sự sáng tạo, mới mẻ. Những điều đó, chắc chắn chúng tôi thua xa các em.

Vì vậy, tôi cũng mong khán giả sẽ yêu mến các em, bởi cái gì cũng cần thời gian. Tôi đã có 30 năm gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật Chèo.

Với nghệ thuật truyền thống, không thể ngày một ngày hai có thể ghi dấu ấn trong lòng khán giả mà phải trải qua quá trình khổ luyện, bồi đắp qua từng vai diễn khán giả mới nhớ đến mình.

Thu Huyền luôn thu hút khán giả bởi nét diễn duyên dáng, rất "ngọt" của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 2 thập kỷ sống chung, chưa một lần mâu thuẫn, cãi vã to tiếng

Nhắc đến Thu Huyền, khán giả không chỉ ấn tượng với vai Thị Mầu mà còn ngưỡng mộ chị bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 2 thập kỷ với NSƯT Tấn Minh. Xin hỏi chị bí quyết thế nào, xoay sở ra làm sao để gia đình luôn ấm êm, thuận hòa khi cả hai vợ chồng đều làm sếp?

- Chúng tôi, mỗi người làm một Nhà hát khác nhau và đều ở vai trò là người quản lý. Rõ ràng, công việc đơn vị, công việc xã hội đến chuyên môn chi phối nghệ sĩ chúng tôi rất nhiều về thời gian và không tránh khỏi những áp lực. Có lần con trai tôi vừa trách vừa trêu rằng: "Từ khi mẹ lên làm quản lý, chẳng có bữa cơm nào tử tế cả" (cười).

Phụ nữ là thế, đảm việc nước, việc xã hội nhưng không thể lơ là việc vun vén, chăm lo cho gia đình được. Tôi may mắn vì chồng cùng nghề nên thấu hiểu và cảm thông, tạo điều kiện cũng như ủng hộ hết mình cho tôi trong công việc.

Hai vợ chồng chúng tôi cũng hiểu gia đình là điều quan trọng nhất nên luôn cố gắng sắp xếp hài hòa. Trở về nhà, chúng tôi dành thời gian để trò chuyện, hỗ trợ nhau việc gia đình, cùng nhau chăm lo cho hai cậu con trai của mình cũng như chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ, đó chính là động lực để mình hoàn thành nhiệm vụ đang gánh vác.

Cả hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, chị xinh đẹp, duyên dáng, anh cũng hiền lành, thư sinh. Có bao giờ chị phải đối diện với những tin đồn hay thị phi trong cuộc sống hôn nhân?

- Chưa bao giờ tôi phải đối diện với tin đồn, thị phi và thậm chí là nghi ngờ người bạn đời của mình. Và tôi tin, anh Minh cũng chưa bao giờ nghi ngờ tôi. Chúng tôi đã quá hiểu con người nhau.

Tôi không phải là người lẳng lơ và anh Minh cũng không thuộc kiểu người đàn ông trăng hoa, ong bướm. Tất nhiên, trong cuộc sống, con người ta cũng có những lúc rung động vì một cái đẹp nào đấy. Tuy nhiên, giây phút rung động nhất thời ấy chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình.

Tôi nghĩ, đã là vợ chồng mà cứ nghi ngờ về nhau thì khó sống lắm.

Bức ảnh cưới gần 20 năm trước của vợ chồng Tấn Minh và Thu Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 2 thập kỷ đi bên nhau, có bao giờ anh chị trải qua những mâu thuẫn, cãi vã đến mức muốn dừng lại?

- Chúng tôi quen biết nhau 10 năm, sau đó yêu nhau 1 năm và đến bây giờ, đã 18 năm về chung một nhà. Nói ra có thể nhiều người không tin, nhưng 30 năm qua, từ quen biết đến làm bạn bè rồi yêu và lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng hay đến nỗi không nhìn mặt nhau.

Khi kết hôn, chúng tôi đều bước vào ngưỡng tuổi 30, đã có sự từng trải trong cuộc sống và sự trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ lẫn cách hành xử. Chúng tôi luôn lắng nghe người bạn đời của mình, hiểu giá trị của hạnh phúc gia đình và trân trọng nó.

Anh Minh chưa bao giờ to tiếng, nạt nộ vợ. Khi tôi bực mình, nói to tiếng, thì anh Minh sẽ im lặng. Và khi thấy chồng không nói gì, tôi cũng phải tự nhìn lại mình và cảm thấy bản thân to tiếng là không đúng. Tôi tự kiềm chế lại. Tôi thấy chồng có vẻ cáu là tôi sẽ không nói thêm nữa, như vậy anh ấy cũng không có cơ hội để mà nổi giận với tôi (cười). Có lẽ vì thế mà gần 20 năm qua chưa xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả.

"Anh Minh vẫn vậy: Điềm đạm, không phô trương, không màu mè"

Tấn Minh ngày còn yêu đương và sau gần 20 năm chung sống với chị có khác nhiều không?

­­- Vẫn vậy thôi, vẫn là một anh Tấn Minh điềm đạm, không hay nói lời hoa mỹ với người bạn đời của mình nhưng rất chân thành. Khi chúng tôi lấy nhau, với vai trò là người chồng, người cha gánh trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề nên anh đã phải từng trải hơn, mạnh mẽ hơn ngày xưa.

Gia đình hạnh phúc của Tấn Minh - Thu Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng, họ luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương, trân trọng và thấu hiểu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi còn yêu đương, chúng tôi chưa phải lo nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền, chưa phải đối diện với trách nhiệm trong cuộc sống và con cái nên nó lãng mạn và màu hồng lắm. Nhưng khi lấy nhau rồi, phải đối diện với nhiều thứ, lúc đó không chỉ có tình yêu mà hơn hết là tình thương và trách nhiệm nữa.

Tôi nghĩ tình yêu trong cuộc sống vợ chồng nếu biết và trân trọng nó thì sẽ tốt đẹp, cao quý hơn rất nhiều.

Anh Tấn Minh có vẻ là người chồng tâm lý và lãng mạn?

- Anh ấy lãng mạn nhưng sẽ không thể hiện một cách phô trương, màu mè. Anh Minh cũng không nói những lời sến súa mà thể hiện tình cảm bằng hành động khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên tâm.

Với chị, hạnh phúc của người phụ nữ là gì?

- Hạnh phúc đối với mỗi người có thể khác nhau. Người cảm thấy hạnh phúc nếu có nhiều tiền, có người hạnh phúc khi được đi khắp nơi hay không ít người cho rằng phải có chỗ đứng nhất định mới là hạnh phúc.

Còn với tôi, hạnh phúc giản dị thôi: là được làm nghề mình yêu thích và đam mê, được sống, cống hiến cho nghề, là được mọi người trân trọng mình và có một gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Khi về nhà, gia đình là nơi chốn bình yên nhất. Tất cả điều đó tôi đang có được và tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!