"Thế giới tươi đẹp, người ở đâu": Câu hỏi mở khám phá cuộc sống và thế giới

Thế giới tươi đẹp, người ở đâu là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Sally Rooney - nữ nhà văn Ireland đã có sách bán hơn một triệu bản riêng tại Hoa Kỳ.

Ra mắt tháng 9/2021, tác phẩm ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất The New York Times và IndieBound năm 2021; được bình chọn là tiểu thuyết của năm từ Irish Book năm 2021; tiểu thuyết hay nhất từ Goodreads Choice năm 2021; tiểu thuyết của năm từ Dalkey Literary năm 2022.

Ngoài ra, cuốn sách còn lọt vào danh sách đề cử của nhiều giải thưởng uy tín khác trong suốt năm 2021 và 2022.

Tháng 11, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành trên toàn quốc Thế giới tươi đẹp, người ở đâu, do dịch giả Phạm Thu Hà chuyển ngữ.

Cuốn sách xoay quanh 4 người trẻ ở Ireland phải đối mặt với áp lực công việc và các mối quan hệ trong bối cảnh chính trị bất ổn và nỗi bất an vô định về tương lai.

Họ gồm một tiểu thuyết gia tên Alice và người bạn thân nhất của cô, Eileen - biên tập viên tạp chí văn chương, cùng hai người tình tương ứng của họ, Felix - một nhân viên nhà kho vốn không có nhiều thành tựu và Simon - cố vấn chính trị, đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ không mấy yên bình.

Trong khi mối quan hệ của Alice và Felix là sự đan xen không ngừng giữa cảm xúc và những xung đột cá tính, thì tình bạn 15 năm của Eileen và Simon cũng phần nào ngăn cản họ tiến tới mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Xuyên suốt những trang sách còn là trạng thái giằng xé của những người trẻ tuổi vừa say đắm cuộc đời vừa đầy trăn trở đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong một thế giới mà theo đánh giá của họ là đang ngày càng xấu đi.

Trong các cuộc đối thoại và cả trong những email qua lại, hai cô gái chia sẻ tâm trạng bất an, hoang mang về cuộc sống, những thăng trầm, day dứt trong tình yêu và cả mối băn khoăn, lo lắng về tương lai.

Chân dung nữ nhà văn Sally Rooney (Ảnh: The New York Times).

Gói gọi trong hơn 300 trang sách, những câu chuyện về tình yêu được Sally Rooney kể một cách sâu sắc và nhạy cảm, ngay cả những băn khoăn và lo lắng cũng được cô thể hiện với một tâm thế đầy chân thành.

Cách hai nhân vật chuyển đổi linh hoạt giữa cách nói trang trọng và tiếng lóng, cũng như các chủ đề toàn cầu đan xen với chủ nghĩa cá nhân cũng là một lối viết độc đáo của tác giả.

Từ đó, Sally Rooney làm nổi bật cách thức giao tiếp đa dạng của thế hệ trẻ trong thời đại văn hóa Internet và những chu kỳ tin tức bất tận.

Thế giới tươi đẹp, người ở đâu là một câu hỏi mở để độc giả khám phá cuộc sống và thế giới này - theo cách của Sally Rooney.

"Đây chắc chắn là cuốn tiểu thuyết tham vọng nhất của Rooney. Cô ấy không chỉ dấn thân vào tính phức tạp của các mối quan hệ bằng sự tinh tế, dí dỏm và sắc sảo của mình, mà còn mạo hiểm mổ xẻ những vấn đề xã hội mang tính sử thi", tờ Elle nhận xét.

"Đọc tác phẩm của Rooney có cảm giác như đang xem các nhân vật lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống với những mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân.

Kỹ năng đặc biệt của Rooney là khả năng đặt độc giả ngang tầm mắt với các nhân vật, đưa họ vào thế giới câu chuyện của cô ấy với tư cách là một người tham gia.

Cô ấy thu hút người đọc bằng những lời văn không khoa trương và tạo ra sự thân mật giống như đang ở bên các nhân vật", tờ The Boston Globe đánh giá.

Sally Rooney, 32 tuổi, sinh ra tại Castlebar, County Mayo, Ireland. Từ nhỏ, cô đã tiếp xúc với nghệ thuật. Mẹ cô từng là giám đốc của một trung tâm nghệ thuật cộng đồng và cô thường xuyên tham dự các chương trình biểu diễn, triển lãm nghệ thuật và các sự kiện khác.

Khi còn là một thiếu niên, Rooney đã tham gia một nhóm viết do một trung tâm nghệ thuật tổ chức. Cô đã sáng tác truyện trong suốt thời niên thiếu của mình và hoàn thành một cuốn tiểu thuyết ở tuổi 15.

"Nếu bạn lấy thứ gì đó tôi viết khi tôi 15 tuổi, thì nó cũng giống như bây giờ, về cốt truyện", cô ấy nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 trên tờ The New Yorker.

Rooney có bằng Văn học Anh tại Đại học Trinity Dublin, thành phố nơi cô hiện sinh sống.

Cô đã giành được Giải thưởng Nhà văn trẻ của năm của Sunday Times/Peters Fraser+Dunlop năm 2017.

Các tác phẩm của Rooney đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và thành công về mặt thương mại, đồng thời cô được coi là một trong những nhà văn hàng đầu của thế hệ gen Y.

Các tác phẩm chính: Conversations with Friends (2017); Normal People (Giữa hai chúng ta - 2018); Beautiful World, Where Are You (Thế giới tươi đẹp, người ở đâu, 2021).

Dịch giả Phạm Thu Hà sinh tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội.

Cô là tác giả và dịch giả của hơn 20 đầu sách đã xuất bản.

Các dịch phẩm của cô: Không nhà (Tommy Orange, 2019); Giữa hai chúng ta (Sally Rooney, 2020); Tuổi trẻ rực rỡ (Reene Watson, 2020); Hoàng tử rơm (Nhiều tác giả, 2021).