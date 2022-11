Thang Duy: Từ diễn viên bị xua đuổi vì cảnh "nóng" tới Ảnh hậu xứ Hàn

Nữ diễn viên ngoại quốc đầu tiên giành giải Ảnh hậu tại Rồng Xanh 2022

Thang Duy là diễn viên ngoại quốc đầu tiên thắng hạng mục này. Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn tài năng xứ Hàn - Park Chan Wook.

Tháng 6 vừa rồi, bộ phim từng gây ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên môn và khán giả khi ra mắt tại LHP Cannes 2022. Bộ phim mang về cho đạo diễn Park giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và vô số lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên Trung Quốc.

Thang Duy trở thành diễn viên ngoại quốc đầu tiên giành giải Ảnh hậu của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh (Hàn Quốc) (Ảnh: Sports Chosun).

Decision to Leave là tác phẩm điện ảnh thứ hai của Hàn Quốc mà Thang Duy tham gia, sau tác phẩm Thu muộn (năm 2011). Trong Decision to Leave, Thang Duy vào vai Seo Rae - một phụ nữ Trung Quốc nhập cư trái phép sang Hàn. Ngay từ đầu phim, nhân vật nhanh chóng trở thành góa phụ sau khi chồng tử vong vì gặp nạn trên đỉnh núi.

Seo Rae lập tức trở thành đối tượng bị tình nghi của cảnh sát. Trực tiếp thẩm vấn cô là Hae Jun (Park Hae Il đóng) - thanh tra nổi tiếng tài năng và trẻ tuổi nhất Busan. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện đã khiến Seo Rae và Hae Jun đến gần nhau, bị cuốn vào một cuộc tình đẹp nhưng buồn và ngang trái.

Thang Duy trong một cảnh phim "Decision to Leave" (Ảnh: News).

Nhân vật Seo Rae của Thang Duy là một phụ nữ đẹp, bí ẩn, khó đoán. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, Seo Rae là một cô gái hết lòng khi yêu. Sau khi tác phẩm công chiếu, nhiều khán giả đặt cho Thang Duy biệt danh mới: "Nàng Mona Lisa châu Á". Cô được đo ni đóng giày cho những dạng vai có nội tâm phức tạp, số phận truân chuyên.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, đạo diễn Park Chan Wook cho biết Thang Duy chính là nguồn cảm hứng để ông và đồng biên kịch tạo nên nhân vật Seo Rae. Nữ diễn viên cũng thổ lộ với đạo diễn Park Chan Wook rằng: "Cảm ơn anh đã tạo ra Seo Rae và bộ phim này. Anh đã khiến một phần trong cuộc sống của tôi được thành toàn theo ý nguyện".

Thang Duy tham dự LHP Cannes 2022 (Ảnh: Getty Images).

Tại lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 43, mới tổ chức gần đây tại Hàn Quốc, Decision to Leave giành nhiều giải thưởng quan trọng. Phim thắng ở 6 hạng mục trong tổng cộng 12 đề cử gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Park Chan Wook), Nam diễn viên chính xuất sắc (Park Hae Il), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thang Duy), Âm nhạc xuất sắc (Cho Young Wook) và giải Kịch bản hay nhất (Jeong Seo Kyung, Park Chan Wook).

Trong đó, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của Thang Duy thu hút sự quan tâm của truyền thông xứ Hàn bởi cô là diễn viên không phải người Hàn đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này. Khán giả và truyền thông Hàn Quốc nhận xét nữ diễn viên Trung Quốc chiến thắng xứng đáng.

"Một diễn viên sống cả đời để chờ đợi kịch bản hay và nhân vật tốt"

Thang Duy biết ơn đồng nghiệp, gia đình và khán giả đã giúp cô giành giải thưởng Rồng Xanh 2022 (Ảnh: Sport Chosun).

Theo Xports News, Thang Duy đã bật khóc vì xúc động khi giành chiến thắng. Trên sân khấu, cô gửi lời cảm ơn biên kịch Jeong Seo Kyung. Nữ diễn viên chia sẻ: "Một diễn viên sống cả đời để chờ đợi kịch bản hay và nhân vật tốt. Tôi chờ đợi hàng tháng, hàng năm và thậm chí hàng thập kỷ. Tôi thực sự may mắn khi gặp được người tên là Seo Rae (tên nhân vật của Thang Duy trong Decision to Leave). Tôi rất biết ơn".

Ngoài ra, Thang Duy nhắn nhủ tới cha mẹ: "Đừng nhìn vào điện thoại di động nhiều. Phải bảo vệ mắt để sau này xem nhiều phim con đóng".

Tại lễ trao giải, Thang Duy rơi nước mắt khi nghe ca khúc Fog do Jung Hoon Hee thể hiện. Đây cũng là nhạc phim của Decision to Leave. Khi thấy nữ diễn viên xúc động, bạn diễn của Thang Duy trong phim - Park Hae Il, đã an ủi bằng cách nhẹ nhàng khoác vai cô.

Chia sẻ với tờ Sports Chosun, nữ diễn viên giải thích lý do cô bật khóc: "Tôi nghĩ bản thân thật kỳ quặc. Tôi đã khóc rồi lại cười và ngược lại. Tôi không nghĩ sẽ được lắng nghe bài hát tại lễ trao giải. Tôi nghe ca khúc nhiều lần trước đó nhưng lúc xem trực tiếp, tôi đã rơi nước mắt".

Thang Duy bật khóc khi nghe ca khúc "Fog" - nhạc phim của "Decision to Leave" tại lễ trao giải Rồng Xanh 2022 (Ảnh: Sport Chosun).

Thang Duy nói thêm cô cảm thấy tiếc nuối vì không thể phát biểu nhận giải nhiều hơn trên sân khấu. Theo nữ diễn viên, cô muốn nói lời cảm ơn từng thành viên trong gia đình, đạo diễn Park Chan Wook và nhân viên trong đoàn làm phim nhưng cô không thể do rào cản ngôn ngữ.

"Tôi thực sự muốn gặp đạo diễn, các diễn viên và nhân viên sau khi bộ phim kết thúc. Thật vinh dự khi chúng tôi có được chiến thắng này. Tất cả nhân viên trong đoàn phim đều là những người hạnh phúc. Chúng tôi biết ơn khi được bên nhau", Thang Duy chia sẻ.

Từng bị khán giả Trung Quốc quay lưng, tẩy chay

Thang Duy sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1979 gia nhập ngành giải trí vào năm 1997. Cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại được đánh giá không quá nổi bật. Những năm đầu gây dựng sự nghiệp của Thang Duy khá lận đận. Cô từng có nhiều năm làm diễn viên quần chúng rồi vai phụ nhưng chưa một ngày Thang Duy thấy nản lòng.

Thang Duy từng bị ghẻ lạnh, tẩy chay tại quê nhà Trung Quốc vì vai diễn trong "Sắc, Giới" (Ảnh: Sina).

Sau nhiều vai phụ, cô bất ngờ tỏa sáng rồi trở thành viên ngọc mới của showbiz Trung Quốc nhờ vai diễn táo bạo trong bộ phim Sắc, Giới. Phim trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Hoa trong mắt quốc tế, mang về cho Lý An và đoàn làm phim vô số giải thưởng.

Tuy nhiên, bộ phim ngập tràn cảnh nóng ra mắt vào năm 2006 của đạo diễn Lý An khiến Thang Duy bị tẩy chay ngay tại quê nhà dù trước đó, truyền thông và giới chuyên môn quốc tế dành nhiều lời khen ngợi cho cô. Cô bị gán cho tội danh kẻ làm ô nhục văn hóa truyền thống.

Năm 2006, Hiệp hội phát thanh và truyền hình quốc gia Trung Quốc ra lệnh cấm sóng với Thang Duy vì lý do ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ. Nữ diễn viên biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc trong gần 5 năm khi sự nghiệp mới chớm nở.

Thang Duy trong "Sắc, Giới" (Ảnh: Sina).

Trong suốt một thời gian dài, Thang Duy rời xa showbiz, thậm chí phải sang Mỹ sinh sống và điều trị trầm cảm. Cô gần như không dám ra khỏi nhà, chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không sử dụng mạng xã hội.

Phải mất nhiều năm sau, Thang Duy mới vực dậy sự nghiệp thông qua các dự án như Truy tìm người hoàn hảo, Truy tìm người hoàn hảo 2: Cuốn sách tình yêu và đặc biệt gần nhất là Decision to Leave.

Cuộc sống an yên, ngọt ngào ở tuổi 43 ở nơi đất khách

Cuộc sống của Thang Duy hiện tại đã ổn định và hạnh phúc hơn. Năm 2014, cô xác nhận kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc - Kim Tae Yong. Hai người bén duyên từ lần hợp tác trong dự án điện ảnh của Hàn Quốc mang tên Thu muộn. Hai vợ chồng nữ diễn viên đón con gái đầu lòng chào đời 2 năm sau đám cưới.

Những năm qua, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc sống và làm việc chủ yếu tại Hàn Quốc. Cô gần như rút khỏi showbiz và thỉnh thoảng trở về Trung Quốc để tham gia một số sự kiện rồi lại quay trở về Hàn với chồng con.

Thang Duy hiện có cuộc sống an yên, hạnh phúc bên chồng con tại Hàn Quốc (Ảnh: Weibo).

Đầu năm 2022, có thông tin cho rằng, Thang Duy đưa con gái về Trung Quốc sinh sống nhưng nữ diễn viên phủ nhận. Cô giải thích, vì công việc và muốn ở gần con nên cô và con gái cùng về Trung Quốc. Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, cô trở về Hàn Quốc đoàn tụ cùng chồng. Nữ diễn viên cũng duy trì lối sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội.

Việc Thang Duy trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên trở thành Ảnh hậu Rồng xanh - giải thưởng điện ảnh uy tín hàng đầu xứ Hàn như đánh dấu sự hồi sinh của nữ diễn viên xinh đẹp sau những năm tháng bị tẩy chay tại quê nhà.

Ở tuổi 43, Thang Duy được nhận xét xinh đẹp mặn mà dù những nếp nhăn có hằn lên trên khuôn mặt. Cô từng chia sẻ, ở độ tuổi bao nhiêu phụ nữ vẫn luôn đẹp theo một cách riêng: "Một người phụ nữ quyến rũ là một người tỏ ra khôn ngoan trong cuộc sống. Người phụ nữ nên biết trau dồi bản thân nhờ việc tích lũy kinh nghiệm. Vẻ đẹp tâm hồn chính là vẻ đẹp vĩnh cửu của phụ nữ. Nó trong sáng và tồn tại vĩnh cửu giống như kim cương vậy. Đối với tôi, mỗi người phụ nữ đều là một viên ngọc sáng và họ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình".