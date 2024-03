Taylor Swift thuê villa giá 14.000 USD/đêm để đón bạn trai bay sang chơi

Khi đi lưu diễn tại Australia trong tháng 2 vừa qua, Taylor Swift đã luôn lưu lại phòng Tổng thống của hệ thống khách sạn Crown Towers. Các phòng này có mức giá dịch vụ 14.000 USD/đêm (tương đương gần 400 triệu đồng/đêm). Khi tới lưu diễn ở Singapore trong tháng 3 này, Swift cũng chi mạnh.

Truyền thông quốc tế đưa tin cô thuê một villa nằm trên đảo Sentosa có mức giá 14.000 USD/đêm (tương đương hơn 345 triệu đồng). Villa này có cảnh quan rừng nhiệt đới bao quanh rất ấn tượng và cũng giúp bảo vệ sự riêng tư cho những người lưu lại villa thông qua cách bài trí cảnh quan rất tự nhiên.

Swift được cho là đang thuê villa Colonial Manor nằm trong khu resort Capella. Villa này có kiến trúc cổ điển. Thiết kế công trình có 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn và nhiều công trình phụ tiện nghi phục vụ cho trải nghiệm lưu trú. Xung quanh công trình là cảnh quan rừng nhiệt đới, bể bơi riêng, sân vườn ngoài trời...

Phòng ngủ có kích thước lớn nhất trong villa còn có phòng thay đồ diện tích lớn. Cảnh quan trong khu resort Capella rất xanh mát, nhiều cây cối. Tại đây còn có sân golf, hộp đêm bên bờ biển...

Trong quá trình lưu diễn tại Singapore, Taylor Swift bị cho là gặp phải một số vấn đề sức khỏe. Sau đêm diễn đầu tiên ngày 2/3 nhận được rất nhiều lời khen ngợi, Swift bắt đầu bị ho nhẹ và không ở vào trạng thái phong độ tốt nhất khi biểu diễn. Điều này thể hiện khá rõ ở đêm diễn thứ 3 (ngày 4/3).

Dù vậy, Swift đã có hai ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, trước khi thực hiện thêm 3 đêm diễn liên tiếp tại đảo quốc sư tử, từ ngày 7/3 đến ngày 9/3.

Nhiều nguồn tin cho biết bạn trai của Swift - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - sẽ bay tới Singapore để cổ vũ cô trong chặng dừng chân tại Đông Nam Á.

Tour lưu diễn quốc tế "Eras" là dấu mốc vàng son trong sự nghiệp ca hát của Taylor Swift (Ảnh: Daily Mail).

Taylor Alison Swift (SN 1989) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Sự nghiệp sáng tác, ca hát, cũng như cách xây dựng hình ảnh của Swift có ảnh hưởng tới nền công nghiệp âm nhạc quốc tế, cũng như đời sống văn hóa đại chúng toàn cầu. Swift là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng quốc tế.

Swift bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2005 với Big Machine Records. Cô nhanh chóng đạt được thành công trong vai trò một nữ ca sĩ nhạc pop đồng quê với các album như Taylor Swift (2006), Fearless (2008) và Speak Now (2010).

Những đĩa đơn như Love Story hay You Belong with Me chứng kiến sự giao thoa thành công rực rỡ của nhạc đồng quê và nhạc pop, giúp Swift thăng hạng, trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế. Album thứ 4 trong sự nghiệp của cô - Red (2012) - là sự thử nghiệm với âm nhạc điện tử. Từ album này cô có bản hit We Are Never Ever Getting Back Together.

Swift có bước chuyển về hình ảnh, từ một ngôi sao nhạc đồng quê chuyển sang một ngôi sao nhạc pop với album 1989 (2014). Đây là album nhạc pop tổng hợp tạo nên những bản hit như Shake It Off, Blank Space, Bad Blood. Album Reputation (2017) tạo nên bản hit Look What You Made Me Do.

Sau khi ký hợp đồng thu âm với Republic Records trong năm 2018, Swift tung ra album Lover (2019) và phim tài liệu tiểu sử Miss Americana (2020). Swift khai thác phong cách indie dân ca trong album Folklore và Evermore cùng ra mắt trong năm 2020. Cô đưa chất pop điện tử vào album Midnights (2022).

Sau khi có những bất đồng với công ty thu âm cũ, Swift bắt tay vào thu âm lại các album cũ, làm mới các ca khúc cũ và tạo nên những bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng như Cruel Summer, Cardigan, Willow, Anti-Hero, All Too Well, Is It Over Now?.

Tour lưu diễn quốc tế Eras (2023-2024) và bộ phim xoay quanh tour lưu diễn này đã trở thành tour lưu diễn và phim về tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Swift là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu tính đến năm 2019. Cô còn là nữ nghệ sĩ đi tour thu về doanh số lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, là nữ ca sĩ hấp dẫn lượng người nghe nhạc lớn nhất trên một số nền tảng nhạc số. Swift là nữ tỷ phú USD đầu tiên gây dựng được khối tài sản "tỷ đô" chủ yếu từ sự nghiệp ca hát.

Năm 2023, tạp chí Time tôn vinh Swift là Nhân vật của năm. Swift đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách bình chọn của các tờ tạp chí uy tín xung quanh những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô giành được vô số giải thưởng âm nhạc, trong đó, ấn tượng nhất là 14 giải Grammy. Swift đang nắm giữ kỷ lục với 4 giải Grammy dành cho Album của năm.