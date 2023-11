BTC đêm nhạc Taylor Swift bị tố quy định khắt khe khiến khán giả thiệt mạng

Nhiệt độ ở nhiều thành phố tại Brazil những ngày qua ở mức nắng nóng kỷ lục, đây là một hiện tượng thời tiết cực đoan rất bất thường. Đúng thời điểm này diễn ra loạt đêm nhạc của nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift tại thành phố Rio de Janeiro.

Trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 17/11 vừa qua, một khán giả nữ có tên Ana Clara Benevides Machado (23 tuổi) đã bị ngừng tim trong lúc theo dõi đêm nhạc. Dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng, nhưng Ana đã không qua khỏi.

Taylor Swift đang thực hiện tour lưu diễn quốc tế có tên Eras (Ảnh: Daily Mail).

Loạt đêm nhạc diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro được tổ chức tại sân vận động Estádio Olímpico Nilton Santos, giữa thời điểm thành phố đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 59 độ C.

Hiện tại, một cuộc điều tra xung quanh cái chết của Ana Clara Benevides Machado đã được nhà chức trách bắt đầu tiến hành, để làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của cô gái trẻ.

Thực tế, ở thời điểm này, khu vực Nam Mỹ đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng, thành phố Rio de Janeiro cũng nằm trong vùng thời tiết cực đoan.

Công ty giải trí T4F là đơn vị đưa tour Eras của nữ ca sĩ Taylor Swift về với khán giả tại Brazil. T4F cũng là đơn vị bán vé và đảm nhiệm khâu tổ chức cho loạt 6 đêm nhạc thuộc tour Eras diễn ra tại hai thành phố lớn của Brazil là Rio de Janeiro và São Paulo. Sau cái chết của Ana, T4F đang bị dư luận Brazil chỉ trích rất nhiều vì quy định quá khắt khe trong khâu tổ chức.

Theo đó, khán giả không được phép mang chai nước từ bên ngoài vào trong sân vận động để đảm bảo an toàn cho sân và an ninh cho sự kiện. Thực tế, trong đêm nhạc ngày 17/11, đã có khoảng 1.000 fan bị ngất trước và trong lúc theo dõi đêm nhạc, chủ yếu là vì nắng nóng và cơ thể bị mất nước. Con số thống kê này do lực lượng y tế túc trực tại sự kiện đưa ra.

Hiện tại, một cuộc điều tra xung quanh cái chết của Ana Clara Benevides Machado đã được nhà chức trách tiến hành (Ảnh: Daily Mail).

Chính nữ ca sĩ Taylor Swift khi đứng trên sân khấu biểu diễn hôm 17/11 cũng đã nhìn thấy những fan bị ngất hoặc hét to vì quá khát nước, cô đã yêu cầu các nhân viên phục vụ tại sự kiện nhanh chóng mang nước tới cho khán giả.

Về cô gái trẻ xấu số Ana Clara Benevides Machado, cô đã đứng xếp hàng ngoài sân vận động khoảng 8 tiếng trước khi được vào bên trong. Ana đã đăng tải nhiều hình ảnh và video tại sự kiện, cô phàn nàn về việc phải chờ đợi rất mệt mỏi để có thể vào sân vận động.

Sau khi cảm thấy bản thân không ổn, cô đã tiếp cận đội ngũ nhân viên y tế túc trực trong sân vận động, nhưng sau đó, Ana đã bị ngất ngay khi đêm nhạc vừa bắt đầu. Cô được nhân viên y tế sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù vậy, các bác sĩ tại bệnh viện xác định Ana đã bị ngừng tim từ trước khi tới viện. Các nỗ lực cứu chữa cho Ana đều không thành công.

Sự việc này đang gây nên tranh cãi lớn trong truyền thông và dư luận Brazil. Đặc biệt, công ty giải trí T4F đang bị chỉ trích vì cách tổ chức đêm nhạc bộc lộ nhiều bất cập.

Nhiều fan có mặt tại sự kiện lên tiếng cho rằng chính việc Ban Tổ chức đưa ra lệnh cấm đối với việc mang chai nước từ bên ngoài vào trong sân vận động, giữa thời điểm nắng nóng hoành hành, đã khiến các fan gặp vấn đề sức khỏe và khiến Ana qua đời.

Taylor Swift bộc lộ dấu hiệu khó thở trong đêm nhạc hôm 17/11 ở Brazil (Video: Page Six).

Trước sự việc này, nữ ca sĩ Taylor Swift đã lên tiếng bày tỏ niềm tiếc thương dành cho Ana và hoãn đêm nhạc ngày 18/11, chuyển sang ngày 20/11. Ngay sau đêm nhạc 17/11, một số điều chỉnh từ Ban Tổ chức đã được áp dụng. Theo đó, các fan được mang các chai nước còn chưa mở nắp từ bên ngoài vào trong sân vận động.

Ngoài ra, nước miễn phí sẽ được phát cho các fan ngay từ khi họ đang đứng xếp hàng, chờ vào sân. Khi đã ở trong sân, các fan cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với các điểm cung cấp nước uống miễn phí.

Ban Tổ chức khẳng định việc họ cấm mang chai nước từ bên ngoài vào sân vận động là vì tuân thủ yêu cầu của ban quản lý sân vận động. Trong quá trình tổ chức sự kiện, Ban Tổ chức cũng không bán nước hay đồ ăn, nên việc có những fan cho rằng Ban Tổ chức cấm mang nước vào sân để gia tăng lợi nhuận bán hàng là sai sự thật.

Taylor Swift đã lên tiếng bày tỏ niềm tiếc thương dành cho Ana (Ảnh: Daily Mail).

Trước sự kiện, T4F đã huy động 1.230 nhân viên phục vụ tại đêm nhạc, sau đêm 17/11, họ huy động thêm 200 nhân viên nữa. Các nhân viên y tế túc trực tại sự kiện cũng được gia tăng về số lượng ê-kíp và các trang thiết bị phục vụ việc sơ cứu, cấp cứu.

Sự việc xảy ra tại đêm nhạc của Taylor Swift, đặc biệt là sự ra đi của Ana, đã khiến nhà chức trách Brazil tuyên bố rằng kể từ nay về sau, các sự kiện văn hóa - giải trí quy tụ đông khán giả tham gia sẽ phải tuân theo những quy chuẩn về cách thức tổ chức, để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Chẳng hạn, thiết lập các điểm phát nước miễn phí kể từ nay sẽ là một yêu cầu bắt buộc đối với Ban Tổ chức các sự kiện.

Taylor Swift xúc động khi hát tưởng niệm fan nữ qua đời hôm 17/11 vừa qua (Video: Daily Mail).

Hiện tại, một số chính trị gia tại Brazil yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của T4F - đơn vị tổ chức loạt đêm nhạc Taylor Swift tại Brazil. Nếu quả thực chính việc thiếu nước uống đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều fan bị ngất và một fan qua đời, đơn vị này cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngay sau sự việc đêm 17/11, T4F đã tăng số lượng các điểm phát nước uống miễn phí quanh sân vận động, để các fan có mặt tại hai đêm nhạc diễn ra vào ngày 19 và 20/11 vừa qua có thể dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.