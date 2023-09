The Guardian gọi Stephen King là "ông vua" của tiểu thuyết kinh dị bởi tài năng khiến độc giả trên toàn thế giới khiếp sợ hơn nửa thế kỷ. Với hơn 60 tiểu thuyết và 200 truyện ngắn, ông như một "cỗ máy sáng tác văn học" không có dấu hiệu dừng lại.

Stephen King sinh năm 1947 tại thành phố Portland (bang Maine, Mỹ). Ông viết truyện đầu tay vào năm lên 7 và bán bản quyển đầu tiên năm 18 tuổi. Ông nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Maine vào năm 1970.

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, kể cả giải thưởng khoa học viễn tưởng Hugo cho tác phẩm Danse Macabre (1980) và Giải thưởng Tưởng niệm O. Henry cho truyện ngắn The Man in the Black Suit (1994).

Cỗ máy văn học Stephen King (Thiết kế: The Guardian).

Sách cho người mới bắt đầu

Những đặc điểm tinh túy nhất trong sáng tác của Stephen King gồm: Nhân vật chính là nhà văn, bối cảnh ở bang Maine, xóm làng bị quấy phá bởi một thực thể siêu nhiên. Tất cả sẽ được tìm thấy trong 'Salem's Lot - cuốn tiểu thuyết thứ 2 của ông.

Cuốn sách kinh điển về chủ đề ma cà rồng lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ của nước Mỹ. Thị trấn 'Salem's Lot được miêu tả với những ngôi nhà có ván ốp trắng, những hàng cây dọc con đường và những tháp chuông nhà thờ kiên cố.

Mùa hè năm ấy, nhà văn Ben Mears - người có tuổi thơ gắn liền với mảnh đất - đã hồi hương sau 25 năm. Anh hy vọng việc khám phá lịch sử của ngôi nhà hoang lâu đời sẽ giúp xua đuổi những bóng ma trong lòng, đồng thời lấy cảm hứng để viết một cuốn sách mới.

Một người lạ ngoài Ben Mears cũng đã xuất hiện tại 'Salem's Lot, mang theo một bí mật động trời có khả năng gây ra những tai hại không thể cứu vãn cho những ai chạm vào anh ta.

Và khi những người mình yêu thương lần lượt bị cuốn vào cơn ác mộng kinh hoàng đó, Ben Mears sẽ phải làm gì?

Phiên bản bìa sách đầu tiên của tiểu thuyết "'Salem's Lot" (Ảnh: Heritage Auctions).

Nếu bạn mê sử thi

The Stand được xem là một trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị giả tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Do bản thảo gốc quá dài nên trong lần xuất bản đầu tiên vào năm 1978, tác phẩm đã bị cắt hơn 400 trang.

Năm 1990, Stephen King đã khôi phục toàn bộ bản thảo gốc, thay đổi bối cảnh từ năm 1980 thành 1990. The Stand được tái bản dưới dạng The Complete and Uncut Edition of The Stand với 1.152 trang, tiêu thụ 4,5 triệu bản.

Cốt truyện The Stand tập trung vào một đại dịch cúm chết người. Một bệnh nhân trốn khỏi cơ sở xét nghiệm sinh học đã vô tình mang theo chủng siêu cúm đột biến có thể khiến 99% dân số thế giới tử vong chỉ trong vòng vài tuần.

Những người còn sống sót nơm nớp sợ hãi và bắt đầu phải lựa chọn đứng về một trong hai phe chính - tà.

Cuốn sách mang đến cho bạn cảm xúc mãnh liệt

The Dark Tower (tạm dịch: Tòa tháp bóng đêm) là loạt truyện gồm 8 phần của Stephen King, kể về hành trình tìm kiếm ngọn tháp đen bí ẩn của Roland Deschain - người cuối cùng trong số "những tay súng" huyền thoại.

Theo truyền thuyết, đây là ngọn tháp có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của toàn vũ trụ.

Stephen King đã bỏ 10 năm để hoàn thành The Dark Tower. Đây được xem như tác phẩm vĩ đại nhất mà ông từng thực hiện. Loạt truyện này cũng được đánh giá là "không thể đưa lên phim" vì quy mô quá đồ sộ.

Năm 2017, The Dark Tower được chuyển thể thành phim điện ảnh do Nikolaj Arcel đạo diễn và đồng biên kịch, có sự tham gia diễn xuất của Idris Elba trong vai Roland Deschain.

Phiên bản điện ảnh The Dark Tower được coi là phần nối dài của bộ tiểu thuyết gốc khi bộ phim bắt đầu từ điểm kết thúc của cuốn sách thứ 8. Bộ phim được công chiếu rộng rãi tại Mỹ, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác, thu về 111 triệu USD toàn cầu so với kinh phí sản xuất là 60 triệu USD.

Idris Elba trong bộ phim "The Dark Tower" năm 2017 (Ảnh: Sony Pictures/All Star).

Nếu bạn đang vội

Mọi người thường nghĩ Stephen King là tác giả của những cuốn sách rất dài, nhưng ông cũng đã xuất bản hơn 10 tập truyện ngắn. Chuyên gia của The Guardian cho rằng không dễ để chọn ra một bộ truyện được xem là hay nhất nhưng Skeleton Crew có lẽ nổi bật hơn cả.

Bộ truyện cho thấy khả năng tưởng tượng xuất sắc, năng lực viết đa dạng đề tài của Stephen King từ câu chuyện rùng rợn quái đản, hài kịch đen tối đến cốt truyện bi kịch.

Cuốn sách dành cho những nhà văn đầy tham vọng

Stephen King mở đầu On Writing: "Đây là một cuốn sách ngắn vì hầu hết các cuốn sách về viết lách đều chứa đầy những điều nhảm nhí".

Cuốn cẩm nang bán hồi ký của Stephen King kể về cuộc đời, sự nghiệp viết lách, những trải nghiệm thực tiễn và cách xử lý công việc của ông. Cuốn sách không mang đến những chỉ dẫn kỹ thuật hay con đường dễ dàng dẫn đến thành công, mà chỉ là những lời khuyên và kinh nghiệm.

Stephen King mạnh mẽ khẳng định: "Bạn có thể, bạn nên làm, và nếu bạn đủ dũng cảm để bắt đầu, bạn sẽ làm được".

Cuốn sách đáng được quan tâm hơn

From a Buick 8 là một trong những tác phẩm của Stephen King được nhiều nhà văn và tiểu thuyết gia yêu thích, nhưng gần như bị độc giả lãng quên.

Cuốn sách kể câu chuyện về lực lượng cảnh sát nông thôn và một chiếc ô tô không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Trên thực tế, chiếc xe này có thể là cửa ngõ dẫn đến một nơi khác.

From a Buick 8 được truyền tải một cách nghiêm túc, "hấp dẫn khó cưỡng", đồng thời chứa đựng ma thuật ngòi bút của Stephen King ở những thời khắc huy hoàng nhất.

Bìa sách "IT - Gã hề ma quái" (Ảnh: Goodreads).

Kiệt tác

Stephen King đã dồn tất cả những gì ông đã học được về nghề viết vào tác phẩm kinh dị đồ sộ IT (tạm dịch: Gã hề ma quái).

Với hơn 1.100 trang, IT kể về nhóm trẻ vị thành niên chiến đấu chống lại thực thể ác quỷ mang hình dáng một gã hề trong một thị trấn nhỏ. Song song với hiện tại là mạch truyện 27 năm sau, khi nhóm bạn một lần nữa tụ họp và chiến đấu với gã hề.

Hình tượng gã hề Pennywise, kẻ ăn thịt trẻ em trong mọi thời đại, được xem là đóng góp lớn nhất của Stephen King cho thế giới quái vật kinh dị. Tuy tác phẩm dày đặc những chi tiết rùng rợn, IT vẫn ca ngợi về tình bạn và tuổi trưởng thành.

IT đã được chuyển thể thành 2 bộ phim điện ảnh của đạo diễn Andy Muschietti, lần lượt phát hành vào năm 2017 và năm 2019.