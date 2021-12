Người Nhện mang lại niềm tin và hy vọng cho Hollywood

Dân trí Những con số doanh thu ấn tượng từ phòng vé đã giúp bộ phim siêu anh hùng của Marvel lập kỷ lục, trở thành phim công chiếu mở màn ăn khách thứ 3 trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Vào dịp cuối tuần qua, Hollywood đã có câu trả lời cho câu hỏi: Liệu khán giả có còn hồ hởi quay trở lại rạp chiếu để xem các phim bom tấn kinh phí lớn giữa bối cảnh đại dịch hay không?

"Spider-Man: No Way Home" là bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel, phim vừa ra rạp vào cuối tuần qua và đã đưa về 253 triệu USD từ phòng vé tại Mỹ; hơn 334 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Tổng doanh thu phòng vé mà phim đạt được lên tới hơn 587 triệu USD.

Đây là mức doanh thu kỷ lục đối với một phim điện ảnh ra rạp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang gây ảnh hưởng trên toàn cầu.

Nhưng ngay cả khi đặt trong bối cảnh bình thường, đây vẫn là con số doanh thu khiến "Spider-Man: No Way Home" xuất hiện trong top 3 phim có doanh thu mở màn ấn tượng nhất mọi thời đại. Ở hai vị trí đầu bảng là "Avengers: Endgame" (2019 - đạt 1,2 tỷ USD) và "Avengers: Infinity War" (2018 - đạt hơn 640 triệu USD).

Nếu xét trong bối cảnh đại dịch, tính từ thời điểm đầu năm 2020 tới nay, "Spider-Man: No Way Home" chính là phim đạt doanh thu lớn nhất tại thị trường Mỹ. Dù những con số này mới chỉ là doanh thu mở màn của "Spider-Man: No Way Home", nhưng đã đủ để bộ phim xác lập vị trí đầu bảng trong những phim có doanh thu lớn nhất tại Mỹ trong năm nay.

Sự quan tâm của công chúng dành cho phim là rất đáng quan tâm giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn đang gây ảnh hưởng tới người dân trên khắp thế giới. Điều này cho thấy người dân ở tại nhiều quốc gia đã sẵn sàng để sống trong một trạng thái bình thường mới, họ không còn quá e ngại việc đi ra ngoài, hay đến chỗ đông người, thậm chí, nhiều người đã chấp nhận sống chung với dịch bệnh.

Sức hấp dẫn mà Người Nhện đang tạo ra tại các phòng vé trên khắp thế giới cũng cho thấy nhu cầu ra rạp của công chúng vẫn rất lớn, ngay cả khi tại nhà, họ có thể xem nhiều phim trực tuyến với rất những lựa chọn đa dạng.

Trailer phim "Spider-Man: No Way Home" (2021)

Không như nhiều phim ra mắt trong năm nay lựa chọn ra rạp một thời gian ngắn rồi sau đó sẽ bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng giải trí trực tuyến, "Spider-Man: No Way Home" chỉ chiếu ngoài rạp, nghĩa là những khán giả muốn xem phim chỉ còn cách phải bước ra rạp chiếu.

Việc "Spider-Man: No Way Home" nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình và đạt được những con số lý tưởng từ phòng vé được ví như một đòn bẩy giúp lên tinh thần cho các hãng phim và hệ thống rạp chiếu rằng nhu cầu xem phim ngoài rạp vẫn còn rất lớn. Trước đó, người ta đã tin rằng đại dịch sẽ vĩnh viễn làm thay đổi thói quen xem phim của công chúng.

Ông Tom Rothman, giám đốc điều hành của Sony Pictures - đơn vị phát hành phim "Spider-Man: No Way Home" chia sẻ: "Những con số báo về từ phòng vé dịp cuối tuần qua xung quanh bộ phim "Spider-Man: No Way Home" giữa bối cảnh đại dịch vẫn đang đặt ra rất nhiều thách thức, khiến chúng tôi có thể tin tưởng rằng những phim tới với công chúng thông qua hình thức chiếu rạp vẫn sẽ còn tạo nên những ảnh hưởng văn hóa rất lớn".

Năm 2021, thị trường điện ảnh Mỹ thu về doanh số vào khoảng 4 tỷ USD từ phòng vé, con số này trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thường vào khoảng 11 tỷ USD. Tới đây, Hollywood sẽ có thêm một phép thử đối với nhu cầu ra rạp xem phim của công chúng, khi phần phim tiếp theo của sê-ri "Ma trận" sắp ra rạp.

Bích Ngọc

Theo Financial Times