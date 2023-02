Tài tử Liam Neeson từ chối đóng Điệp viên 007 vì sợ... bị vợ bỏ

Tài tử Liam Neeson và người vợ quá cố - nữ diễn viên Natasha Richardson nhiều năm về trước (Ảnh: New York Post).

Tài tử của phim Schindler's List - Liam Neeson (hiện 70 tuổi) vừa tiết lộ một bí mật rằng ông vốn đã được mời vào vai điệp viên 007, nhưng vì bị vợ sắp cưới - nữ diễn viên Natasha Richardson - dọa bỏ nên ông đành từ chối vai diễn đình đám này.

Tài tử Liam Neeson gặp nữ diễn viên Natasha Richardson hồi năm 1993 khi hai người cùng tham gia diễn xuất trong vở kịch Anna Christie ở Broadway, New York, Mỹ. Hai người tiến tới hôn nhân trong năm 1994 và gắn bó cho tới khi bà Richardson qua đời trong một tai nạn trượt tuyết hồi năm 2009.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone mới đây, tài tử Liam Neeson cho biết nhà sản xuất của seri phim Điệp viên 007 - ông Albert Broccoli và con gái Barbara Broccoli - từng liên hệ với ông hồi năm 1993 để mời đóng vai điệp viên 007. Khi đó, bộ phim Schindler's List (Bản danh sách của Schindler - 1993) vừa ra mắt và đạt thành công lớn.

"Ở thời điểm ấy, nhà Broccoli đang tìm kiếm nam diễn viên vào vai điệp viên 007. Bộ phim Bản danh sách của Schindler vừa ra mắt, họ nhanh chóng liên hệ với tôi để hỏi xem tôi có hứng thú vào vai 007 không. Họ gọi điện vài lần và tôi khẳng định là mình có hứng thú. Nhưng vợ chưa cưới của tôi đã cảnh báo ngay rằng nếu tôi nhận vai điệp viên 007, chúng tôi sẽ hủy hôn", Liam Neeson nhớ lại.

Tài tử Liam Neeson hiện tại (Ảnh: New York Post).

Sau đó, Liam Neeson đã từ bỏ cơ hội đảm nhận vai diễn trứ danh của màn bạc quốc tế: "Các bạn biết đấy, tài tử vào vai diễn này luôn đóng cặp với những nữ diễn viên gợi cảm, rồi phải thực hiện những cảnh "nóng" và luôn được khắc họa như một gã đào hoa đa tình. Tôi biết Natasha lo sợ điều gì", Liam Neeson nói.

Sau khi nam tài tử từ bỏ cơ hội vàng, vai diễn đã được trao cho tài tử Pierce Brosnan. Về sau, tài tử Pierce Brosnan nhập vai điệp viên 007 trong 4 tập phim gồm Goldeneye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), Die Another Day (2002).

Tài tử Liam Neeson cũng vừa chia sẻ cảm nhận thật của ông về câu thoại nổi tiếng khi ông đảm nhận vai nam chính Bryan Mills trong bộ phim Taken (Cưỡng đoạt - 2008). Nhân vật Bryan Mills đã nói qua điện thoại với kẻ bắt cóc con gái mình: "I will look for you, I will find you, and I will kill you" (tạm dịch: Tao sẽ săn lùng mày, tao sẽ tìm thấy mày, và tao sẽ giết mày).

Liam Neeson trong phim "Taken" (Cưỡng đoạt - 2008) (Ảnh: New York Post).

Câu thoại này đã trở nên quen thuộc trong đời sống văn hóa đại chúng, là một trong những lời thoại được công chúng yêu thích và nhớ tới nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh.

Hình ảnh của tài tử Liam Neeson trong cảnh phim này cũng trở thành hình ảnh được lan truyền nhiều trên mạng xã hội và được sử dụng trong các bối cảnh đa dạng, nhiều khi được sử dụng cả trong những tình huống hài hước.

Mới đây, Liam Neeson đã tiết lộ cảm nhận thật của mình về câu thoại trứ danh này, ông chia sẻ với tạp chí Vanity Fair: "Tôi cố gắng để giọng nói của mình trong cảnh phim ấy nghe thật đáng sợ, nhưng kỳ thực tôi nghĩ lời thoại ấy thật sến sẩm".

Tài tử Liam Neeson trong trailer phim "Schindler's List" (Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers).