"Điệp viên 007" Daniel Craig lột xác ngoạn mục sau khi... "về hưu"

Hiện tại, Daniel Craig đã từ bỏ vai diễn điệp viên 007 - James Bond, những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử 54 tuổi sẽ cần thêm thời gian để có thể xác lập rõ nét. Dù vậy, công chúng có thể thấy Craig không ngơi nghỉ trong công việc và không cho bản thân có giai đoạn nào được phép dừng lại.

Mới đây nhất, Craig xuất hiện tại Paris với một phong cách nam tính "chất chơi" gây ấn tượng mạnh. Anh tham gia ghi hình cho một quảng cáo. Hoạt động ghi hình diễn ra trong ngày thứ 6 vừa qua cho thấy Craig xuất hiện trên đường phố Paris với phong cách thời trang ấn tượng.

Những phong cách này đều khá lạ lẫm so với phong cách riêng thường thấy của Craig hay phong cách của nhân vật James Bond - vai diễn thành công và được biết tới nhiều nhất của anh trên màn ảnh rộng.

Trong đời thường, Craig thường ăn vận giản dị khiến anh có thể dễ dàng hòa vào đám đông trên đường phố. Nam tài tử cũng được biết tới như một cá tính thách thức những chuẩn mực về giới. Craig từng tiết lộ hồi năm ngoái rằng anh thường đi tới các quán bar, hộp đêm dành cho nam giới đồng tính.

Craig tham gia ghi hình cho một quảng cáo (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Daniel Craig đã từ bỏ vai diễn điệp viên 007 - James Bond (Ảnh: Daily Mail).

Nguyên nhân là bởi Craig không thích sự hiếu thắng, thái độ thích thể hiện và những va chạm dễ dẫn tới gây gổ thường thấy tại những quán bar, anh cảm thấy mệt mỏi với những cuộc ẩu đả, những lời qua tiếng lại giữa những nam giới thích thể hiện.

"Tôi đã đến các quán bar dành cho đàn ông đồng tính từ rất lâu rồi, bởi tôi không thích cứ phải chứng kiến những cuộc va chạm, ẩu đả của những nam giới thích thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính. Chẳng ai yêu cầu bạn phải khai rõ xu hướng tính dục khi bước chân vào một quán bar vốn chào đón người đồng tính.

Bạn được đón nhận ở đó, dù bạn không trong cùng cộng đồng với họ. Nơi ấy thường an toàn hơn, mọi người cư xử dễ chịu, ôn hòa hơn. Thực ra, tôi có thấy những nữ giới tới quán bar dành cho nam giới đồng tính, tôi hiểu là họ cũng muốn tận hưởng một buổi tối thoải mái và dễ chịu, họ thực sự không muốn bị nam giới để ý, làm quen, rồi làm phiền.

Các cô gái đến đó chắc cũng giống như tôi, họ cũng thích sự an toàn và không khí dễ chịu tại quán. Chúng tôi không nói ra nhưng ai cũng hiểu động cơ chính sau lựa chọn của chúng tôi".

Daniel Craig khốn khổ cùng cực vì danh tiếng

Daniel Craig cho biết ban đầu anh không hào hứng với việc nhận vai James Bond (Ảnh: Daily Mail).

Trong bộ phim tài liệu "Being James Bond" (Là điệp viên James Bond - 2021), tài tử Daniel Craig đã chia sẻ thành thực về những khốn khổ của bản thân khi trở thành ngôi sao màn bạc. Daniel Craig đã không có đủ sự chuẩn bị để đương đầu với danh tiếng lớn ập đến bất ngờ, sau khi đảm nhận thành công vai điệp viên 007 trong "Casino Royale" (2005).

Sau khi Daniel Craig đã hoàn tất vai diễn James Bond trong tập phim cuối cùng mà anh tham gia đóng chính - "No Time To Die" (2021), nam tài tử nhận lời xuất hiện trong một bộ phim tài liệu để chia sẻ về trải nghiệm của mình khi đảm nhận vai diễn trứ danh trên màn bạc: "Cuộc sống cá nhân của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi danh tiếng bất ngờ ập đến.

Tôi đã có lúc tự khóa mình trong phòng, kéo hết rèm xuống, tôi bị tác động mạnh cả về thể chất và tinh thần. Tôi không thích danh tiếng lớn mà mình đạt được sau khi đảm nhận vai James Bond. Chính tài tử Hugh Jackman đã giúp tôi làm quen và thích nghi được với danh tiếng, biết trân trọng những gì mình vừa có được".

Tài tử 54 tuổi đã bất ngờ trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới sau khi đảm nhận vai Điệp viên 007 trong tập phim "Casino Royale" (2005). Trước Daniel Craig, Pierce Brosnan chính là người đảm nhận vai diễn này và được đánh giá rất cao.

Daniel Craig cho biết ban đầu anh không hào hứng với việc nhận vai James Bond, bởi không hình dung ra mình sẽ làm được điều gì thú vị với vai diễn: "Ban đầu tôi cho rằng mình đã có một sự nghiệp diễn xuất tương đối thành công, tôi không có một phong cách hấp dẫn đủ để đảm nhận vai điệp viên James Bond.

Tôi quan sát các tài tử như Pierce Brosnan hay Roger Moore, khi họ bước ra khỏi vai điệp viên 007 và đóng vai khác, khán giả cũng vẫn chỉ nhớ về vai điệp viên 007 của họ. Tôi rất sợ mình cũng sẽ trở thành như thế.

Trước đó, tôi đã đóng nhiều phim nghệ thuật, tôi cho rằng mình khó có thể trở thành một diễn viên ăn khách. Nhưng rồi khi tôi nhận được kịch bản "Casino Royale" (2005), đó thực sự là một kịch bản ấn tượng và thuyết phục".

Khi đóng tập phim "Spectre", Daniel Craig đã bị gãy chân (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi chính thức được giao vai, Daniel Craig quá "xốn xang" trước tin này tới mức... say xỉn liền trong 3 ngày.

Khi đóng tập phim "Spectre", Daniel Craig đã bị gãy chân nhưng vẫn cố gắng hoàn tất những cảnh phim còn lại, thay vì để hoạt động quay phim phải ngưng lại vì mình. Chính những trải nghiệm khó khăn trong quá trình đảm nhận vai điệp viên 007 đã từng khiến Daniel Craig nói rằng anh thà "bị gãy cổ tay" còn hơn đảm nhận vai James Bond lần nữa.

Nhưng rồi Daniel Craig vẫn tiếp tục trở lại đảm nhận vai James Bond và chỉ thực sự dừng lại sau tập phim "No Time To Die". Anh trở thành tài tử đảm nhận vai điệp viên 007 lâu nhất và đưa lại doanh thu lớn nhất cho sê-ri phim.

Sau khi hoàn tất vai diễn trong "No Time To Die" - tập phim "Điệp viên 007" cuối cùng mà Daniel Craig tham gia diễn xuất, nam tài tử cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm được với vai diễn James Bond: "Nhìn lại những tập phim, tôi cảm thấy rất tự hào khi được là một thành viên trong ê-kíp thực hiện nên những tác phẩm ấy.

Để chia xa vai diễn này quả thực không dễ dàng. Tôi có thể nói những điều này điều khác về vai diễn ở một số thời điểm, nhưng vẫn thật khó khăn khi phải rời xa vai diễn này, và điều này hoàn toàn không liên quan gì tới danh tiếng hay tiền bạc. Tôi thật may mắn khi được đảm nhận vai điệp viên 007. Nhưng đã tới thời điểm phù hợp để tôi từ bỏ vai diễn".

Daniel Craig sẽ không để lại tài sản cho con

Daniel Craig và vợ - nữ diễn viên Rachel Weisz (Ảnh: Just Jared).

Nam diễn viên Daniel Craig hiện có 2 người con từ hai cuộc hôn nhân, gồm con gái Ella (28 tuổi) từ cuộc hôn nhân đầu với nữ diễn viên Fiona Loudon (kết hôn năm 1992, ly hôn năm 1994), và một cô con gái 4 tuổi cho tới giờ vẫn chưa tiết lộ tên, là kết quả trong cuộc hôn nhân thứ hai với nữ diễn viên Rachel Weisz (kết hôn năm 2011).

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện mới đây, Daniel Craig cho rằng việc giàu có nhờ thừa kế "chẳng có gì hay", vì vậy, nam tài tử sẽ không để lại tài sản cho các con: "Tôi từng được nghe một câu ngạn ngữ rằng nếu một người khi chết đi vẫn là người giàu có, vậy thì người đó đã thất bại rồi.

Đã có rất nhiều tỷ phú giàu có cam kết sẽ để lại toàn bộ tài sản hay một phần tài sản cho hoạt động từ thiện. Bản thân tôi cũng không muốn để lại nhiều tiền cho con cái mình. Tôi nghĩ việc nghiễm nhiên được thừa hưởng một gia sản và giàu có nhờ thừa kế chẳng có gì hay cả. Tôi mong muốn mình sẽ từ bỏ được gia sản của mình và quyên tặng số gia sản ấy trước khi mình ra đi".

Daniel Craig nổi tiếng nhất với vai diễn điệp viên James Bond, dù trên phim nam diễn viên thể hiện rất đạt sự tỉnh táo, cứng rắn đúng chất điệp viên, nhưng Daniel Craig tự nhận rằng mình kỳ thực là một người đàn ông mềm yếu, dễ bị mủi lòng.

"Ngoài đời thực tôi không muốn hóa thân thành nhân vật nào cả, tôi thừa nhận mình là người giàu cảm xúc và có thể rơi nước mắt vì nhiều chuyện. Chỉ cần một đoạn quảng cáo cảm động cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt", Craig chia sẻ.

Thực tế, phần lớn khối tài sản của Daniel Craig cũng đến từ việc anh từng xuất hiện trong 5 tập phim làm về điệp viên 007 (Ảnh: Daily Mail).

Ước tính, nam tài tử người Anh có khối tài sản vào khoảng 160 triệu USD. Trong sự nghiệp của mình, anh tham gia đóng nhiều phim với các thể loại vai diễn rất đa dạng, nhưng vai diễn khiến anh được công chúng thế giới biết đến nhiều nhất vẫn là vai điệp viên 007 James Bond.

Thực tế, phần lớn khối tài sản của Daniel Craig cũng đến từ việc anh từng xuất hiện trong 5 tập phim làm về điệp viên 007, gồm "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015), "No Time To Die" (2021).