Tài tử Daniel Craig sẽ "rất cay đắng" khi xuất hiện "Điệp viên 007" mới

Dân trí Nam diễn viên Daniel Craig khẳng định rằng hiện anh vẫn đang rất vui vẻ, thoải mái khi chia tay khán giả và vai diễn James Bond bằng tập phim "No Time To Die", nhưng sau này thì sao?

Nam diễn viên Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond (trái) (Ảnh: The Guardian/Hollywood Reporter).

Nam diễn viên Daniel Craig khẳng định rằng hiện anh đang rất vui vẻ, thoải mái khi chia tay khán giả và vai diễn James Bond bằng tập phim "No Time To Die". Trong suốt một quãng thời gian, Daniel Craig đã tin rằng "Spectre" (2015) sẽ là tập phim cuối cùng mà anh vào vai điệp viên 007:

"Tôi đã đinh ninh rằng "Spectre" là lần cuối cùng mình nhập vai điệp viên 007, vì vậy, được trở lại với vai diễn này trong tập phim "No Time To Die", tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn".

Gắn bó với vai diễn điệp viên 007 suốt 16 năm là cả một chặng hành trình dài đầy cảm xúc đối với Daniel Craig: "Tôi vui vì có thể kết thúc chặng hành trình này theo cách như hiện tại. Tôi biết ơn nhà sản xuất phim vì đã trao thêm cơ hội này cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ vai diễn này, và có thể sẽ còn cảm thấy rất cay đắng khi xuất hiện một người mới thay thế mình".

Khi được hỏi về một lời khuyên mà tài tử Daniel Craig muốn dành cho diễn viên tiếp theo đảm nhận vai diễn điệp viên James Bond, nam diễn viên trả lời ngắn gọn: "Đừng sợ hãi!".

Daniel Craig đã bắt đầu vào vai điệp viên James Bond kể từ tập phim "Casino Royale" (2006). Anh đã mơ ước được vào vai James Bond kể từ khi còn là một đứa trẻ nhưng không dám nghĩ rằng điều đó lại có thể trở thành sự thật:

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã mơ ước được trở thành James Bond, đương nhiên, tôi cũng mơ ước trở thành Người Nhện, Người Dơi, Siêu nhân Superman... Nhưng thậm chí ngay cả khi tôi đã trở thành diễn viên, tôi vẫn nghĩ rằng điều đó sẽ không thể xảy ra với mình".

Daniel Craig đã được phong làm sĩ quan hải quân danh dự trong quân đội Anh (Ảnh: Instagram).

Khi được hỏi điều gì khiến mỗi tập phim James Bond khi ra mắt đều trở nên đặc biệt, Daniel Craig cho rằng có rất nhiều điều đặc biệt gắn liền với mỗi tập phim, chẳng hạn như ca khúc nhạc phim hay tựa phim, ngoài ra, nam diễn viên cũng đánh giá cao gia đình Broccoli với nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã thực hiện thành công sê-ri phim về điệp viên 007:

"Tôi nghĩ một điều quan trọng nữa là gia đình Broccoli đã luôn tạo nên một sự kiện điện ảnh mỗi khi có tập phim mới ra mắt. Những điều này giúp tạo nên không khí đặc biệt ấn tượng quanh mỗi tập phim mới, góp phần tạo nên sức hấp dẫn dài lâu cho James Bond. Nhân vật điệp viên 007 cũng có phong cách riêng, từ cá tính rất riêng, cho tới phong cách phục trang, xe hơi".

Mới đây, Daniel Craig đã được phong làm sĩ quan hải quân danh dự trong quân đội Anh. Đây cũng chính là vị trí trong quân đội Anh của nhân vật điệp viên James Bond. Vinh dự này được trao cho nam diễn viên 53 tuổi sau khi anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn điệp viên trứ danh trên màn bạc, qua 5 tập phim ra mắt kể từ năm 2006 tới 2021.

Daniel Craig chính là nam diễn viên đảm nhận vai điệp viên James Bond trong quãng thời gian dài lâu nhất. Chia sẻ về vị trí sĩ quan danh dự vừa nhận được, nam diễn viên cho hay: "Tôi thực sự cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trở thành sĩ quan danh dự trong lực lượng hải quân Anh".

Những điều thú vị ít biết về điệp viên trứ danh James Bond

Daniel Craig trong tạo hình điệp viên 007 (Ảnh: Shutterstock).

Sê-ri phim Điệp viên 007 bắt đầu ra rạp từ năm 1962 với tập phim "Dr. No", Daniel Craig là nam diễn viên đầu tiên đảm nhận vai James Bond được sinh ra sau năm mà sê-ri phim bắt đầu (Daniel Craig sinh năm 1968).

Với chiều cao 1m78, Daniel Craig cũng là nam diễn viên có chiều cao khiêm tốn nhất khi đảm nhận vai diễn này. Để quay "Skyfall", người ta từng phải chuẩn bị cho Daniel Craig… 85 bộ "suit".

Nhà văn Ian Fleming khẳng định rằng ông muốn Bond là một nhân vật "u ám, ảm đạm, một người đàn ông chẳng có gì hấp dẫn, nhưng rồi mọi việc cứ ngẫu nhiên xảy tới với anh ta". Đó cũng là lý do tại sao nhà văn Ian Fleming đặt tên cho nhân vật của mình là… James Bond, bởi: "Đó là cái tên nhạt nhòa nhất mà tôi từng nghe thấy".

Thực tế cái tên James Bond được nhà văn Ian Fleming lấy theo tên một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loài chim - tiến sĩ James Bond, tác giả của một đầu sách mà Fleming từng đọc qua.

Nhà văn Ian Fleming từng viết một đoạn tiểu sử giới thiệu thân thế James Bond trong tập truyện "You Only Live Twice" (Chỉ sống hai lần). Từ đó, độc giả được biết rằng cha của James Bond là ông Andrew Bond (một người đàn ông Scotland) và mẹ là Monique Delacroix (một người phụ nữ Thụy Sĩ).

Ông Andrew Bond từng làm việc cho một công ty sản xuất vũ khí và thường đi du lịch với gia đình. Ông bà Bond qua đời khi con trai của họ - James Bond - mới 11 tuổi. Kể từ đó, James Bond sống với người dì ở Anh, theo học ở những trường danh tiếng, rồi gia nhập quân ngũ. Huy hiệu của dòng họ nhà Bond có khẩu hiệu "Orbis Non Sufficit" (tức "The World Is Not Enough", hay "Thế giới không đủ").

Tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007 (Ảnh: Hollywood Reporter).

Roger Moore - tài tử gắn bó với sê-ri phim James Bond qua 7 tập phim - rất sợ thực hiện những cảnh chạy. Mỗi khi phải thực hiện cảnh chạy, người ta đều phải mời diễn viên đóng thế tới ghi hình. Roger Moore bị ám ảnh tâm lý rằng trông mình rất kỳ quặc khi chạy.

Ngoài ra, Roger Moore còn rất sợ những cảnh phải diễn xuất với vũ khí bởi ông vẫn còn nỗi sợ để lại từ thời thơ ấu, một tai nạn không mong muốn, khi người anh trai dùng súng hơi trêu đùa rồi vô tình bắn vào chân ông.

Tài tử Sean Connery trong vai điệp viên James Bond (Ảnh: Hollywood Reporter).

Khi nhà làm phim gắn bó với sê-ri phim Bond - ông Cubby Broccoli - cảm thấy quá ấn tượng với nam diễn viên Sean Connery, ông vẫn chưa thực sự tin tưởng vào nhận định của mình và muốn xác nhận sức hấp dẫn của Sean Connery đối với cả nữ giới, vì vậy, ông đã đưa người vợ của mình đi xem phim Sean Connery đóng, xem vợ ông có bị ấn tượng mạnh không.

Trung bình, James Bond hạ gục 16 đối thủ trong một tập phim. Lần xuất hiện "hiền lành" nhất của James Bond là trong tập "The Man With The Golden Gun" (Sát thủ với khẩu súng vàng - 1974), khi ấy, Bond chỉ tự tay hạ gục có... một đối thủ. Từ phim "Dr. No" (1962) tới "Quantum of Solace" (2008), nhân vật James Bond đã hạ gục tổng cộng 352 đối thủ và đi qua cuộc đời 52 người phụ nữ.

Tài tử Pierce Brosnan trong vai điệp viên 007 (Ảnh: Hollywood Reporter).

Cho tới giờ, Pierce Brosnan là James Bond "dữ dội" nhất khi trung bình hạ gục 33,8 đối thủ trong một tập phim. Ngoài ra, cứ trung bình 10 phút 53 giây xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật James Bond lại dùng đồ uống một lần.

Trailer phim "No Time To Die" (2021)

Sống như James Bond không hề... rẻ

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Express