Ca sĩ G-Dragon và tài tử "Ký sinh trùng" bị cấm rời khỏi Hàn Quốc

Tờ Maeil Kyungjae cho biết, ngày 27/10, đơn vị điều tra tội phạm ma túy của cơ quan cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) xác nhận thông tin, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã phê duyệt lệnh cấm xuất cảnh đối với tài tử Lee Sun Kyun và nam ca sĩ G-Dragon (tên thật là Kwon Ji Yong).

Phía cảnh sát cũng nhanh chóng tiến hành xét nghiệm lấy mẫu thử để xác định chính xác loại thuốc và số lần Lee Sun Kyung và G-Dragon sử dụng chất cấm.

Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu điện thoại của A, bác sĩ được cho là chuyên cung cấp ma túy cho cơ sở giải trí người lớn tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Đây là nơi thường xuyên lui tới của các nghệ sĩ, giới thượng lưu xứ kim chi.

Ngày 27/10, tài tử G-Dragon phủ nhận dùng ma túy (Ảnh: Newsen).

Cảnh sát dự định phân tích hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại, máy tính cá nhân của A để xác minh cáo buộc chống lại G-Dragon và Lee Sun Kyun. Ông A cũng bị buộc tội tống tiền nam diễn viên Lee Sun Kyun 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng). Ông A hiện bị tạm giam.

Theo Naver, cảnh sát Seoul trước đó cáo buộc Lee Sun Kyun và G-Dragon sử dụng cần sa, thuốc hướng tâm thần và ma túy. Sau gần 3 ngày im lặng trước những thông tin tiêu cực hướng vào mình, ngày 27/10, G-Dragon đã lên tiếng về cáo buộc dùng ma túy.

Anh cho biết: "Đầu tiên, tôi chưa bao giờ dùng chất cấm. Tôi cũng không có liên quan tới các vụ sử dụng chất cấm trái phép mà truyền thông đưa tin gần đây. Tuy nhiên, vì mọi người lo lắng, tôi sẽ hợp tác và làm hết sức trong quá trình điều tra của cảnh sát".

Trước thông tin G-Dragon bị điều tra sử dụng ma túy, công ty giải trí YG Entertainment cũng làm rõ mối quan hệ với thủ lĩnh nhóm Big Bang. "Thật khó để chúng tôi trả lời chính thức vì cậu ấy hiện không phải nghệ sĩ trực thuộc công ty", đại diện YG Entertainment cho biết.

Hợp đồng độc quyền giữa G-Dragon và YG Entertainment đã hết hạn từ tháng 5/2023. Thời điểm đó, đại diện của YG Entertainment nói rằng, công ty vẫn hợp tác với G-Dragon ở các hoạt động khác như quảng cáo, thông qua hợp đồng riêng.

Công ty cũng lên kế hoạch đàm phán một hợp đồng bổ sung khi G-Dragon tiếp tục hoạt động âm nhạc bằng dự án cá nhân. Trước khi G-Dragon bị điều tra vì dùng ma túy, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam ca sĩ được cho là đầu quân về Warner Records (Mỹ) sau khi rời YG Entertainment.

Tài tử Hàn Quốc Lee Sun Kyun bị cấm xuất cảnh (Ảnh: Naver).

Theo nguồn tin của đài SBS (Hàn Quốc), G-Dragon ban đầu không nằm trong danh sách 8 người đang bị điều tra liên quan đến nam diễn viên Lee Sun Kyun. Tuy nhiên, cảnh sát được cho là thu thập lời khai liên quan đến vụ việc của G-Dragon từ người quản lý cơ sở giải trí ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) bị tạm giam.

Được biết, trong số những người liên quan tới đợt điều tra lần này, có người nổi tiếng, con nhà tài phiệt vốn là khách quen của tụ điểm giải trí người lớn. Tuy nhiên, vụ của G-Dragon và Lee Sun Kyun là 2 vụ riêng biệt, 2 người không liên quan đến nhau trong việc sử dụng chất cấm.

G-Dragon (SN 1988) là giọng ca chính, rapper, đồng thời đảm nhận sáng tác và viết nhạc cho nhóm nhạc nam xứ Hàn Big Bang. Anh được truyền thông Hàn Quốc và châu Á xem là "ông vua của làng nhạc Kpop" (nhạc trẻ xứ Hàn).

Lee Sun Kyun là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh đóng phim gần 20 năm nay. Lee Sun Kyun được khán giả Việt Nam biết đến qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Hiện, tài tử của bộ phim Ký sinh trùng bắt đầu chịu sự trừng phạt bởi scandal bị điều tra vì dùng chất cấm. Nam diễn viên sinh năm 1975 bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án "bom tấn" No way out.

3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.