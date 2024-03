Tài tử được nhắm vào vai James Bond nói về hôn nhân với vợ hơn 24 tuổi

Tài tử người Anh Aaron Taylor-Johnson (33 tuổi) đang thu hút nhiều sự quan tâm, bởi anh được tin là người sẽ đảm nhận vai điệp viên James Bond trong các phần phim mới. Dù chưa có thông tin chính thức được đưa ra, nhưng sự quan tâm dành cho tài tử 33 tuổi vẫn gia tăng đột biến.

Đời tư của Aaron Taylor-Johnson lại bị đem ra phân tích. Đáng chú ý nhất chính là cuộc hôn nhân của anh và người vợ hơn anh 24 tuổi - nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson (57 tuổi).

Tài tử Aaron Taylor-Johnson đang thu hút nhiều sự quan tâm (Ảnh: New York Post).

Bất ngờ phải nhận những bình luận trái chiều về cuộc hôn nhân lệch tuổi của mình, Aaron lên tiếng chia sẻ với tạp chí Rolling Stone (Anh): "Những gì mà người khác làm ở tuổi ngoài 20, tôi đã làm từ tuổi lên 10. Tôi đã bắt đầu diễn xuất từ năm 6 tuổi.

Có những việc tôi đi qua nhanh hơn nhiều so với nhịp điệu cuộc sống của người khác. Tôi không hiểu nổi và cảm thấy rất lạ lùng, khi mọi người cho rằng tôi cũng cần phải sống cùng một nhịp điệu giống như họ".

Trước những bình luận xung quanh cuộc hôn nhân của mình, Aaron Taylor-Johnson cho biết anh cảm thấy cần phải bảo vệ gia đình tốt hơn: "Đôi khi tôi cũng cảm thấy mọi việc thật khó khăn. Nếu có chuyện gì không ổn xảy ra, tôi thấy rằng mình chính là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm.

Trước công chúng, tôi không thấy có gì cần phải giấu giếm. Tôi cảm thấy an toàn trong cuộc hôn nhân của mình. Cách sống của tôi là luôn cố gắng trung thực nhất có thể".

Aaron Taylor-Johnson cho biết sau cùng, anh chấp nhận việc truyền thông và công chúng sẽ không ngừng bình luận về mình cả trong công việc và cuộc sống riêng. Anh sẽ cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường nhất có thể, cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình.

Aaron Taylor-Johnson bên vợ (Ảnh: New York Post).

Nếu Aaron Taylor-Johnson thực sự là tài tử được giao vai điệp viên James Bond, anh sẽ là người tiếp nối tài tử Daniel Craig đảm nhận vai diễn đình đám. Trước đó, tài tử Daniel Craig đã nhập vai James Bond trong tổng cộng 5 bộ phim điện ảnh, từ Casino Royale (2006) cho tới No Time to Die (2021).

Aaron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ. Bộ phim giúp anh bắt đầu được biết đến là Nowhere Boy (2009). Phim làm về những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ của huyền thoại âm nhạc John Lennon. Đây cũng chính là dự án phim giúp anh gặp được người vợ tương lai của mình - nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson.

Aaron đã gắn bó trong hôn nhân với nữ đạo diễn Aaron Taylor-Johnson được 12 năm. Từ cuộc hôn nhân này, họ đã có hai người con gái chung là Wylda (13 tuổi) và Romy (12 tuổi).

Ngoài ra, sau khi bước vào hôn nhân với nữ đạo diễn Sam, Aaron từng cùng vợ nuôi dưỡng hai con gái riêng của vợ là Angelica (hiện 27 tuổi) và Jessie (hiện 18 tuổi).

Gia đình của Aaron Taylor-Johnson (Ảnh: New York Post).

Aaron và Sam quen nhau trên phim trường Nowhere Boy, khi ấy, Aaron 18 tuổi, Sam 41 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ đã từng phải chịu rất nhiều điều tiếng.

Aaron khẳng định rằng trong quá trình hợp tác thực hiện bộ phim Nowhere Boy, hai người đã rất nghiêm túc trong công việc, không có bất cứ sự tán tỉnh hay đùa cợt nào trên phim trường.

Đối với sự quan tâm dành cho cuộc sống riêng của mình, Aaron cho rằng lợi ích của việc này là anh học được cách nhanh chóng bỏ qua những suy diễn tiêu cực về mình, để tập trung vào những gì thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với bản thân.

Về nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson, bà từng hai lần vượt qua căn bệnh ung thư (ung thư đại trực tràng và ung thư vú).

Sam chưa đạo diễn nhiều phim, bà được biết tới nhiều nhất với bộ phim Fifty Shades of Grey (Năm mươi sắc thái - 2015), nhưng đây không phải một phim nhận được nhiều đánh giá tích cực về mặt nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân của Aaron Taylor-Johnson thu hút sự chú ý (Ảnh: New York Post).

Khi nói về Sam, trước hết, người ta thấy ở bà nghị lực vượt qua bệnh tật, vượt lên trên những biến cố của bản thân để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà mình đã chọn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Sam từng chia sẻ: "Mỗi cánh cửa đóng sập trước mặt tôi, tôi đều... đạp đổ. Mỗi chướng ngại mà tôi từng gặp phải, tôi đều san phẳng hoặc đẩy lùi. Đó chính là cách chúng ta phải sống".

Sam từng là một nhiếp ảnh gia trước khi đến với sự nghiệp làm phim. Theo đuổi nghệ thuật từ thập niên 1990, Sam nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ trẻ gây chú ý với những dự án nghệ thuật độc đáo.

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư đại trực tràng năm 30 tuổi và ung thư vú năm 33 tuổi khiến mọi thứ trong cuộc sống của bà bị đảo lộn nghiêm trọng.

Hiện tại, cuộc sống của bà đã cân bằng trở lại: "Tôi rất biết ơn vì đã có thể sống qua tuổi 50. Tôi đã từng đối diện với tử thần đôi lần, nên bước qua tuổi 50 là một phép màu. Tôi muốn mình có thể từ từ bước qua tuổi 60, 70, rồi 80. Chừng nào tôi còn có thể bước qua từng thập kỷ, tôi sẽ luôn luôn tự giúp mình sống ổn thỏa".

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Sam đã kết thúc hồi năm 2008. Một năm sau, bà thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay - Nowhere Boy. Bộ phim này đã giúp bà gặp được người chồng thứ hai của mình.

Tài tử được nhắm vào vai James Bond nói về hôn nhân với vợ hơn 24 tuổi (Video: New York Post).

Nam diễn viên người Anh Aaron Perry Taylor-Johnson (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên người Anh Aaron Perry Taylor-Johnson (SN 1990) được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong phim Kick-Ass (2010), Kick-Ass 2 (2013), và vai Pietro Maximoff trong Avengers: Age of Ultron (2015).

Aaron bắt đầu diễn xuất từ nhỏ và đã xuất hiện trong những phim như Shanghai Knights (2003), The Illusionist (2006), Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008). Bộ phim tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của anh là phim tiểu sử làm về huyền thoại âm nhạc John Lennon - phim Nowhere Boy (2009) của nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson.

Sau bộ phim này, Aaron xuất hiện trong các phim như Savages (2012), Anna Karenina (2012), Godzilla (2014), Nocturnal Animals (2016), Tenet (2020), Bullet Train (2022).