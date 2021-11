Dwayne Johnson muốn làm điệp viên James Bond tiếp theo

Dân trí Hơn 50 năm trước, ông ngoại của Dwayne Johnson từng xuất hiện trong tập phim "You Only Live Twice", giờ đây, Dwayne muốn mình sẽ trở thành tài tử tiếp theo đảm nhận vai James Bond.

Dwayne Johnson muốn mình sẽ trở thành tài tử tiếp theo đảm nhận vai James Bond (Ảnh: Daily Mail). Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tài tử Hollywood - Dwayne Johnson đã chia sẻ thẳng thắn mong muốn của mình, rằng anh muốn trở thành tài tử tiếp theo đảm nhận vai điệp viên James Bond sau khi Daniel Craig đã từ giã vai diễn này. Tài tử cơ bắp nổi tiếng cũng tiết lộ một thông tin thú vị rằng ông ngoại của anh cách đây hơn 50 năm từng xuất hiện trong tập phim "You Only Live Twice" (Chỉ sống hai lần - 1967). Ông ngoại của Dwayne - đô vật Peter Maivia từng xuất hiện với một vai phụ trên màn ảnh trong tập phim làm về điệp viên 007 đã ra mắt từ cách đây hơn 50 năm, khi ấy, tài tử Sean Connery đang đảm nhận vai điệp viên James Bond. Đô vật Peter Maivia được mời đảm nhận một vai phản diện xuất hiện thoáng qua trong phim. Đối với Dwayne, đó là một câu chuyện thú vị: "Giờ đây, tôi muốn tiếp bước ông ngoại và trở thành một thành viên của đoàn phim James Bond, tôi muốn trở thành James Bond tiếp theo. Tôi không muốn đóng vai một nhân vật phản diện". Daniel Craig đã từ giã vai diễn điệp viên James Bond (Ảnh: Daily Mail). Hơn 50 năm trước, ông ngoại của Dwayne Johnson từng xuất hiện trong tập phim "You Only Live Twice" (Ảnh: Daily Mail). Hiện tại, khi Daniel Craig đã từ giã vai điệp viên James Bond và sê-ri phim sẽ cần một diễn viên mới, thậm chí là một hướng đi mới về nội dung, đang có rất nhiều dự đoán về cách phát triển sê-ri phim này trong tương lai. Trước những dự đoán của truyền thông và công chúng, hai nhà sản xuất phim Barbara Broccoli và Michael G. Wilson (thuộc gia đình Broccoli vốn có nhiều thế hệ tham gia sản xuất sê-ri phim James Bond) đã khẳng định rằng nhân vật điệp viên huyền thoại sẽ vẫn là nam giới, không có chuyện thay đổi nhân vật chính thành một nữ điệp viên: "Điệp viên James Bond trong tương lai có thể sẽ không còn là một người đàn ông da trắng, mà có thể thuộc bất cứ màu da nào, nhưng chắc chắn sẽ vẫn là nam giới. Tôi tin rằng chúng tôi nên tạo dựng những nhân vật mới để ủng hộ nữ quyền, đó là những nhân vật nữ mạnh mẽ sẽ xuất hiện trong sê-ri", nhà sản xuất phim Barbara Broccoli từng chia sẻ về tương lai của nhân vật James Bond. Xét trên cách lựa chọn diễn viên đảm nhận vai James Bond từ trước đến nay, có thể thấy rằng sê-ri này thường giao vai nam chính cho những diễn viên điện ảnh chưa phải là ngôi sao hạng A đẳng cấp quốc tế, chưa được biết đến quá nhiều trước khi tham gia vào sê-ri phim này. Tài tử Sean Connery trong "You Only Live Twice" (Chỉ sống hai lần - 1967) Bích Ngọc

Theo Daily Mail