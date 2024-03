Tài tử Điệp viên 007 Pierce Brosnan nhận nộp phạt vì tham quan vùng cấm

Hôm thứ 5 tuần này, tài tử người Ireland Pierce Brosnan (70 tuổi) đã thừa nhận đi tham quan vùng cấm trong công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ) hồi tháng 11/2023.

Trong phiên xử mới diễn ra, tài tử Brosnan bị phạt 500 USD và được yêu cầu quyên góp 1.000 USD cho tổ chức phi lợi nhuận Yellowstone Forever - một đơn vị chuyên hỗ trợ công viên quốc gia Yellowstone. Tất cả các khoản tiền này phải được chuyển đi trước ngày 1/4 tới đây.

Trong chuyến thăm công viên quốc gia Yellowstone - công viên quốc gia lâu đời nhất của nước Mỹ, ông Brosnan đã bị phát hiện đi ra khỏi khu vực được phép tham quan. Tài tử Brosnan đã đến thăm công viên quốc gia Yellowstone trong một chuyến đi có tính cá nhân, không liên quan tới các hoạt động công việc.

Những suối nước nóng trong công viên Yellowstone có nhiệt độ khá cao. Việc đi ra khỏi khu vực an toàn và tự ý đi vào khu vực cấm có thể gây nguy hiểm cho chính du khách. Mỗi năm, có hàng triệu lượt du khách tới thăm công viên Yellowstone. Trong số này, luôn có vài du khách bị bỏng nặng mỗi năm vì đã ngó lơ các cảnh báo và cố tình đi vào các khu vực cấm.

Việc bị phát hiện đi vào khu vực cấm còn có thể khiến người vi phạm bị phạt nặng và gặp rắc rối về mặt pháp lý. Người vi phạm có thể phải ngồi tù, bị phạt tiền, bị cấm vĩnh viễn không được đến tham quan công viên.

Thực tế, các lệnh cấm đến thăm vẫn thường xuyên được ban quản lý công viên thực hiện hàng năm đối với những người vi phạm các quy định khi đến tham quan nơi này.

Pierce Brendan Brosnan (SN 1953) là một tài tử kiêm nhà sản xuất phim người Ireland. Brosnan là tài tử thứ 5 vào vai Điệp viên 007 James Bond. Ông từng xuất hiện trong 4 bộ phim của loạt phim này, kể từ năm 1995 tới năm 2002, gồm các phim GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough và Die Another Day.

Sau khi thôi học năm 16 tuổi, tài tử Brosnan từng học thiết kế đồ họa trong 3 năm. Sau khi khởi nghiệp diễn xuất trong lĩnh vực sân khấu kịch, Brosnan bắt đầu được biết tới qua loạt phim truyền hình Remington Steele (1982-1987).

Sau khi đạt được danh tiếng tầm cỡ quốc tế với vai diễn Điệp viên James Bond, Brosnan xuất hiện trong những phim như The Fourth Protocol (1987), Mrs. Doubtfire (1993), Dante's Peak (1997), The Thomas Crown Affair (1999).

Một số phim điện ảnh đáng kể khác trong sự nghiệp của Brosnan có thể kể tới The Ghost Writer (2010), Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010), The November Man (2014), Mamma Mia! (2008), Mamma Mia! Here We Go Again (2018), Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020), Black Adam (2022).

Năm 2020, Brosnan được tờ tin tức The Irish Times bình chọn là một trong những diễn viên điện ảnh người Ireland xuất sắc nhất mọi thời đại.