Dân trí Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Daniel Craig nói những lời từ biệt với đoàn phim "No Time To Die" khi cảnh quay cuối cùng đã hoàn tất.

Daniel Craig nghẹn ngào trong giây phút từ giã vai điệp viên 007

Đoạn clip được ghi lại khi Daniel Craig nói những lời chia tay sau cùng với đoàn phim "No Time To Die" (2021), sau tập phim này, anh sẽ không vào vai điệp viên 007 nữa. Đoạn clip này vốn xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Being James Bond" xoay quanh những trải nghiệm của Daniel Craig kể từ khi nhập vai điệp viên James Bond trong tập phim "Casino Royale" (2006).

Khi thực hiện xong cảnh phim cuối cùng, Daniel Craig đã có những chia sẻ trước khi chia tay đoàn phim, trong clip, có thể thấy Daniel Craig khá xúc động: "Nhiều người trong ê-kíp này đã làm việc với tôi qua 5 bộ phim. Tôi biết có nhiều điều tôi đã nói ra, chẳng hạn, những suy nghĩ của tôi về các tập phim...

Nhưng thực lòng, tôi yêu thích từng giây phút khi tham gia những bộ phim này, và đặc biệt là tập phim này, tôi đã thức dậy mỗi sáng và có cơ hội được làm việc với các bạn. Đó là một trong những niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Trong bộ phim tài liệu mới ra mắt - "Being James Bond" (Là điệp viên James Bond), tài tử Daniel Craig cũng đã chia sẻ thành thực về những khốn khổ của bản thân khi trở thành ngôi sao màn bạc kể từ sau lần đầu nhập vai điệp viên 007.

Daniel Craig đã không có đủ sự chuẩn bị để đương đầu với danh tiếng lớn ập đến bất ngờ, sau khi đảm nhận thành công vai điệp viên 007 trong "Casino Royale" (2005).

Giờ đây, khi Daniel Craig đã hoàn tất vai diễn James Bond trong tập phim cuối cùng mà anh tham gia đóng chính, nam tài tử xuất hiện trong một bộ phim tài liệu để chia sẻ về trải nghiệm của mình khi đảm nhận vai diễn trứ danh trên màn bạc: "Cuộc sống cá nhân của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi danh tiếng bất ngờ ập đến.

Tôi đã có lúc tự khóa mình trong phòng, kéo hết rèm xuống, tôi bị tác động mạnh cả về thể chất và tinh thần. Tôi không thích danh tiếng lớn mà mình đạt được sau khi đảm nhận vai James Bond. Chính tài tử Hugh Jackman đã giúp tôi làm quen và thích nghi được với danh tiếng, biết trân trọng những gì mình vừa có được".

Tài tử 53 tuổi đã bất ngờ trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới sau khi đảm nhận vai điệp viên 007 trong tập phim "Casino Royale" (2005). Trước Daniel Craig, Pierce Brosnan chính là người đảm nhận vai diễn này và được đánh giá rất cao.

Daniel Craig cho biết ban đầu anh không hào hứng với việc nhận vai James Bond, bởi không hình dung ra mình sẽ làm được điều gì thú vị với vai diễn: "Ban đầu tôi cho rằng mình đã có một sự nghiệp diễn xuất tương đối thành công, tôi không có một phong cách hấp dẫn đủ để đảm nhận vai điệp viên James Bond.

Tôi quan sát các tài tử như Pierce Brosnan hay Roger Moore, khi họ bước ra khỏi vai điệp viên 007 và đóng vai khác, khán giả cũng vẫn chỉ nhớ về vai điệp viên 007 của họ. Tôi rất sợ mình cũng sẽ trở thành như thế.

Trước đó, tôi đã đóng nhiều phim nghệ thuật, tôi cho rằng mình khó có thể trở thành một diễn viên ăn khách. Nhưng rồi khi tôi nhận được kịch bản "Casino Royale" (2005), đó thực sự là một kịch bản ấn tượng và thuyết phục".

Daniel Craig đã bắt đầu vào vai James Bond kể từ tập phim "Casino Royale" (2005), sau đó, anh đã xuất hiện trong các tập phim tiếp sau, gồm "Quantum of Solace", "Skyfall" và "Spectre".

Khi đóng tập phim "Spectre" (2015), Daniel Craig đã bị gãy chân nhưng vẫn cố gắng hoàn tất những cảnh phim còn lại, thay vì để hoạt động quay phim phải ngưng lại vì mình. Chính những trải nghiệm khó khăn khi đảm nhận vai diễn đã từng khiến Daniel Craig nói rằng anh thà "bị gãy cổ tay" còn hơn đảm nhận vai James Bond lần nữa.

Nhưng rồi Daniel Craig vẫn tiếp tục trở lại đảm nhận vai James Bond và chỉ thực sự dừng lại sau tập phim "No Time To Die". Anh trở thành tài tử đảm nhận vai điệp viên 007 lâu nhất:

"Tôi không muốn nói cụ thể về việc tham gia bộ phim "Spectre" khó khăn tới mức nào, nhưng tôi cần có một quãng nghỉ sau tập phim ấy. Tôi thực sự cảm thấy kiệt quệ sau khi kết thúc hoạt động quay tập phim này. Tôi từng không nghĩ mình có thể tiếp tục vào vai James Bond sau khi hoàn tất tập phim "Spectre" một cách quá đỗi khó khăn".

Dù vậy, sau khi hoàn tất vai diễn trong "No Time To Die" - tập phim "Điệp viên 007" cuối cùng mà Daniel Craig tham gia diễn xuất, nam tài tử cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm được với vai diễn James Bond: "Nhìn lại những tập phim, tôi cảm thấy rất tự hào khi được là một thành viên trong ê-kíp thực hiện nên những tác phẩm ấy.

Để chia xa vai diễn này quả thực không dễ dàng. Tôi có thể nói những điều này điều khác về vai diễn ở một số thời điểm, nhưng vẫn thật khó khăn khi phải rời xa vai diễn này, và điều này hoàn toàn không liên quan gì tới danh tiếng hay tiền bạc. Tôi thật may mắn khi được đảm nhận vai này. Nhưng bây giờ là điểm phù hợp để tôi từ bỏ vai diễn".

Trailer phim "No Time To Die" (Không phải lúc chết - 2021)

Lần cuối Daniel Craig đảm nhận vai James Bond là trong phim "No Time To Die", phim sẽ ra mắt công chúng quốc tế vào cuối tháng 9 này.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Collider