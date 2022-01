Tại sao Song Hye Kyo vắng mặt tại lễ trao giải điện ảnh?

Dân trí Dù là một trong bốn nghệ sĩ được đề cử giải Daesang (giải thưởng lớn) tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2021 nhưng Song Hye Kyo đã vắng mặt.

Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn vào cuối tháng 12/2021 khi vai diễn của cô trong bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up được đề cử trong hạng mục Daesang (giải thưởng lớn) của hệ thống giải thưởng truyền hình SBS Drama Award 2021.

Việc Song Hye Kyo được đề cử khi vai diễn của cô trong phim mới không có nhiều đột phá, rating phim ngày càng giảm sút đã tạo nên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội xứ Hàn. Đối thủ của Song Hye Kyo trong hạng mục giải thưởng Daesang là nữ diễn viên Kim So Yeon, Honey Lee và nam diễn viên Lee Je Hoon.

Song Hye Kyo vắng mặt trong lễ trao giải SBS Drama Awards 2021 dù cô được đề cử giải Daesang (giải thưởng lớn).

Tối 31/12, lễ trao giải SBS Drama Award 2021 đã diễn ra và Song Hye Kyo không có mặt. Ngoài giải thưởng Daesang, cô còn nhận được đề cử trong hạng mục Cặp đôi đẹp nhất cùng đồng nghiệp Jang Ki Young. Cả hai đề cử, Song Hye Kyo đều không giành giải.

Tại lễ trao giải, MC Shin Dong Yeop của chương trình thông báo: "Ban đầu có thêm một người được đề cử cho Daesang, nhưng chỉ có ba người ở đây vào thời điểm này".

Ở hạng mục Daesang, Song Hye Kyo là người vắng mặt duy nhất tại lễ trao giải. Cuối cùng, nữ diễn viên Kim So Yeon của Cuộc chiến thượng lưu đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng Daesang.

Truyền thông Hàn cho rằng lý do khiến Song Hye Kyo vắng mặt tại SBS Drama Award 2021 vì nữ diễn viên biết bản thân không chiến thắng nên quyết định vắng mặt. Cũng có thông tin cho rằng, Song Hye Kyo không tới dự vì vấn đề dịch bệnh.

Vào thời điểm lễ trao giải diễn ra, Song Hye Kyo đăng tải hình ảnh cô bế chú cún cưng và chụp ảnh "tự sướng", gửi lời chúc mừng năm mới 2022 tới người hâm mộ. Cô dường như không quan tâm tới việc giải thưởng truyền hình lớn đang diễn ra và mình là một trong những người được để cử.

Song Hye Kyo đăng tải hình ảnh chụp chung với cún cưng vào đúng thời điểm diễn ra lễ trao giải.

Năm 2021, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình Now, We Are Breaking Up nhưng dự án này không đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Song Hye Kyo.

Chỉ còn vài tập nữa, dự án này sẽ kết thúc nhưng rating của phim ngày càng thảm bại. Mối tình đau khổ và nhiều nước mắt giữa Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng) và Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng) vẫn chưa có hồi kết sau 14 tập phim.

Tập phim mới nhất phát sóng vào cuối tuần vừa rồi chỉ đạt 4,2%, tụt lùi đáng kể so với rating hơn 6% ở những tập đầu phát sóng. Rating của Now, We Are Breaking Up cũng bị bộ phim phát sóng cùng thời điểm The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ) vượt xa.

Song Hye Kyo kết đôi cùng "đàn em" trong "Now, we are breaking up" (Video: SBS).

Được biết, ngày 3/1 vừa rồi, nhà sản xuất của bộ phim The Glory - dự án truyền hình thứ hai của Song Hye Kyo sau thông báo ly hôn gây sốc vào năm 2019 đã thông báo kế hoạch thực hiện và phát hành.

Theo đó, bộ phim sẽ chính thức bắt đầu bấm máy trong tháng 1 này và lên sóng vào giữa năm 2022. The Glory gồm 8 tập và xoay quanh cuộc đời của một cô gái nuôi mộng trở thành một kiến trúc sư.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính, một cô gái từng bị bắt nạt ở trường tới mức bỏ học. Nuôi mối hận kẻ bắt nạt mình, cô lên kế hoạch trả thù.

Khi kẻ đó đã kết hôn và có con vào tiểu học, Song Hye Kyo trở thành giáo viên của đứa trẻ. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu với những vòng quay thù hận…

Dự án The Glory của Song Hye Kyo sẽ bấm máy trong tháng 1/2022 và lên sóng vào giữa năm nay.

Mi Vân

Theo Newsen/Osen