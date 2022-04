Tại sao âm nhạc bây giờ "một ca khúc cần cả chục người cùng sáng tác"?

Bản hit "Peaches" của Justin Bieber có ê-kíp sáng tác lên tới 11 nhạc sĩ (Ảnh: New York Post).

Ca khúc "Peaches" của Justin Bieber là bản hit nhận được đề cử ở hai hạng mục quan trọng của giải Grammy 2022, đó là Thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Nếu trước đây, những ca khúc hit thường chỉ do một nhạc sĩ viết nên, thậm chí là do chính ca sĩ tự mình sáng tác và thể hiện, thì ca khúc "Peaches" lại ghi nhận một hiện tượng phổ biến trong giới âm nhạc hiện nay. Đó là để tạo nên một bản hit cần cả một ê-kíp nhạc sĩ đông đảo.

Chưa có ca khúc nào nhận được đề cử Ca khúc của năm tại giải Grammy lại có ê-kíp sáng tác "hùng hậu" như "Peaches". Điều này nói lên những gì đang diễn ra trong nền công nghiệp âm nhạc hiện nay.

Trước đó, ca khúc "Black Parade" của Beyonce cũng từng lập kỷ lục với 9 nhạc sĩ đồng sáng tác và nhận được đề cử Ca khúc của năm tại giải Grammy 2021. Bruno Mars từng giành chiến thắng ở hạng mục này với ca khúc "That's What I Like" hồi năm 2018, ca khúc của anh do 7 nhạc sĩ viết nên.

Những ca khúc được viết nên bởi một ê-kíp dù ê-kíp ấy chưa từng ngồi lại với nhau trong cùng một căn phòng bao giờ là chuyện không hiếm trong nền công nghiệp âm nhạc hiện nay.

Ca khúc "Black Parade" của Beyonce do 9 nhạc sĩ đồng sáng tác (Ảnh: New York Post).

Ca khúc "That's What I Like" của Bruno Mars do 7 nhạc sĩ viết nên (Ảnh: New York Post).

Thậm chí đây chính là cách mà nhiều bản hit đương đại được tạo ra, một ca khúc trải qua nhiều bàn tay nhào nặn để tạo nên một sản phẩm sau cùng đáp ứng thị hiếu khán giả, đạt được những thành tích về tính nghệ thuật và tính thương mại.

Thực tế, đóng góp của 11 nhạc sĩ trong quá trình tạo nên ca khúc "Peaches" của Justin Bieber không ngang bằng nhau, nhưng khi quá trình sáng tạo liên quan tới 11 người, thì phần đề cập tên nhạc sĩ phải nhắc tới đầy đủ 11 người đó.

Hiện tại, vấn đề bản quyền đang trở nên phức tạp và quan trọng hơn bao giờ hết, các ca sĩ đều cảm thấy phải cẩn trọng hơn trong việc đề cập tới nguồn gốc ra đời của một ca khúc. Thậm chí, việc đề cập tới một ca khúc khác hay một nghệ sĩ khác đã góp phần khơi gợi cảm hứng để sáng tạo nên một ca khúc mới, cũng là việc đang được nhiều bên thực hiện.

Việc Robin Thicke và Pharrell Williams từng bị xử thua kiện khi đại diện của nam ca sĩ quá cố Marvin Gaye đệ đơn kiện, cho rằng ca khúc "Blurred Lines" của họ đã vi phạm bản quyền đối với ca khúc "Got to Give It Up" của Gaye, chính là câu chuyện điển hình.

Việc Robin Thicke và Pharrell Williams từng bị xử thua kiện trong vấn đề bản quyền là câu chuyện đáng quan tâm (Ảnh: New York Post).

Câu chuyện này đã khiến các nghệ sĩ đều trở nên cẩn thận hơn trong việc đề cập tới tên của những người đã có ảnh hưởng tới tác phẩm của mình.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo nhận được 7 đề cử tại giải Grammy năm nay, Rodrigo cũng từng có động thái thể hiện sự cẩn trọng khi cô đưa thêm tên Taylor Swift, Jack Antonoff và St. Vincent vào vị trí nhạc sĩ giúp sáng tác nên bản hit "Drivers License" của cô. Động thái này được đánh giá là khôn ngoan và cẩn trọng khi vấn đề bản quyền hiện nay khá phức tạp.

Hiện tại, những ca khúc hit chỉ do một nhạc sĩ duy nhất sáng tác nên đang ngày càng hiếm gặp. Trong năm nay, ca khúc "We Don't Talk About Bruno" là ca khúc "hiện tượng", nhạc phẩm được viết bởi một nhạc sĩ duy nhất - nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda.

"We Don't Talk About Bruno" đã vươn lên tới vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ và là ca khúc đầu tiên đạt được thành tích này sau ca khúc "Perfect" do một mình Ed Sheeran sáng tác nên hồi năm 2017.