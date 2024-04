Song Hye Kyo sắp kết đôi với "ông chú" Gong Yoo trong phim mới?

Theo truyền thông Hàn Quốc, ê-kíp của Song Hye Kyo dự định mời Gong Yoo đóng chung với cô trong dự án mới. Management SOOP - công ty quản lý của nam diễn viên Goo Yoo - cũng xác nhận thông tin và cho biết đang xem xét kịch bản.

Được biết, dự án hiện chưa có tên nhưng thuộc thể loại cổ trang và có kinh phí lớn, khoảng 80 tỷ won (hơn 1.470 tỷ đồng). Tác phẩm ghi lại niềm đam mê của những người đi qua con đường lịch sử đầy biến động dẫn đến sự ra đời của ngành giải trí Hàn Quốc.

Song Hye Kyo và Gong Yoo sẽ kết đôi trong dự án mới hiện chưa được công bố tên (Ảnh: Newsen).

Biên kịch dự án là Noh Hee Kyung, người từng được biết đến với It's Okay That's Love, Dear My Friends, Live, Our Blues... Anh từng hợp tác với Song Hye Kyo trong Thế giới chúng ta sống (2008) và Ngọn gió đông năm ấy (2013).

Lee Yoon Jung, người từng thành công với tác phẩm Tiệm cafe hoàng tử, giữ vai trò đạo diễn cho dự án mới. Thông tin Gong Yoo và Song Hye Kyo sắp hợp tác khiến khán giả phấn khích và liên tục ủng hộ. Đây là lần đầu hai ngôi sao hạng A của điện ảnh xứ Hàn kết đôi trong một dự án.

Từ ngày 25/4, mạng xã hội tràn ngập những video, hình ảnh ghép Gong Yoo và Song Hye Kyo. Nhiều bình luận thể hiện sự phấn khích cũng như phỏng đoán hai diễn viên đình đám xứ Hàn sẽ tạo nên một cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhỏ thời gian tới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Goo Yoo từng được mời vào vai đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời nhưng anh đã từ chối. Sau đó, vai diễn này thuộc về Song Joong Ki và Hậu duệ mặt trời trở thành một trong những phim truyền hình nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Song Hye Kyo ngày càng thành công và xinh đẹp (Ảnh: Naver).

Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Năm 2022, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Ra mắt từ cuối năm 2022, The Glory nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix, mang về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển trong việc lựa chọn kịch bản, diễn xuất của "chị đẹp" màn ảnh xứ Hàn.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp điện ảnh, Song Hye Kyo còn được xem là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc. Ở tuổi 43, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Nam diễn viên Goo Yoo (Ảnh: Naver).

Nam diễn viên Gong Yoo (SN 1979) được biết tới nhiều kể từ sau vai diễn trong Tiệm cafe hoàng tử (2007). Khi ấy, Gong Yoo được yêu thích bởi vẻ trẻ trung, vui tươi, dí dỏm trong vai diễn anh chàng Choi Han-kyul đang tìm cách trốn tránh việc hẹn hò chỉ để rồi lại sa vào "lưới tình" lúc nào không hay.

Trải qua năm tháng, Gong Yoo được người xem điện ảnh quốc tế biết đến nhiều hơn qua vai diễn trong bộ phim điện ảnh Chuyến tàu sinh tử (2016).

Ở tuổi 45, Goo Yoo vẫn là quý ông độc thân hấp dẫn và là một trong những nam diễn viên tài năng của điện ảnh xứ Hàn. Nam diễn viên xứ Hàn vẫn nổi bật với vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và nam tính.

Hiện tại, Song Hye Kyo có một dự án phim khác là Dark Nuns, hợp tác cùng Jeon Yeo Bin. Trong khi đó, Gong Yoo dự kiến sẽ tái xuất trong phần 2 của bom tấn Squid Game (Trò chơi con mực) sắp ra mắt.