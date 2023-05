Sơn Tùng phát hành ca khúc mới, hát tiếng Anh thế nào mà gây tranh cãi?

0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP phát hành ca khúc Making my way, đánh dấu sự trở lại sau 1 năm vắng bóng. Chia sẻ trong livestream trước giờ ra mắt sản phẩm mới, Sơn Tùng cho biết Making my way có ý nghĩa lớn với anh, nhắc nhở anh "hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo". Nam ca sĩ muốn thể hiện tinh thần bứt phá, không bao giờ đi vào lối mòn trong âm nhạc.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sơn Tùng M-TP chia sẻ: "Tuy rằng sinh năm 1994 nhưng với 10 năm trong nghề, tôi có thể xem là một trong những người "già" nhất. Với sự cố gắng hơn 10 năm qua, sự động viên của mọi người cũng tạo nhiều động lực để tôi thay đổi, cống hiến, làm những điều không dám làm".

"Giai điệu bài hát mới khiến tôi quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kì nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi. Đó là lý do tôi thực sự hy vọng ca khúc này cũng sẽ tìm được con đường vào thẳng trái tim của bạn", giọng ca 9X nói thêm.

Sơn Tùng M-TP trở lại với hình ảnh ma mị, u tối (Ảnh: Chụp màn hình).

Trở lại sau tròn 1 năm kể từ There's no one at all, Sơn Tùng M-TP nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đoạn video về ca khúc nhận 1,8 triệu lượt xem trên YouTube sau 9 giờ ra mắt. Buổi livestream của nam ca sĩ trên TikTok cũng gây chú ý với hơn 70.000 người xem cùng lúc.

Bài hát Making my way thuộc thể loại Reggaeton (âm nhạc điện tử Latin) khá bắt tai. Lời ca khúc kể câu chuyện về chàng trai đang cố thoát ra khỏi bóng tối và nỗi đau từ cuộc tình cũ: "Tôi cần thuốc giải/ Cho những nỗi đau mà em đã bắt tôi phải chịu đựng".

Với việc thể hiện hoàn toàn ca khúc bằng tiếng Anh, nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng đang bộc lộ tham vọng tấn công thị trường quốc tế. Đây cũng là thử thách trong âm nhạc mà nam ca sĩ đã ấp ủ từ khá lâu.

Tuy nhiên, cách phát âm tiếng Anh của giọng ca Hãy trao cho anh vẫn gây nhiều tranh cãi. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bình luận "không hiểu gì" khi nghe Sơn Tùng hát ca khúc mới.

Việc hát tiếng Anh không rõ âm đuôi là một "điểm trừ" khiến khán giả khó thưởng thức trọn vẹn Making my way. "Sơn Tùng hát tiếng Việt đã không rõ, hát tiếng Anh càng khó nghe rõ lời hơn", một cư dân mạng nhận xét.

Mặc dù vậy, cộng đồng Sky (tên gọi fan của Sơn Tùng) vẫn để lại nhiều bình luận động viên trước những nỗ lực của nam ca sĩ. Sơn Tùng cho biết sau bản âm thanh của Making my way, anh sẽ phát hành MV nhưng chưa ấn định thời gian chính xác.