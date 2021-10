Shin Min Ah từng góp mặt trong MV xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Dân trí Một MV được thực hiện cách đây 21 năm với sự góp mặt của nữ diễn Shin Min Ah bất ngờ bị cộng đồng mạng Việt Nam "đào lại" và ném đá vì những chi tiết được cho rằng xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

MV Do you know của ca sĩ Hàn Quốc - Jo Sung Mo được phát hành từ năm 2000 đã bất ngờ bị cộng động mạng Việt Nam "đào lại" và lên án vì có những chi tiết xuyên tạc chiến tranh Việt Nam. Nữ diễn nổi tiếng của Hàn Quốc - Shin Min Ah có tham gia diễn xuất trong MV này.

Shin Min Ah, sinh năm 1984, là nữ diễn viên quan thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim như Bạn gái tôi là hồ ly, Hào quang bị đánh cắp và gần đây nhất là Điệu cha cha cha làng biển…

Shin Min Ah góp mặt trong MV "Do You Know" có chi tiết xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Do you know nằm trong album Let me love của nam ca sĩ Hàn Quốc - Jo Sung Mo, phát hành năm 2000. Trong MV, Shin Min Ah hóa thân thành cô gái Việt Nam trong thời chiến tranh, mặc áo dài trắng, ngồi trò chuyện thân thiết với lính Hàn Quốc...

Nhiều khán giả Việt Nam đã lên tiếng phản đối MV này ngay ở phần bình luận dưới MV đăng trên trang Youtube: "Ngừng xuyên tạc lịch sử, họ dựa trên cơ sở nào để làm ra MV như thế này?", "Các bạn đang bóp méo lịch sử của chúng tôi", "Chúng tôi là thế hệ trẻ Việt Nam, thần tượng hình ảnh các thần tượng Hàn Quốc. Chúng tôi cũng không phủ nhận nền giải trí Hàn rất tuyệt nhưng việc xuyên tạc lịch sử Việt Nam thế này thật sự không thể chấp nhận"...

Hiện tại, tới ngày 18/10, MV có hơn 18 nghìn lượt người xem và hơn 800 người đánh dấu "không thích". Các diễn viên tham gia trong clip, đặc biệt là nữ diễn viên Shin Min Ah, cũng phải chịu gạch đá từ khán giả Việt. Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu phía phát hành xóa video, lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm về hành vi xuyên tạc lịch sử.

