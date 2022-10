Sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, loạt sự kiện giải trí của Hàn bị hủy

Buổi lễ mừng Halloween ở phố Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) tối 29/10 bỗng biến thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi có ít nhất 151 người thiệt mạng, 80 người bị thương trong vụ giẫm đạp thảm khốc tại khu vực sầm uất của thủ đô.

Đây là thảm họa giẫm đạp chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Trước đó, vào năm 2005, 11 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở thành phố Sangju, miền Nam nước này.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Vụ giẫm đạp chết chóc ở Itaewon vào dịp Halloween là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon (Hàn Quốc) để tham gia lễ hội Halloween. Đây là lễ hội lớn nhất Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây sau khi các hạn chế liên quan tới đại dịch Covid-19 được nới lỏng.

Choi Cheon Sik, một quan chức của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc, nhận định, có thể một số người đã bị giẫm đạp tới chết sau khi đám đông bắt đầu xô đẩy về phía trước trong con hẻm hẹp gần khách sạn Hamilton, một địa điểm tổ chức tiệc lớn ở Seoul (Hàn Quốc).

Ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc - Yoon Suk Yeol đã tuyên bố quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon, Seoul (Hàn Quốc). Thời gian quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài đến hết ngày 5/11.

Giày dép bị bỏ lại sau vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Phát biểu vào sáng 30/10, Tổng thống Yoon gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ mong mỏi tất cả người bị thương "hồi phục nhanh chóng". Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.

Thủ tướng Hàn Quốc - Han Duck Soo cho biết trong thời gian diễn ra quốc tang, các cơ quan công quyền và cơ quan ngoại giao sẽ treo cờ rủ, các sự kiện không cần thiết sẽ bị hoãn. Cũng trong ngày hôm nay 30/10, trang Nate đưa tin, nhiều công ty và chương trình giải trí tại Hàn Quốc đã thông báo hủy các sự kiện sắp tới.

Ngày 39/10, tập đoàn giải trí lớn xứ Hàn - SM đưa ra thông báo: "Xin chào, đây là SM Entertainment. Chúng tôi muốn thông báo với người hâm mộ rằng buổi phát sóng trực tiếp thảm đỏ SM Town Wonderland 2022 đã được lên lịch hôm nay cho các thành viên Kwangya Club Ace trên nền tảng toàn cầu Beyond LIVE đã bị hủy bỏ. Chúng tôi mong người hâm mộ thông cảm. Cảm ơn các bạn".

Sự kiện "SM Town Wonderland 2022" mừng lễ hội Halloween đã được thông báo hủy bỏ sau thảm kịch giẫm đạp tang thương (Ảnh: SM).

Đêm tiệc Halloween do công ty giải trí SM tổ chức hàng năm là sự kiện thu hút sự chú ý của người hâm mộ, được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. SM Town Wonderland 2022 được dự kiến là sự kiện đánh dấu sự trở lại của bữa tiệc giải trí nổi tiếng này sau nhiều năm phải tạm ngừng vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ sau thảm kịch giẫm đạp mới đây.

Các sự kiện giải trí khác như chương trình âm nhạc Inkigayo do đài SBS sản xuất, lễ hội âm nhạc Busan One Asia, fanmeeting Once Halloween 3 của nhóm nhạc nữ Twice, tập mới của show Running Man dự kiến lên sóng trong ngày 30 và 31/10 cũng bị hủy bỏ. Ngoài ra, video vũ đạo mừng lễ hội Halloween của nhóm nhạc nữ NMIXX cũng bị ẩn để chia buồn với gia đình các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp.

Đại diện nhà sản xuất chương trình Inkigayo của đài SBS chia sẻ: "Chúng tôi xin thông báo sẽ dừng phát sóng chương trình trong ngày hôm nay (ngày 30/10). Ngoài ra, các tập được ghi hình trước trong ngày hôm nay và các sự kiện gặp gỡ người hâm mộ dự kiến phát sóng trực tiếp cũng sẽ bị hủy bỏ. Cảm ơn vì sự cảm thông của các bạn.

Vào tối 29/10, một thảm kịch giẫm đạp khủng khiếp đã xảy ra tại khu Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) làm hơn 150 người tử vong và nhiều người bị thương. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn, cảm thông và cầu nguyện tới những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch".