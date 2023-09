Sao Việt mời nghệ sĩ quốc tế vào MV: Sơn Tùng "chơi lớn", Chi Pu gây chú ý

Ca sĩ Sơn Tùng - rapper Snoop Dogg

Năm 2019, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi cho ra mắt MV Hãy trao cho anh với sự tham gia của 2 ngôi sao Mỹ là rapper Snoop Dogg và ca sĩ - người mẫu Madison Beer.

Snoop Dogg được xem là huyền thoại của làng nhạc rap, hip hop thế giới với nhiều bản hit đình đám như: Beautiful, Young-Wild and free, The next episode… Trong MV của Sơn Tùng, nam rapper không chỉ xuất hiện mà còn có màn góp giọng 20 giây đầy cuốn hút.

Sơn Tùng chụp ảnh cùng Snoop Dogg (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với việc mời "huyền thoại rap" Snoop Dogg tham gia MV, Sơn Tùng một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của mình trên thị trường âm nhạc. Nhiều người đồn đoán giọng ca gốc Thái Bình đã phải bỏ ra con số hơn 10 tỷ đồng cho sự xuất hiện của Snoop Dogg trong MV.

Đáp lại sự đầu tư "khủng" của Sơn Tùng, ca khúc Hãy trao cho anh đã oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Thời điểm đó, hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện bên Snoop Dogg "phủ sóng" mạng xã hội. Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ "chịu chơi" của nam ca sĩ.

Sau 4 năm ra mắt, hiện tại MV Hãy trao cho anh đã thu về 275 triệu lượt xem trên YouTube.

Ca sĩ Hương Giang - "nam thần" Benz Akkaraporn

Hương Giang là một trong số những ca sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với các diễn viên, người mẫu quốc tế, đặc biệt là những ngôi sao Thái Lan. Trong MV Em hơi phiền với bạn thân anh, Hoa hậu Chuyển giới 2018 đã mời "nam thần" Thái Lan Benz Akkaraporn góp mặt.

Trước đó, Hương Giang từng đóng cùng Jack Su - người mẫu của chương trình The Face Men Thailand - trong MV Anh đang ở đâu đấy. Với MV Em đã thấy anh cùng người ấy, cô cũng mời Philip - Quán quân The Face Men Thailand 2017 - tham gia.

Hương Giang bên mỹ nam Thái Lan Philip (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc thường xuyên kết hợp với các mỹ nam Thái Lan khiến Hương Giang không ít lần vướng tin đồn hẹn hò cùng bạn diễn. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, ca sĩ sinh năm 1991 cũng chứng minh được sức ảnh hưởng của bản thân tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Hương Giang tiết lộ cô có một số mối quan hệ thân thiết với các công ty giải trí ở Thái Lan sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Vì yêu quý cô nên các mỹ nam sẵn sàng đồng ý đóng MV khi nhận được lời mời.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và thành viên nhóm T-ara

Năm 2018, Soobin Hoàng Sơn gây trầm trồ khi kết hợp với Jiyeon (em út nhóm T-ara) trong MV Đẹp nhất là em. Sản phẩm của cả hai được thực hiện chỉ trong 8 tiếng, được phát hành với 2 biên bản Hàn Quốc - Việt Nam.

Tuy nhiên, màn kết hợp này từng khiến Soobin Hoàng Sơn nhận nhiều chỉ trích từ các fan của giọng ca xứ kim chi.

Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền một bài báo Hàn Quốc với nội dung "Soobin Hoàng Sơn là ca sĩ Việt hát tiếng Hàn hay nhất". Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng ê-kíp ca sĩ sinh năm 1992 đã tự lăng-xê chính mình, đánh giá thấp nghệ sĩ nước bạn.

Soobin Hoàng Sơn và em út nhóm T-ara đóng MV cùng nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Về phía Jiyeon, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Soobin Hoàng Sơn sau khi MV được phát hành. Thậm chí, thành viên nhóm T-ara còn trở lại Việt Nam để tham gia các sự kiện cùng giọng ca 9X.

Hình ảnh Soobin Hoàng Sơn và Jiyeon sánh đôi ở thảm đỏ khiến khán giả không khỏi hào hứng. Mỹ nhân xứ kim chi cho biết cô vui mừng vì khán giả Việt luôn dành nhiều tình cảm cho mình.

Chi Pu và Jin Ju-hyung

Chi Pu từng gây chú ý khi kết hợp với "nam thần Hàn Quốc" Jin Ju-hyung trong 2 MV Cho ta gần nhau hơn và Mời anh vào tim em.

Xuất hiện trong các MV của Chi Pu, Jin Ju-hyung khiến khán giả xuýt xoa bởi gương mặt điển trai, ngoại hình phong độ...

Tại Hàn Quốc, Jin Ju-hyung là gương mặt nhận được chú ý nhờ loạt vai phụ trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng: Blade man, Cinderella and Four Knights, Hwarang, Suspicious partner...

Chi Pu chụp ảnh bên "nam thần Hàn Quốc" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc kết hợp cùng mỹ nam xứ Hàn cũng giúp cho các sản phẩm âm nhạc của Chi Pu thu hút sự quan tâm. Song, bên cạnh mối quan hệ công việc, Chi Pu và Jin Ju-hyung còn vướng nghi vấn hẹn hò.

Cặp đôi thường xuyên bị "soi" ra các chi tiết đi du lịch, ăn uống... cùng một địa điểm. Trong ngày sinh nhật của mỹ nam xứ Hàn, Chi Pu cũng để lộ khoảnh khắc ăn tối, nâng ly chúc mừng đối phương.

Đáng nói, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Hàn Quốc hồi năm 2018, Jin Ju-hyung gây bất ngờ khi thừa nhận từng hẹn hò ca sĩ Chi Pu. Theo mỹ nam sinh năm 1994, vì khoảng cách địa lý nên cả hai đã dừng lại để làm bạn. Riêng Chi Pu giữ im lặng về thông tin này.