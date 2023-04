Sao Việt gặp sự cố sân khấu: Từ sập màn hình đến bị chọi đá, chạm vùng kín

TiTi (HKT) bị màn hình led đổ sập khi đang diễn

Đoạn clip ca sĩ TiTi (cựu thành viên nhóm HKT) gặp sự cố khi đi hát tại Khánh Bình (An Giang) vào tối 15/4 được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong lúc nam ca sĩ cùng 2 vũ công biểu diễn ca khúc Trú mưa trên sân khấu thì màn hình led phía sau bất ngờ đổ sập xuống. Nam ca sĩ đã kịp nhảy xuống phía dưới sân khấu còn 2 vũ công thì bị màn hình đè trúng người.

Khoảnh khắc màn hình led đổ sập lúc TiTi đang trình diễn (Ảnh: Hồng Xuyến).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng 16/4, phía TiTi cho biết 2 vũ công đã được kéo ra sau đó nhờ sự giúp đỡ của khán giả. Họ bị chấn thương ở đầu gối và tay. Nam ca sĩ may mắn thoát nạn. Nguyên nhân xảy ra sự cố được phía TiTi giải thích là do "gió lớn mưa to" nên ảnh hưởng đến thiết bị sân khấu.

Ca sĩ TiTi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cẩm Ly bị ném rắn vào người

Trong một lần đi diễn ở Bình Đại (tỉnh Bến Tre), Cẩm Ly bất ngờ bị một khán giả ném rắn vào người. Sự cố khiến "chị Tư" hoảng loạn, không thể tiếp tục hát. Đáng nói, trong lúc nữ ca sĩ đang "sợ xanh mặt" thì một nhóm khán giả ở khán đài lại phá lên cười đắc chí.

Ca sĩ Cẩm Ly (Chụp màn hình).

Nhắc lại sự cố năm xưa, Cẩm Ly nói: "Sau lần đó, tôi cự tuyệt những chương trình tổ chức theo kiểu "hát chuồng gà". Khán giả miệt vườn có người dễ thương nhưng cũng có người chơi trò quái ác mà mình không thể tưởng tượng nổi".

Lương Bích Hữu bị bỏng nặng

Năm 2011, Lương Bích Hữu từng gặp sự cố cháy sân khấu khiến cô bị bỏng nặng, mất thời gian dài điều trị. Trong một chương trình gần đây, nữ ca sĩ kể lại vụ việc: "Trong lúc đang ngồi chờ ở cánh gà thì sân khấu bên ngoài bị cháy vì diễn viên xiếc gặp sự cố. Vì không kịp phản ứng nên biển lửa đã thiêu đốt toàn thân tôi. Cha tôi đã lấy áo dập lửa cháy trên người và đưa tôi vào bệnh viện".

Lương Bích Hữu kể lại vụ cháy năm xưa cùng Châu Đăng Khoa (Ảnh: Chụp màn hình).

Lương Bích Hữu cho biết vụ cháy khiến cô bị bỏng cấp độ 2, phần tay và má bị cháy sạm. Ngoài ra, tâm lý cô cũng ảnh hưởng nặng nề. Nữ ca sĩ thậm chí không dám nhìn vào gương suốt 1 năm. Lương Bích Hữu cũng buộc phải tạm ngừng ca hát trong thời gian dài, tránh tiếp xúc với truyền thông và khán giả.

Bảo Chung bị ném đá lên trán, khâu 7 mũi

Nghệ sĩ hài Bảo Chung từng gặp sự cố "đổ máu" khi đi diễn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) cùng Tấn Hoàng. Theo lời kể của Tấn Hoàng, trong lúc Bảo Chung đang diễn thì một hòn đá bất ngờ bị ném lên từ khán đài, đập vào giữa trán của nam nghệ sĩ.

Tấn Hoàng nhớ lại: "Tôi vừa quỳ xuống thì cục đá trúng ngay trán của Bảo Chung, mặt anh đầy máu. Lúc đó, anh phải vào bệnh viện khâu 7 mũi. Về tới khách sạn, Bảo Chung buồn bã than vãn với tôi".

Tấn Hoàng kể lại sự cố của Bảo Chung (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhắc về sự cố năm xưa, Bảo Chung cho biết đó chỉ là một tai nạn do trẻ con gây ra trong lúc đùa nghịch dưới khán đài. Nam nghệ sĩ phải ngừng diễn giữa chừng vì sự cố đó.

S.T Sơn Thạch bị chạm "vùng kín"

Năm 2019, S.T Sơn Thạch bất ngờ gặp sự cố khó xử khi diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Khi nam ca sĩ đang hát ca khúc Hai cô tiên cùng vũ đoàn thì một khán giả nam tiến sát sân khấu, chạm vào vùng kín của S.T Sơn Thạch "một cách thô thiển". Cựu thành viên nhóm 365 lập tức gạt tay người này ra và lùi về phía sau để tiếp tục trình diễn.

Hình ảnh S.T Sơn Thạch bị chạm vùng kín trước đông đảo khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được lan truyền khắp mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành động của người đàn ông kia. Họ cho rằng đây không chỉ là hành vi bất lịch sự mà còn xâm phạm thân thể của ca sĩ.

Tuấn Hưng bị ném ly lên sân khấu

Trong một đêm nhạc ở Nha Trang hồi năm 2015, khi Tuấn Hưng đang hát thì nhiều khán giả lên sân khấu lên xin chữ ký khiến nam ca sĩ phải ngừng hát và yêu cầu khán giả không tràn lên nữa.

Tuấn Hưng được khán giả vây kín mỗi khi đi diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng lúc này, một người đàn ông đã bất ngờ ném ly thủy tinh lên sân khấu. Hành động này khiến Tuấn Hưng không khỏi bức xúc. Nam ca sĩ có ý định tiến xuống khán đài để giải quyết thì lực lượng bảo vệ can ngăn và đưa anh vào cánh gà.