Sao "Titanic" Kate Winslet xinh đẹp là thế mà luôn bị chê… béo

Nguyên nhân là bởi các bên muốn giao vai diễn cho Kate Winslet đều cảm thấy vóc dáng của cô là một vấn đề khiến họ... ngần ngại. Kate bị đánh giá là không sở hữu vóc dáng thanh mảnh "mình hạc xương mai".

Dù vậy, Kate đã nỗ lực vượt lên những mặc cảm về cân nặng và vóc dáng để trở thành một nữ diễn viên khẳng định được mình bằng thực lực. Kate trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng từ sau vai diễn trong "Titanic" (1997), khi ấy, cô mới 22 tuổi.

Nhìn lại chặng hành trình khẳng định bản thân, nữ diễn viên 47 tuổi chia sẻ: "Đôi khi, có những sự quan sát, đánh giá thực sự gây nên những xúc cảm tiêu cực. Những sự soi xét ấy trở nên quá sức chịu đựng của một con người trẻ tuổi. Tôi đã từng trải qua cảnh ấy. Nhưng đáng mừng là giới làm phim đang thực sự thay đổi".

Là một người mẹ có con gái nối nghiệp diễn xuất, Kate chắc chắn mong đợi môi trường làm phim sẽ bớt đi những yếu tố độc hại qua thời gian. Hiện tại, Kate Winslet đang dìu dắt cô con gái Mia Threapleton (22 tuổi) bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Kate và con gái Mia đang cùng tham gia diễn xuất trong một tập phim của seri phim truyền hình "I Am..." chiếu trên màn ảnh nhỏ của Anh. Tập phim "I Am Ruth" có sự tham gia diễn xuất chính của Kate Winslet và con gái Mia Threapleton kể về một người mẹ đầy lo lắng. Người mẹ ấy đang nỗ lực giúp cô con gái tuổi teen bị nghiện mạng xã hội.

Chia sẻ về trải nghiệm đóng phim chung với con gái, Kate Winslet cho biết cô bị choáng ngợp trước năng lực diễn xuất của con. Mọi người có lẽ sẽ hình dung rằng Kate là người hướng dẫn con gái diễn xuất, nhưng cô cho biết chính con gái mới là người chỉ đạo diễn xuất cho cô trong bộ phim này.

Thời gian qua, Kate còn nhận lời hợp tác với đạo diễn "Titanic" - ông James Cameron trong dự án phim "Avatar: The Way Of Water" (2022). Việc Kate Winslet nhận lời mời hợp tác khiến đạo diễn Cameron thoạt tiên khá bất ngờ, bởi ông biết Kate từng cảm thấy khủng hoảng trên phim trường "Titanic".

Dù những câu chuyện và tình tiết cụ thể chưa từng được Kate Winslet hay đạo diễn James Cameron chia sẻ, nhưng cả hai người đều thừa nhận rằng Kate đã gặp phải những khó khăn trong quá trình đóng phim "Titanic", trải nghiệm của cô không dễ chịu như Leonardo DiCaprio khi anh tham gia bộ phim này.

Việc Kate nhận lời hợp tác trở lại với đạo diễn Cameron khiến ông cảm thấy ngạc nhiên, Cameron nói: "Chúng tôi đều hào hứng muốn biết qua thời gian, mỗi bên đã thay đổi nhiều thế nào trong công việc và cuộc sống. Hiện giờ, Kate đã trở thành một nữ diễn viên rất bản lĩnh trên phim trường. Nhiều khi cô ấy khiến tôi tưởng cô ấy mới là người đang thực hiện bộ phim".

Lúc ấy, tôi cảm thấy như thể mình đang bị bắt nạt tập thể. Tôi cảm thấy quá kinh khủng và hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua. Quả thực là rồi mọi chuyện cũng qua, nhưng tôi kịp hiểu rằng đó chính là danh tiếng, người nổi tiếng phải chấp nhận những điều ấy. Quả thực, tại thời điểm khi vừa bước ra khỏi dự án phim "Titanic", tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận danh tiếng lớn".

Ngay lập tức, Kate chuyển sang "trạng thái phòng thủ" bởi có quá nhiều sự quan tâm thái quá dành cho cô, thợ săn ảnh bắt đầu theo sát cô trong từng hành động, ngay cả việc cô bước ra ngoài mua đồ lặt vặt cũng có thể trở thành một mẩu tin trên các trang tin giải trí thuở bấy giờ.

Chính vì sự nổi tiếng đưa lại quá nhiều mệt mỏi, nên Kate quyết định chỉ đóng những bộ phim độc lập kinh phí thấp trong những năm tháng sau khi bước ra khỏi dự án phim "Titanic", thuở ấy, Kate sợ rằng nếu cô tiếp tục tham gia vào những bộ phim bom tấn được đầu tư và danh tiếng của cô được đẩy lên cao hơn nữa, cô sẽ không đương đầu và chịu đựng nổi.

Kate nhớ lại: "Lúc ấy thực ra tôi vẫn còn đang học hỏi về diễn xuất. Tôi mới chỉ bắt đầu diễn xuất từ năm 17 tuổi, và tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để nhận nhiều vai diễn lớn ở Hollywood.

Tôi không muốn phạm sai lầm, tôi muốn ở trong cuộc chơi lâu dài, nên tôi đã phân tích kỹ lưỡng mọi thứ và quyết định sẽ tham gia những bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp, để giảm sức hút của bản thân, giảm sự quan tâm dành cho mình, như vậy, tôi sẽ có thời gian để phát triển bản thân và cũng để hiểu hơn về chính mình, tôi sẽ duy trì được mức độ riêng tư nhất định".

Kate đã nỗ lực vượt lên những mặc cảm về cân nặng và vóc dáng để trở thành một nữ diễn viên khẳng định được mình bằng thực lực (Ảnh: New York Post).

Dù được đánh giá là một nhan sắc ấn tượng khi xuất hiện trong "Titanic", nhưng Kate Winslet cho biết cô đã sớm phải chịu những áp lực ngoại hình từ khi còn ở tuổi thiếu niên: "Khi tôi còn ít tuổi, khoảng 14 tuổi thôi, có lần giáo viên dạy diễn xuất cho tôi đã nhận xét rằng tôi chỉ phù hợp để vào những vai diễn bị... thừa cân.

Vì vậy, cân nặng đã luôn là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Chúng ta đều sẽ có lúc cảm thấy thất vọng vì bị đánh giá tiêu cực, đó thậm chí có thể là ý kiến của những người rất thân thiết, gần gũi với mình, nhưng đừng để những xúc cảm tiêu cực lấn át bạn.

Đừng tin vào những lời đánh giá tiêu cực về bạn, bởi chính tôi cũng đã phải học cách gạt bỏ những lời nhận xét tiêu cực, cứ tiếp tục bước đi theo cách của mình, vượt qua những nỗi sợ hãi và bất an của bản thân để trở thành tôi của ngày hôm nay".