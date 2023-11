Rapper Karik "tái hợp" Only C, rap về mối quan hệ độc hại khi yêu

Only C và Karik là đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai từng kết hợp thành công trong các ca khúc: Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái, Có lẽ anh chưa từng...

Mời người kế tiếp là sự kết hợp giữa lời rap gai góc từ Karik và giai điệu bắt tai của phần điệp khúc do Only C chắp bút. Ca khúc viết về cảm xúc của một chàng trai khi phải đối diện với mối quan hệ độc hại. Anh lựa chọn bước ra khỏi nó một cách dứt khoác vì nhìn thấu những gian dối, sự thực dụng của người mình yêu.

Trong MV, Karik trở lại với hình tượng ngông cuồng, bất cần, khác hẳn người đàn ông suy tư trong MV "Bạn đời" vừa ra mắt cách đây 1 tháng với 20 triệu lượt xem trên YouTube. Only C cũng góp mặt trong MV như một người chứng kiến sự vùng dậy và hành trình "trốn thoát" của người bạn thân.

Karik và Only C (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023 đánh dấu nhiều trải nghiệm của Karik trong quá trình hoạt động nghệ thuật với việc trở lại Rap Việt mùa 3 trong vai trò giám khảo, thử sức với vai diễn trong bộ phim "Chiếm đoạt", trình làng liên tiếp 2 sản phẩm âm nhạc với phong cách đối lập…

Karik cho biết những nỗ lực của anh nhằm hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, không chỉ thể hiện được sự đa dạng của bản thân mà còn thỏa mãn được những nhu cầu thưởng thức khác nhau của khán giả.