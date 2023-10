Rap Việt All Star Concert khẳng định không vi phạm bản quyền "Ký ức Hội An"

Cho rằng chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 của Công ty cổ phần Vie Chanel vi phạm quyền tác giả đối với show diễn Ký ức Hội An, Công ty cổ phần Gami Hội An - đơn vị đang giữ bản quyền chương trình thực cảnh Ký ức Hội An - đã gửi thư điện tử (email) yêu cầu Công ty Vie Chanel xin lỗi và xin phép sử dụng bản quyền hình ảnh công khai của Ký ức Hội An.

Hình ảnh gốc của show "Ký ức Hội An" (Ảnh: Đảo Ký ức Hội An).

Hình ảnh được cho là vi phạm bản quyền (Ảnh: Đảo Ký ức Hội An).

Theo Công ty cổ phần Gami Hội An, đêm 7/10, chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 do Công ty Vie Chanel (trực thuộc DatViet VAC) được ghi hình, trong đó, tiết mục Khúc ca vàng trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa đã sử dụng vũ đạo, hình ảnh trang phục và diễn biến sân khấu của show diễn thực cảnh Ký ức Hội An.

"Rap Việt All Star Concert 2023 là chương trình biểu diễn có bán vé, có doanh thu và thu về lợi nhuận, do đó, các hành vi sao chép, dù là dưới bất kỳ hình thức nào, xuất hiện trong chương trình mà không xin phép là sự vi phạm luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả ", đại diện Công ty cổ phần Gami Hội An cho hay.

Công ty cổ phần Gami Hội An cũng cho biết từ năm 2021, toàn bộ nội dung kịch bản, vở diễn sân khấu (bao gồm cả kết cấu sân khấu và diễn biến sân khấu), âm nhạc trong suốt vở diễn, hình thức thể hiện các mẫu trang phục đều đã được đăng ký và bảo hộ quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công ty cổ phần Gami Hội An cho rằng mọi hành vi sao chép, cắt xén tác phẩm mà không có sự xin phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm đang được bảo hộ bởi Cục Bản quyền tác giả theo qui định tại Điều 19, 20 và 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

"Tiết mục Khúc ca vàng trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa trong chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 do Công ty Vie Chanel ghi hình đêm 7/10 vừa qua đã có sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả", thông cáo của Công ty cổ phần Gami Hội An thể hiện.

Phía Ký ức Hội An liên tục gửi công văn đến Công ty Vie Chanel với thiện chí giải quyết sự vụ này bằng việc công khai thừa nhận và xin lỗi đã vi phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm trong show Ký ức Hội An, yêu cầu phải có trích dẫn "có sử dụng một số trích đoạn của show Ký ức Hội An khi tiết mục Khúc ca vàng được phát sóng.

Tuy nhiên, trong thư phản hồi, Công ty Vie Chanel khẳng định không có sự sai phạm đối với bản quyền show diễn Ký ức Hội An dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình ảnh, vũ đạo biểu diễn, kết cấu sân khấu và hình ảnh trang phục.

Công ty này khẳng định Ký ức Hội An chưa có đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ thuyết phục nào để chứng minh về việc vi phạm này. Công ty này còn cho rằng Ký ức Hội An có sự nhầm lẫn về hành vi vi phạm Quyền tác giả đối với tiết mục Khúc ca vàng trong chương trình Rap Việt All Star Concert 2023. Dù rằng trước đó, trong công văn gửi cho phía Vie Chanel, Ký ức Hội An đã đưa ra các lập luận, dẫn chứng về Quyền tác giả đang được bảo hộ bởi Cục Bản quyền tác giả.

Cụ thể, phía Vie Chanel đưa ra viện dẫn một số hình ảnh được sử dụng vũ đạo tạo sóng nước, khối tròn kết hợp với áo dài và nón lá được tổ chức vào năm 2016. Việc phía Ký ức Hội An cho rằng các chương trình được tổ chức từ năm 2016 (trước thời điểm năm 2021 mà Ký ức Hội An được bảo hộ theo pháp luật) mà phía Vie Chanel sử dụng để phản bác sự vi phạm của mình là hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở pháp luật.

Phía Vie Chanel cũng viện dẫn một số chương trình biểu diễn tại Trung Quốc có sử dụng hình ảnh nón lá phát sáng. Cụ thể là show diễn thực cảnh tại Trung Quốc Ấn tượng Tây Hồ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vào năm 2009 và tiết mục Picking Tea của Hangzhou Trung Quốc vào năm 2016.

Phía Ký ức Hội An cho rằng việc viện dẫn này của phía Vie Chanel là không hợp lý và thiếu cơ sở phản bác sự vi phạm của mình.

Ngoài ra, phía Vie Chanel đưa ra luận điểm về việc chương trình khai mạc Seagames 31 được tổ chức đêm 12/5/2022 có một số đoạn sử dụng hình ảnh trang phục và kết cấu sân khấu của Ký ức Hội An.

Tuy nhiên, đơn vị sở hữu Ký ức Hội An khẳng định Ban tổ chức chương trình khai mạc Seagames 31 đã có xin phép và nhận được sự chấp thuận của Ký ức Hội An về việc sử dụng các hình ảnh và kết cấu sân khấu này.

"Mặc dù là chương trình quốc gia nhưng Tổng đạo diễn và Ban tổ chức vẫn tiến hành làm việc, xin phép Ký ức Hội An trước khi thực hiện chương trình. Đây là thể hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như tôn trọng Quyền tác giả mà bất kỳ chương trình biểu diễn, nhà sản xuất hay công ty truyền thông nào tại Việt Nam cũng nên có trong quá trình làm việc và sáng tạo", đơn vị sở hữu Ký ức Hội An trình bày.

Công ty cổ phần Gami Hội An khẳng định: "Vie Chanel đưa ra luận điểm cho thấy sự vi phạm rõ rệt về Quyền tác giả, sự thiếu tìm hiểu trong quá trình làm việc".