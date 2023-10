Ngày 19/10, ông Nguyễn Xuân Hà - đại diện đảo Ký ức Hội An - đơn vị đang giữ bản quyền chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An" cho hay đã gửi công văn đến Công ty cổ phần Vie Chanel để yêu cầu đơn vị này xin lỗi và xin phép sử dụng bản quyền hình ảnh công khai của "Ký ức Hội An".

Ông Hà cho rằng Công ty cổ phần Vie Chanel đã vi phạm bản quyền hình ảnh và hình thức biểu diễn của "Ký ức Hội An".

Hình ảnh gốc của show Ký ức Hội An (Ảnh: Đảo Ký ức Hội An).

Hình ảnh được cho là vi phạm bản quyền (Ảnh: Đảo Ký ức Hội An).

Theo đại diện đảo Ký ức Hội An, "Ký ức Hội An" là show diễn thực cảnh được ra mắt từ ngày 18/3/2018 và đã được đông đảo công chúng biết đến thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trải nghiệm trực tiếp tại đảo Ký ức Hội An.

Từ năm 2021, toàn bộ nội dung kịch bản, hình thức vở diễn, bộ hình thức thể hiện các mẫu trang phục đều đã được đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ bởi Cục Bản quyền tác giả, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kịch bản show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 8452/2021/QTG, cấp phép ngày 24/11/2021.

Vở diễn sân khấu "Ký ức Hội An" được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 6684/2021/QTG, cấp phép ngày 4/10/2021.

Bộ hình thức thể hiện các mẫu trang phục của show diễn "Ký ức Hội An" đã được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 6261/2021/QTG, cấp phép ngày 30/8/2021 bởi Cục Bản quyền tác giả.

Đại diện chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An" cho rằng màn biên đạo tiết mục "Thanh âm da vàng" trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa trong chương trình "Rap Việt All Star Concert 2023" đã có sự sao chép từ "Màn 1: Sinh mệnh" và "Màn 5: Áo dài" của show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An".

Phía này khẳng định sự tương đồng rõ rệt với 2 đoạn trích trên là sự vi phạm đối với bản quyền của "Ký ức Hội An", được bảo hộ tại các văn bằng nêu trên.

Lãnh đạo chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An" khẳng định không chỉ vi phạm bản quyền hình ảnh và hình thức biểu diễn của "Ký ức Hội An", màn vũ đạo tại tiết mục "Thanh âm da vàng" trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa tại "Rap Việt All Star Concert 2023" còn vi phạm về trang phục biểu diễn với hình ảnh áo dài và nón lá gắn đèn led.

"Phía "Ký ức Hội An" đã liên tục gửi công văn đến Công ty cổ phần Vie Chanel với thiện chí giải quyết sự vụ này bằng sự xin lỗi và xin phép sử dụng bản quyền hình ảnh công khai, đồng thời ghi rõ "có sử dụng một số trích đoạn của Ký ức Hội An" ở phần footage (cảnh quay thô - PV) khi tiết mục "Thanh âm da vàng" được phát sóng nhưng chưa nhận được phản hồi", đại diện chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An" cho hay.

Phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ với đơn vị tổ chức "Rap Việt All Star Concert 2023" nhưng chưa nhận được sự phản hồi.