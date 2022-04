Ra mắt MV "Vì ta đã có" của ngành bảo hiểm nhân thọ

Tháng 3 ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam bất ngờ ra mắt MV "Vì ta đã có…". Sản phẩm không có teaser và trailer đình đám như các MV trên thị trường nhưng nhanh chóng thể hiện sức hút đáng kể. Lợi thế lớn đầu tiên của MV "Vì ta đã có…" là đã có sẵn lượng fan hâm mộ trung thành hơn 600.000 tư vấn viên tài chính của các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường và hơn 10 triệu người đã tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhưng điều khiến music video này thu hút hơn cả là bản lĩnh dám vượt lên "truyền thống khô khan" cùng những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu để "F5" bản thân, với mong muốn ngày càng nhiều người Việt quan tâm đến sức khỏe, tài chính vững chắc cho bản thân.

Vì vậy, MV đi theo mạch chuyện dễ hiểu nhất có thể. "Vì ta đã có…" được quay theo phong cách của những thước phim cũ, ghi lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của một gia đình kiểu mẫu có ông bà, bố mẹ và con cái và những lúc họ đối mặt với chông gai cuộc đời. "Những khi nắng gắt, hay lúc mưa giông. Nhiều khi cuộc sống, khiến ta nản lòng".

Đầu tiên, chính phong cách Moombahton của MV đã làm nên sự cuốn hút vì điểm đặc trưng của thể loại này nằm ở tempo (tốc độ) nhanh, tiếng bass dày, nhịp trống two-step (nhịp trống kép), tạo cảm giác sôi động, phấn khích. Thứ hai, các "netizen" càng thấy hứng thú hơn khi giai điệu sôi động phá cách này đã "trẻ hóa" và truyền tải sự cần thiết của bảo hiểm trong đời sống một cách trực diện và tinh tế nhờ vào sự khéo léo ca từ tươi trẻ, hấp dẫn, từ đó, ý nghĩa mà bảo hiểm mang lại cho chúng ta "thấm dần" lan tỏa trong đời sống.

Cuộc sống sẽ thế nào nếu ta có bảo hiểm nhân thọ?

Có bảo hiểm tài chính vững vàng

Có bảo hiểm yên tâm tuổi vàng

Có bảo hiểm gia đình hạnh phúc

Có bảo hiểm tương lai vẹn toàn

Có bảo hiểm an tâm học vấn

Có bảo hiểm nhà cửa khang trang

Có bảo hiểm có quỹ tiết kiệm

Có bảo hiểm đường đời thênh thang.

Lời bài hát giúp công chúng hiểu thêm ý nghĩa và giá trị của bảo hiểm nhân thọ. Một người xem bình luận "Quá thấm thía!" Làm một việc khó là "mềm hóa" bảo hiểm, nhưng MV đã truyền tải được sự cần thiết của bảo hiểm trong đời sống một cách trực diện và tinh tế nhờ vào sự khéo léo ca từ tươi trẻ, hấp dẫn. Một bạn trẻ đã bình luận: "Chẳng còn khô khan, BHNT lần đầu xuất hiện trong MV dễ thương chất ngất".

Có thể nói với giai điệu trẻ trung hiện đại, tiết tấu sôi động của giai điệu Moombahton, MV "Vì ta đã có" là món quà ý nghĩa ngành bảo hiểm gửi đến khách hàng trong những ngày tháng 3, khi chúng ta đang nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường sau dịch bệnh. Và MV sẽ là chiếc cầu nối đầy ý nghĩa của ngành bảo hiểm đến gần hơn nữa với khách hàng.

MC Liêu Hà Trinh, một trong những đại sứ lan tỏa thông điệp tích cực này từ MV "Vì ta đã có…" cũng chia sẻ rằng, bên cạnh sức mạnh bảo vệ xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của trái tim, thì bảo hiểm - tình yêu từ lý trí lại là những trang giấy "có điều kiện" sẽ bổ trợ thêm sự bảo vệ ta dành cho người mình thương yêu trong cuộc sống này.

Theo đại diện của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), đây là một trong những nỗ lực truyền thông về BHNT của IAV trong những năm qua, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về BHNT, xóa đi những hiểu lầm không đáng có, giúp người dân hiểu thêm về lợi ích BHNT đem lại trong cuộc sống, cũng như nâng cao hình ảnh của BHNT ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời hỗ trợ các công ty BHNT thành viên thuận lợi, dễ dàng hơn trong tiếp cận công chúng.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% so với cùng kỳ 2020; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) được cải thiện rõ rệt sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19, cùng sự bùng nổ về công nghệ trong kinh doanh bảo hiểm, triển vọng tăng trưởng của thị trường được các chuyên gia đánh giá rất khả quan trong những năm tới.

Nhận định này được thể hiện qua dự báo tích cực của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho năm nay, với hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều được dự báo sẽ tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 được dự báo, ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021.