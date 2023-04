Quang Lê nói gì khi Lệ Quyên vào nghề sau nhưng cát-xê giờ đã vượt mặt?

Ngày 1/5 tới, Quang Lê sẽ tái ngộ Lệ Quyên trong liveshow diễn ra ở Quy Nhơn. Nam ca sĩ không khỏi bồi hồi khi nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ Lệ Quyên.

Quang Lê tiết lộ, anh gặp Lệ Quyên vào năm 2005. Thời điểm này, nữ ca sĩ Giấc mơ có thật mới vào nghề và theo đuổi dòng nhạc trẻ. Trong một lần đi diễn tại Mỹ, cô gặp được Quang Lê và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát đặc biệt. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhờ anh ký tặng hàng chục đĩa ca nhạc để làm kỷ niệm và về tặng bạn bè.

Một năm sau cuộc gặp gỡ, Lệ Quyên bất ngờ rẽ hướng hát nhạc bolero. Điều này khiến Quang Lê vô cùng ngỡ ngàng. Anh nói: "Lúc đó, Lệ Quyên ra mắt Khúc tình xưa 1. Từ đó, khán giả thấy cô ấy thú vị. Tôi có nghe cô ấy hát và thấy giọng cô này lạ lạ, khác biệt. Lần đầu nghe, tôi thấy bỡ ngỡ".

Quang Lê, Lệ Quyên ở hậu trường một sự kiện dịp đầu năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

So với thuở hàn vi, Lệ Quyên giờ đây đã trở thành giọng ca hàng đầu trong làng nhạc Việt. Cô được mời dự tại nhiều sự kiện, cát-xê ngất ngưởng. Khi được hỏi liệu có chạnh lòng khi đàn em vụt sáng, giàu hơn cả mình, Quang Lê đáp: "Mỗi người có một số phận riêng, ai cũng bắt đầu từ con số 0. Tôi ngày xưa cũng thế thôi, đi xin chữ ký người này, người kia và sau này may mắn, thậm chí sánh vai, nổi tiếng hơn họ nữa. Quyên có nổi tiếng và cát-xê cao hơn thì hoàn toàn xứng đáng với sức lao động của cô ấy".

Nam ca sĩ cho biết, cả hai chính thức gắn kết khi Quang Lê về Việt Nam biểu diễn, hát chung tại phòng trà Không tên. Lúc đầu, Quang Lê nghĩ "chỉ hát cho vui" nhưng cả hai bất ngờ được khán giả ủng hộ.

Giọng ca Đôi mắt người xưa kể: "Sau khi hát cùng Lệ Quyên mấy đêm tại phòng trà Không tên thì tôi quyết định mời cô ấy hát trong liveshow đầu tiên của mình. Chúng tôi song ca bài Sầu tím thiệp hồng. Tôi không ngờ chúng tôi thành một cặp ăn khách, hát hàng ngàn đêm ở các phòng trà".

Nói về ca khúc này, Quang Lê không nghĩ trở thành "hiện tượng" với hàng triệu lượt xem, và được yêu thích như vậy. Bởi cả hai chỉ muốn chọn một ca khúc kết hợp, và Sầu tím thiệp hồng là bản nhạc đã cũ không còn đặc sắc.

Quang Lê, Lệ Quyên song ca "Sầu tím thiệp hồng" ở liveshow "Hát trên quê hương 1" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về ấn tượng ban đầu với Lệ Quyên, Quang Lê cho biết, Lệ Quyên duyên dáng, có tính cách gần gũi, dễ thương. Đặc biệt, giọng hát của nữ ca sĩ được người trong nghề đánh giá cao bởi có chất riêng và lạ.

Sau Sầu tím thiệp hồng, tên tuổi Lệ Quyên lên như "diều gặp gió". Theo Quang Lê, cả hai như gắn liền và "đóng đinh" với ca khúc này, anh xem Lệ Quyên là "người tình trong âm nhạc" sau 18 năm gắn bó. Anh cũng thừa nhận dù đã song ca với nhiều người bài hát này nhưng chưa có ai ăn ý và tạo độ phủ sóng rộng như hát với Lệ Quyên.

Sau Lệ Quyên, Quang Lê cũng từng kết hợp với nhiều nữ ca sĩ. Trong đó, giọng ca Gõ cửa trái tim có ấn tượng đặc biệt với Tố My. Tuy nhiên, nam ca sĩ khá lo lắng vì sợ đàn em lơ là trong nghệ thuật vì hiện Tố My đang tập trung kinh doanh và đều là những ngành nghề đầu tư lớn.

Anh bộc bạch: "Tôi vẫn nhắc nhở Tố My khi cô ấy hiện chuyển sang kinh doanh rất quy mô, từ bán thực phẩm chức năng đến mở thẩm mỹ rồi trường dạy thẩm mỹ. Tôi sợ cô ấy quá quan tâm đến kinh doanh thì liệu có ảnh hưởng đam mê hay không. Tôi chia sẻ thế thì Tố My bảo cô rất tâm huyết cho nghệ thuật. Công việc kinh doanh xem như nghề tay trái, đảm bảo thu nhập". Trong liveshow sắp tới, Quang Lê sẽ tái ngộ cả Lệ Quyên và Tố My.

Quang Lê sinh năm 1979, ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Sương trắng miền quê ngoại (Đinh Miên Vũ), Cô hàng xóm (Lê Minh Bằng), Đập vỡ cây đàn (Lê Mộng Bảo), Đôi mắt người xưa (Ngân Giang)...

Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như: Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn).

Năm 2009, Lệ Quyên vào TPHCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, nữ ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, cô thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.