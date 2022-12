Quang Dũng, Quang Lê, Tuấn Hưng gây ấn tượng khi kết hợp trên sân khấu

Tối 24/12, người yêu nhạc Hà Nội đón Giáng sinh đặc biệt trong không gian ấm cúng với live concert "Đêm Việt Nam 8" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

"Người tình mùa đông", ca khúc đã làm nên tên tuổi Như Quỳnh, được khán giả khắp nơi yêu cầu hát suốt 30 năm qua mỗi dịp Giáng Sinh, lại một lần nữa được vang lên trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt của gần 4.000 người có mặt tại khán phòng. Không còn là cô gái đội mũ nồi đỏ lí lắc, Như Quỳnh ngày hôm nay đằm thắm trong chiếc áo dài tím, giọng hát bớt đi sự trẻ trung sôi nổi nhưng lại tăng thêm độ trải nghiệm, quyến rũ.

Quang Lê song ca với Như Quỳnh (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Hai mùa Noel" là ca khúc Như Quỳnh đã hát với Mạnh Đình, Quang Lê cũng đã hát với Minh Tuyết nhưng trên sân khấu "Đêm Việt Nam 8", lần đầu tiên Như Quỳnh - Quang Lê hát với nhau. Hai giọng ca hàng đầu dòng nhạc trữ tình vô cùng ngọt ngào, nồng nàn. Hai người vốn rất thân thiết ngoài đời, hay tâm sự chia sẻ nhiều chuyện nghề, cũng từng hát chung sân khấu nhưng Quang Lê thú nhận, chưa từng hát chung ca khúc tình yêu. "Bây giờ vào vai rồi, không còn là chị em nhé, là người yêu" - Quang Lê dí dỏm dặn dò trong khi Như Quỳnh thẹn thùng đáp lại.

Quang Dũng và Thu Phương da diết với "Mùa đông của anh" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nếu như Quang Lê - Như Quỳnh giống tình đầu e ấp, ngại ngùng thì Quang Dũng, Thu Phương là tình nồng da diết trong "Mùa đông của anh". Hai người có phần nắm tay đầy tình tứ, đẹp đôi về ngoại hình và hòa hợp trong giọng hát. Trở lại với khán giả Hà Nội lần này, Quang Dũng được khen là ngày càng thu hút bởi vẻ điển trai và phong cách quý ông lịch lãm, hút hồn, giọng hát cũng nồng nàn hơn.

Thu Phương bảo nhờ khán giả Hà Nội, chị cảm thấy mùa đông ấm áp và cảm ơn vì được hát những ca khúc mùa đông hay như "Chuyện của mùa đông", "Và mùa đông sang". Nhạc sĩ Dương Cầm hòa âm từ êm ái tới trúc trắc khiến Thu Phương đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Ngọc Anh 3A (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuất hiện trên sân khấu, Ngọc Anh bảo đây là một chương trình đặc biệt nên chị phá lệ xa con để về Việt Nam đón Noel sau 16 năm sang Mỹ. Diện chiếc đầm xanh lá cây gợi cảm với phần chân váy xếp nếp ấn tượng, Ngọc Anh đùa chưa bao giờ chị thấy mình giống cây thông Noel đến thế. Với ca khúc tủ "Nỗi nhớ mùa đông", nữ ca sĩ thể hiện giọng hát đang trong độ chín của mình. Có lẽ sau 16 năm về được Noel ở Hà Nội, Ngọc Anh hát nồng nàn hơn hẳn.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng có phần solo khoe dấu ấn cá nhân trong những hit riêng. Như Quỳnh với "Duyên phận", Quang Lê với "Về đâu mái tóc người thương" đầy cảm xúc. Ngọc Anh hâm nóng cả chương trình khi thể hiện hai ca khúc "Đêm huyền diệu" - "Có nhớ đêm nào" với tiết tấu nhanh, sôi động. Với bản mashup "Người yêu cũ có người yêu mới - Khúc thụy du" Quang Dũng bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi kết hợp một ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Anh Bằng với ca khúc nhạc trẻ rất được ưa chuộng của nhạc sĩ Hamlet Trương.

Tuấn Hưng với "Gửi ngàn lời yêu" của Minh Vương và bản mashup "Phải chia tay thôi - Vẫn nhớ - Anh sẽ không đổi thay" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tuấn Hưng chia sẻ rằng, lâu rồi anh không ra sân khấu lớn nên hồi hộp đến mức suýt nhầm bài hát… "Vì ở nhà trông con nhiều quá", Tuấn Hưng hài hước nói. Nam ca sĩ điển trai với "Gửi ngàn lời yêu" của Minh Vương và bản mashup "Phải chia tay thôi - Vẫn nhớ - Anh sẽ không đổi thay" là màu sắc tươi trẻ nhất chương trình.

Phần kết hợp của các nghệ sĩ cũng được khán giả chờ đợi. Quang Lê - Quang Dũng kết hợp ăn ý với "Cây đàn bỏ quên". Thu Phương - Như Quỳnh - Ngọc Anh cũng sôi động, trẻ trung máu lửa với "Ô mê ly" sau hàng loạt ca khúc nhạc buồn.

Quang Lê - Quang Dũng kết hợp ăn ý với "Cây đàn bỏ quên" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thú vị hơn cả là phần kết hợp của Tuấn Hưng - Quang Dũng - Quang Lê. Ba ca sĩ khác biệt cả về ngoại hình lẫn màu nhạc đã có những cú lội "sang sân" nhau rất ngoạn mục. Giọng hát máu lửa của Tuấn Hưng hát bolero rất tình và Quang Dũng, Quang Lê cũng sôi động trẻ trung không kém khi thể hiện liên khúc "Nhớ nhau hoài - Nắm lấy tay anh - Vì đó là em".

Trước đó, Quang Lê chia sẻ: "Ba người khác biệt cả về ngoại hình, dòng nhạc nhưng không thấy sức ép gì vì mỗi dòng nhạc có một màu sắc riêng, ở dòng nhạc của mình, mình có thế mạnh nhưng chuyển qua dòng nhạc khác, mình hòa nhập cho vui. Tôi nghĩ anh Quang Dũng, Tuấn Hưng cũng chung cảm giác như thế", Quang Lê chia sẻ trước đó.

Thu Phương - Như Quỳnh - Ngọc Anh cũng sôi động, trẻ trung máu lửa với "Ô mê ly" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phần độc đáo đặc biệt của chương trình là những tiết mục đậm bản sắc "Đêm Việt Nam" của các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc. "Duyên phận" - bài hát đã đóng đinh với tên tuổi Như Quỳnh trở nên đầy mới mẻ với phần hỗ trợ của nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo và nghệ sĩ đàn bầu Lệ Giang.

Phần kết hợp của nghệ sĩ Lệ Giang và Quang Lê mang đến tiết mục đậm chất Việt Nam, nỉ non, tha thiết đậm đà tình cảm người xứ Huế trong những tiết mục "Ai ra xứ Huế - Mưa trên phố Huế". Phần mashup "Chảy đi sông ơi - Mái đình làng biển" với phần thể hiện của Thu Phương - Ngọc Anh và phần đệm đàn của nghệ sĩ Diệu Thảo, Lệ Giang - hai giọng hát nhiều tương đồng, nồng nàn, giàu nội lực nữ trầm trung dày.

"Duyên phận" - bài hát đã đóng đinh với tên tuổi Như Quỳnh trở nên đầy mới mẻ với phần hỗ trợ của nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo và nghệ sĩ đàn bầu Lệ Giang (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng nhờ sự kết hợp thú vị này và như nhạc sĩ Dương Cầm- Giám đốc âm nhạc chương trình nói là ekip và các nghệ sĩ đã luyện tập rất kỹ lưỡng, đã đem đến một bản mashup "Chảy đi sông ơi - Mái đình làng biển" cực kỳ ấn tượng, khó quên từ âm nhạc đậm hồn Việt Nam, rất huyền diệu đến giọng hát của hai nữ nghệ sĩ.

Một trong những tiết mục thăng hoa của chương trình để lại nhiều dư âm cho khán giả và cũng nằm trong tính toán của Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương là phần kết hợp hai nghệ sĩ đàn bầu Lệ Giang và tỳ bà Diệu Thảo với "Nắng có còn xuân" ca khúc mang âm hưởng dân gian của nhạc sĩ Đức Trí và hai ca khúc nhạc trẻ rất hiện đại "Em đây chẳng phải Thúy Kiều", "See tình".

Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương (giữa) cùng ca sĩ Như Quỳnh, Ngọc Anh 3A và nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc kết thúc trong một không khí đậm chất Giáng sinh với phần thể hiện của tập thể nghệ sĩ trong bản mashup: "Ước mơ - Tiếng chuông ngân - We wish you a Merry Christmas" và những tràng pháo tay nồng nhiệt của người yêu nhạc.