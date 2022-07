Quán quân "Thần tượng âm nhạc nhí" Thiên Khôi hát về tình yêu của Gen Z

Thần tượng âm nhạc nhí - Vietnam Idol Kids 2017 Thiên Khôi kể tình yêu ở bối cảnh tương lai viễn tưởng trong MV Is it love?, ra mắt ngày 7/7.

Bài hát là MV ra mắt cuối cùng, thuộc chuỗi project Timeline gồm ba bài Vì anh ngốc nghếch - Đôi môi - Is it love?. Hai bài trước ra mắt hồi tháng 6 và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Ca khúc Is it love? mang thông điệp về tình yêu, đem lại sự mới lạ ở thể loại âm nhạc và phong cách cho người xem. Thiên Khôi đặt nhiều tâm huyết vào ca khúc, thể hiện khả năng sáng tác và sản xuất theo phong cách Pop R&B.

Hai nhân vật chính là cặp robot Thiên Khôi - Na Tây. Xuyên suốt MV, hai robot không bộc lộ cảm xúc gì nhưng thể hiện được sự gắn kết kỳ lạ (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Project Timeline gồm ba MV được kể theo trình tự quá khứ - hiện tại - tương lai. Là bài ra mắt cuối cùng, Is it love? thể hiện đúng tinh thần tương lai khi đi theo phong cách futuristic - công nghệ cao với hình ảnh con người tựa robot. Vì thế, MV có màu đen chủ đạo, phông nền, đạo cụ tối giản.

Thiên Khôi kể câu chuyện tình yêu của Gen Z (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Dù trong tình cảnh nào, dường như tình yêu vẫn nảy nở. Vì thế, câu hát chủ đạo "Is it love?" - hỏi rằng liệu tình yêu có tồn tại không - được lặp lại liên tục. Ở cảnh cuối MV, Thiên Khôi chạm nhẹ vào má người nữ, ngụ ý hai nhân vật chính kết nối thật sự và tình yêu được đánh thức.

Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 tâm đắc với concept MV này vì khác biệt với hai bài trước, có phần bí ẩn hơn. Thử sức với phong cách hình ảnh mới, anh mong thể hiện được một âm nhạc hiện đại, tiệm cận với thế giới hơn.

Với Is it love?, Thiên Khôi sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình ở tuổi 17. Theo đuổi cảm xúc tình yêu của Gen Z, Thiên Khôi kết hợp giữa câu chuyện riêng của mình và những chiêm nghiệm từ phim ảnh, sách vở để viết Is it love?.

Thiên Khôi hát "Is it love?" (Video: YouTube Thiên Khôi).

Thiên Khôi bật mí, anh viết theo mạch cảm xúc nên ca khúc được hoàn thành nhanh chóng. Nhờ thói quen quan sát cuộc sống, câu chuyện của mọi người xung quanh, anh có tâm hồn đa cảm, biết yêu cái đẹp, hay suy ngẫm, tự hỏi bản thân về các sắc thái cuộc sống.

Từ đó, Thiên Khôi muốn dùng âm nhạc để bộc lộ bản thân và phần nào kể với thế giới về đời sống, tình cảm của thế hệ trẻ.

Thiên Khôi hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng: Có thể hát, sản xuất và hòa âm phối khí. Vì thế, với Is it love? và project Timeline, chàng trai 17 tuổi tự sáng tác và tham gia sản xuất.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi đang trau dồi kiến thức và trải nghiệm nhiều hơn để ngày càng trưởng thành trong âm nhạc".

Với Is it love?, Thiên Khôi sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình ở tuổi 17 (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Thiên Khôi thoát khỏi hình ảnh sao nhí để hướng đến hình tượng một chàng trai đa tài, cá tính, nội tâm sâu sắc.

"Tôi có thể hát ballad, rock hoặc thậm chí hát funky trong một ban nhạc. Nghệ thuật muôn màu muôn vẻ và tôi muốn dùng tuổi trẻ để chinh phục khán giả, những khía cạnh mới trong âm nhạc", Thiên Khôi cho biết.

Tuy bận rộn với âm nhạc, Thiên Khôi vẫn không muốn âm nhạc làm ảnh hưởng đến việc học. Năm học vừa qua, giọng ca Vì anh ngốc nghếch có học lực xuất sắc tại một trường quốc tế. Nam ca sĩ cân bằng học tập - làm việc bằng cách ngẫm nghĩ về âm nhạc vào thời gian nghỉ.

Thiên Khôi cảm ơn bố mẹ ủng hộ trên con đường âm nhạc. Gia đình luôn hỗ trợ anh thể hiện cá tính riêng trong nghệ thuật. Nhờ thế, anh tự mình xác định rõ hình tượng, phong cách bản thân từ sớm và có ý chí theo đuổi đam mê.