Quả Cầu Vàng 2024 trải qua phép thử: Mùa giải điện ảnh chính thức bắt đầu

Cuộc đua của các bộ phim điện ảnh năm nay sẽ rất gắt gao. Hiện tại, không lộ diện một ứng viên nào vượt trội hơn hẳn. Thực tế, những bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại các giải thưởng cũng chưa chắc sẽ làm nên kỳ tích ấn tượng hơn hẳn các bộ phim khác tại đêm trao giải.

Lịch sử trao giải từng cho thấy nhiều bộ phim dẫn đầu về số lượng đề cử nhưng rồi vẫn ra về tay trắng. Năm ngoái, tại lễ trao giải Oscar, những bộ phim như The Banshees of Inisherin, Elvis hay The Fabelmans nhận được từ 7 đến 9 đề cử, nhưng đều không thể giành về một giải nào.

Những bộ phim đình đám đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong mùa trao giải điện ảnh năm nay có thể kể tới bộ phim tiểu sử làm về "cha đẻ của bom nguyên tử" - phim Oppenheimer - do đạo diễn Christopher Nolan dàn dựng, hay phim Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) của đạo diễn Martin Scorsese.

Cả hai phim đều được coi là ứng viên nặng ký tại các giải thưởng điện ảnh sắp diễn ra. Hai tác phẩm đều được giới phê bình đánh giá cao và đều được dàn dựng bởi đạo diễn tài danh.

Bộ phim Poor Things của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos được nhận định là "ngựa ô" giàu tiềm năng. Diễn xuất của nữ chính Emma Stone được nhận xét là xứng đáng giúp cô giành về những giải thưởng cao quý nhất tôn vinh năng lực diễn xuất.

Bộ phim May December của đạo diễn Todd Haynes và phim tiểu sử Maestro của Bradley Cooper cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Mỗi phim đều nhận được 4 đề cử tại Quả Cầu Vàng.

Bộ phim tâm lý giật gân xoay quanh câu chuyện pháp lý ở phòng xử án - Anatomy of a Fall - là một ứng viên độc đáo trong mùa trao giải năm nay. Bộ phim của Pháp vốn đã gây tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế. Phim được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại các lễ trao giải điện ảnh diễn ra trên đất Mỹ thời gian tới đây.

Mùa trao giải năm nay được xem là một phép thử đối với giải Quả Cầu Vàng. Vốn được xem là lễ trao giải uy tín chỉ đứng sau giải Oscar, nhưng vài năm trở lại đây, Quả Cầu Vàng vướng phải nhiều lùm xùm bê bối liên quan tới cách thức vận hành.

Năm 2021, bài điều tra của tờ tin tức Los Angeles Times (Mỹ) cho biết rằng ủy ban chấm giải của Quả Cầu Vàng không hề có thành viên nào là người da đen. Điều này khiến hoạt động chấm giải bị cho là thiếu công bằng, khiến các dự án phim có diễn viên da đen hoặc do đạo diễn người da đen dàn dựng sẽ bị ngó lơ, không được ghi nhận xứng tầm trong hoạt động trao giải.

Vì vậy, giải Quả Cầu Vàng từng đối diện với làn sóng tẩy chay dữ dội, phải đi qua cơn lao đao bằng cách chấp nhận cải tổ lại ủy ban chấm giải, đưa thêm vào những thành viên là các nhà báo, nhà phê bình điện ảnh người da màu.

Sức hấp dẫn của lễ trao giải sau đó cũng bị sụt giảm đi nhiều. Tháng 6/2023, giải Quả Cầu Vàng đã được cơ cấu lại để trở thành một giải thưởng cân đối giữa những hoạt động phi lợi nhuận và những hoạt động vì lợi nhuận.

Trước đây, Quả Cầu Vàng thường nhấn mạnh khía cạnh hoạt động phi lợi nhuận vì những mục đích tốt đẹp đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp làm phim.

Nhưng kể từ nay, mục đích hoạt động vì lợi nhuận của giải đã chính thức được thông qua một cách rõ ràng và công khai trong các văn bản có tính pháp lý. Điều này có thể sẽ tạo nên bước ngoặt, khiến diện mạo và cách thức vận hành của giải kể từ năm nay sẽ có nhiều đổi khác.