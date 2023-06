Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi "thánh tiên tri" vì đoán trúng "Vợ nhặt"?

Sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) với môn ngữ văn. Đặc biệt, đề thi năm nay gây chú ý với phần làm văn (5 điểm) liên quan đến tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân.

Ngay khi đề thi được công bố, khán giả lập tức "réo tên" Phương Mỹ Chi bởi trước đó, nữ ca sĩ đã "phát tín hiệu" chính xác về đề thi ngữ văn năm nay qua MV "Đẩy xe bò".

Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Đã có nhiều người hăm he, nếu đợt này không ra "Vợ nhặt" là lập nhóm anti tôi...".

Hình ảnh Phương Mỹ Chi trong MV "Đẩy xe bò" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Mỹ Chi cho biết: "Đề thi văn như thế nào tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ đoán cho vui vì mình đang thực hiện một sản phẩm mang tên "Đẩy xe bò" lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học "Vợ nhặt", không ngờ lại trùng hợp. Cảm xúc của tôi bây giờ thật sự rất hạnh phúc, giống như không đi thi nhưng được "trúng tủ" vậy".

Phương Mỹ Chi cho biết "Vợ nhặt" là một tác phẩm yêu thích của cô khi còn học cấp 3. Với tác phẩm này, nữ ca sĩ nhận thấy có nhiều giá trị nhân văn về tình người cũng như sự cảm thông và san sẻ lẫn nhau trong cuộc sống.

"Cô bé dân ca" nói thêm: "Khi ra mắt "Đẩy xe bò", tôi cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn học sinh yêu thích và ủng hộ. Tôi nghĩ việc vô tình đoán trúng đề thi là một sự may mắn. Ngày xưa tôi cũng thi nhưng toàn đoán sai đề, còn bây giờ đoán đề giúp người khác lại trúng tủ (cười)".

Nói danh xưng "nhà tiên tri văn học", Phương Mỹ Chi nói: "Nhà tiên tri thì chắc chắn anh Đen Vâu là số 1 rồi, không ai qua được. Tôi chỉ may mắn "ăn may" năm nay thôi (cười). Tuy nhiên, năm sau tôi vẫn tiếp tục hành trình đoán đề của mình để thử xem bản thân may mắn đến đâu".

Trước thắc mắc về việc có tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc có liên quan đến các tác phẩm văn học ở những năm sau, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Điều này thì tôi không hứa trước được bởi nó còn phụ thuộc vào cảm hứng của tôi ở thời điểm đó".

Phương Mỹ Chi mang đến không khí vui nhộn trong sản phẩm mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 21/6 vừa qua, Phương Mỹ Chi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Đẩy xe bò" được lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân - tác phẩm nằm trong sách Ngữ văn lớp 12. Sau 7 ngày phát hành, MV hiện đạt hơn 1 triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức của nữ ca sĩ.

Với MV này, Phương Mỹ Chi không hóa thân hay đóng vai nhân vật trong tác phẩm "Vợ nhặt" mà chỉ tập trung khai thác biểu cảm, không khí tươi vui ngày bế giảng của học sinh cuối cấp cùng vũ đạo sôi động phù hợp với giai điệu của bài hát. Đồng thời, MV cũng "mượn" câu chuyện tình yêu thời xưa để so sánh với tình yêu hiện nay.