Phim có Will Smith đạt doanh thu 105 triệu USD

Bad Boys: Ride or Die (Những gã trai hư: Chơi hay bị xơi) là phần phim thứ 4 trong loạt phim hài hành động do hai nam diễn viên Will Smith và Martin Lawrence đóng chính. Với mức kinh phí đầu tư 100 triệu USD, phim thu về từ phòng vé toàn cầu gần 105 triệu USD sau dịp cuối tuần đầu tiên ra rạp. Will Smith sắp thoát khỏi chuỗi liên hoàn "bom xịt" đáng ái ngại.

Doanh thu ấn tượng của phim cho thấy đây chính là cú hích mà Hollywood đang chờ đợi ở mùa phim hè. Đối với tài tử Will Smith, bộ phim là thành công đáng kể nhất trong sự nghiệp của anh kể từ sau scandal "cái tát" xảy ra tại lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith (trái) và bạn diễn Martin Lawrence trong "Bad Boys: Ride or Die" (Ảnh: New York Post).

Nhắc nhớ lại sự vụ cái tát hồi tháng 3/2022, Will Smith từng bước lên sân khấu lễ trao giải Oscar, tát nam diễn viên hài Chris Rock vì trước đó, Rock đã trêu đùa kiểu đầu trọc của vợ Smith.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Will Smith không có phim nào ăn khách ngoài phòng vé. Bộ phim King Richard (2021) từng đưa về cho Will Smith tượng vàng Oscar. Phim có kinh phí đầu tư 50 triệu USD, nhưng doanh số từ phòng vé chỉ đạt 39 triệu USD.

Bộ phim Emancipation (2022) do Will Smith đóng chính có kinh phí đầu tư 162 triệu USD. Nhưng phim không tạo nên tiếng vang ngoài phòng vé. Khi được chiếu trên nền tảng Netflix, Emancipation cũng không khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm.

Vì vậy, Bad Boys: Ride or Die là một phép thử quan trọng để xem sức hút của Will Smith còn lại bao nhiêu, sau scandal "cái tát" và loạt phim "bom xịt".

Trong Bad Boys: Ride or Die, Smith và Lawrence tiếp tục vào vai những cảnh sát điều tra. Lần này, họ cần lấy lại danh dự cho người sếp quá cố bị gài bẫy và bôi nhọ.

Trailer phim "Bad Boys: Ride or Die" (Video: CGV).

Một trong những cảnh phim được chú ý nhất trong Bad Boys: Ride or Die, đó là khi Lawrrence liên tục tát vào mặt Smith. Phân cảnh này là một chi tiết hài hước được thực hiện với hàm ý gợi nhắc lại bê bối trong sự nghiệp của Smith.

Hiện tại, những đánh giá khen chê xung quanh bộ phim khá trái chiều. Phim không nhận được sự khen ngợi đồng thuận từ giới phê bình, nhưng tín hiệu từ phòng vé cho thấy công chúng đón nhận phim khá nhiệt tình.

Trên trang bình phim Rotten Romatoes, phim nhận được điểm trung bình 6/10. Giới phê bình nhận định Will Smith và Martin Lawrence diễn xuất ăn ý, nhưng phim không tạo nên cảm nhận mới mẻ cho loạt phim. Trên trang bình phim Metacritic, 49 nhà phê bình chấm phim 54/100 điểm.

Trong khi đó, khảo sát của CinemaScore với khán giả đã xem phim cho thấy điểm trung bình dành cho phim là "A-" trên thang điểm từ A+ cho tới F. Trên trang PostTrak, khán giả dành cho phim 90% đánh giá tích cực, 84% khán giả cho biết họ khuyến khích người khác xem phim.

Bài bình trên tờ The Independent đánh giá bộ phim "cực kỳ vui nhộn". Tờ Variety đánh giá phim đưa lại cảm nhận tích cực cho người xem.

Như vậy, sự vụ nóng giận tát đồng nghiệp không khiến Will Smith bị quay lưng tuyệt đối. Đối với các nhà sản xuất, Smith vẫn có cơ hội tái xuất. Đối với công chúng, anh vẫn được đón nhận khi xuất hiện trong các bộ phim dễ xem, đề cao tính giải trí.

Will Smith đang có những tín hiệu khởi sắc trong sự nghiệp sau scandal "cái tát" (Ảnh: New York Post).

Thực tế, đối với các hãng phim, họ chỉ quan tâm tới mức độ ăn khách của ngôi sao. Chỉ cần Will Smith cho thấy anh vẫn là bảo chứng phòng vé, các hãng phim có thể hoàn toàn lãng quên vụ lùm xùm của Smith.

Sau Bad Boys: Ride or Die, tới đây, Smith sẽ còn xuất hiện trong các phim Fast and Loose và Sugar Bandits. Smith được ví như đang trên chặng hành trình chuộc tội, anh cần phải kiên nhẫn chờ đợi những kết quả tích cực, để biết chắc chắn rằng mình đã thực sự được tha lỗi.

Sau chuỗi "bom xịt", những u ám trong sự nghiệp của Smith đã dần được xua tan, tia sáng đầu tiên đã xuất hiện trong sự nghiệp của anh.