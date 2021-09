Nữ tỷ phú Kim Kardashian và bạn trai cũ đau đầu vì tin lộ clip "nóng"

Dân trí Người quản lý cũ của nam ca sĩ Ray J vừa lên tiếng khẳng định rằng người này đang nắm giữ clip "nóng" thứ 2 của Kim Kardashian và bạn trai cũ - nam ca sĩ Ray J.

Người quản lý cũ của nam ca sĩ Ray J vừa lên tiếng khẳng định rằng người này đang nắm giữ clip "nóng" thứ 2 của Kim Kardashian và bạn trai cũ - nam ca sĩ Ray J.

Ngay lập tức, thông qua luật sư đại diện, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân tỷ phú - Kim Kardashian đã khẳng định rằng không còn một clip "nóng" nào giữa cô và bạn trai cũ Ray J, sau clip đã bị lộ hồi năm 2007.

Clip "nóng" giữa Ray J và Kim Kardashian đã từng bị lộ hồi năm 2007 và tạo nên một cú chấn động trong showbiz Mỹ, khiến Kim vốn chỉ được biết tới với tư cách là cô bạn hay đi bên nữ ca sĩ Paris Hilton, bỗng khiến nhiều người quan tâm tìm hiểu.

Kim Kardashian bắt đầu được biết tới từ đó, theo một cách mà chính cô thừa nhận rằng "không lấy gì làm vinh dự", một khởi đầu sự nghiệp khiến cô phải nỗ lực "gấp 10 lần người khác" trong những năm tháng về sau này, để được nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hơn, sau những lùm xùm mất thiện cảm từng xảy ra năm xưa.

Chính trong năm 2007, sau sự cố bê bối ấy, gia đình Kardashian tung ra sê-ri phim truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashians", show này ăn khách, được thực hiện qua 20 mùa phát sóng, kéo dài từ năm 2007 tới 2021, giúp các thành viên trong nhà Kardashian được biết tới trong showbiz Mỹ và mở ra những cơ hội kinh doanh cho các thành viên trong gia đình này.

Hiện tại, trong các chị em nhà Kardashian, nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm và thời trang là Kim Kardashian và Kylie Jenner, ngoài ra còn có Kendall Jenner là người mẫu nổi tiếng thế giới.

Kim Kardashian bắt đầu được biết tới từ một sự việc mà chính cô thừa nhận rằng "không lấy gì làm vinh dự".

Thông tin gây xôn xao về clip "nóng" thứ 2 của Kim Kardashian và Ray J xuất hiện sau khi người quản lý cũ của Ray J - Wack 100 tham gia một cuộc phỏng vấn và tuyên bố rằng người này đang nắm giữ trong tay clip "nóng" của cặp đôi một thuở.

Ngay lập tức, luật sư của Kim lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng Wack 100 chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý: "Tuyên bố mà Wack 100 vừa đưa ra là hoàn toàn dối trá. Thật đáng thương cho người đưa ra những phát ngôn dối trá chỉ để nhận được một chút sự quan tâm".

Về phần nam ca sĩ Ray J, anh cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận những thông tin mà người quản lý cũ đưa ra: "Những thông tin này không có gì thú vị, hay ho. Tôi đã "lắng sóng" vài năm nay và tập trung vào những ưu tiên trong cuộc sống hiện tại, tôi đã sống lặng lẽ hơn và biết ơn vì những điều may mắn mình có được trong cuộc sống.

Làm sao tôi có thể chứng minh cho người thân thấy rằng tôi đã trưởng thành hơn xưa nếu những thông tin vớ vẩn như thế này vẫn tiếp tục xuất hiện? Bây giờ tôi đã là một người cha, ưu tiên của tôi hiện tại là trở thành một người cha tốt và đặt các con lên hàng đầu. Đây chắc chắn không phải những thông tin mà tôi muốn gắn liền với cái tên của mình".

Ray J đã kết hôn hồi năm 2016 và hiện đã có 2 con nhỏ. Trước những tuyên bố từ phía Kim và Ray J, Wack 100 vẫn tiếp tục khẳng định về những gì mà mình đang nắm giữ và thậm chí còn đe dọa ngược lại, rằng nếu các bên tiếp tục dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng đối với mình, Wack 100 sẽ tung ra bằng chứng cho thấy người này... không nói dối.

Sự nghiệp của Kim Kardashian bắt đầu như thế nào sau... sự cố lộ clip "nóng"?

Trước khi clip "nóng" của Kim Kardashian bị lộ hồi năm 2007, cô chủ yếu được biết tới là người bạn gái hay đi bên cạnh ngôi sao truyền hình thực tế - nữ ca sĩ Paris Hilton.

Cho tới giờ, nhìn lại sự nghiệp rình rang của Kim, cả công chúng và chính Kim đều phải thừa nhận rằng sự cố lộ clip "nóng" giữa cô và bạn trai cũ - nam ca sĩ Ray J (clip thực hiện hồi năm 2002) đã khiến người ta tìm hiểu Kim Kardashian là ai, vô tình, đó chính là cú hích cho sự nghiệp của Kim giữa lúc còn đang loay hoay.

Ban đầu, khi clip bị lộ, Kim phủ nhận việc mình là nhân vật nữ trong clip.

Ban đầu, khi clip bị lộ, Kim phủ nhận việc mình là nhân vật nữ trong clip, nhưng sau cùng, khi phủ nhận "không ăn thua", Kim đã tìm cách dàn xếp với bên nắm giữ clip "nóng" của cô và nhận về 5 triệu USD bồi thường, chấp nhận để mọi chuyện dừng lại tại đó, không kiện tụng ra tòa như ý định mà cô tuyên bố lúc ban đầu.

Ngay trong năm 2007, tận dụng sự quan tâm công chúng đang dành cho mình, Kim và gia đình cô đã bắt đầu thực hiện chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" (lên sóng bền bỉ từ năm 2007 - 2021).

Dần dần, Kim gây dựng hình ảnh và tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, cô có hàng trăm triệu lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Cô cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm và kinh doanh thành công trên chính nền tảng mạng xã hội mà cô đang sở hữu một cộng đồng người theo dõi đông đảo.

Cuộc hôn nhân của cô và rapper tỷ phú Kanye West cũng giúp gia tăng độ phủ sóng của Kim trên các trang tin giải trí. Họ kết hôn năm 2014 và có 4 người con chung. Dù vậy, trong năm 2021 này, Kim và Kanye đã tuyên bố chia tay.

Trong những năm trở lại đây, Kim tập trung kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội y định hình cơ thể... Kim cũng thể hiện sự quan tâm dành cho ngành luật, cô dự định trở thành một luật sư và đã theo học ngành luật, đồng thời xin học việc tại một tổ chức pháp lý hoạt động phi lợi nhuận.

Giờ đây, Kim Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách, một nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản đã chạm ngưỡng một tỷ USD.

Giờ đây, Kim Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách, một nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản đã chạm ngưỡng một tỷ USD.

Bản thân Kim và các thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner của cô đều đã có bước ngoặt lớn trong cuộc sống, kể từ sau khi Kim thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng hồi năm 2007 và bắt tay vào cùng cả nhà thực hiện show truyền hình thực tế.

Kể từ đó, Kim đã không ngừng gây dựng hình ảnh, tạo nên tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, sáng tạo nên những dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng ăn khách.

Kim (hiện 40 tuổi) từng chia sẻ thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn với MC nổi tiếng Oprah Winfrey rằng: "Tôi hiểu việc lộ clip "nóng" chính là cách mà tôi được giới thiệu tới mọi người. Tôi hoàn toàn ý thức được những thực tế xung quanh sự thật ấy. Tôi luôn ý thức rõ ràng rằng đó là cách tôi được đưa ra với thế giới, một cách... rất tiêu cực.

Vì vậy, tôi thấy mình cần phải nỗ lực làm việc chăm chỉ gấp 10 lần những người khác để mọi người chịu chấp nhận, chịu nhìn nhận và ghi nhận con người đích thực của tôi. Quả thực, tôi có cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng".

Kim cho biết cho tới tận hôm nay, cô vẫn phải chịu đựng những cách nhìn nhận, đánh giá đầy định kiến dành cho mình.

Kim cho biết cho tới tận hôm nay, cô vẫn phải chịu đựng những cách nhìn nhận, đánh giá đầy định kiến dành cho mình, xuất phát từ việc bị lộ clip "nóng". Nhưng truyền thông - công chúng cũng đã có những cách nhìn nhận công bằng hơn dành cho cô - người từng bị xem là ngôi sao "chiêu trò", nổi lên thuần túy nhờ... clip "nóng".

Tạp chí Time đã từng đưa Kim Kardashian vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2015. Nhiều nhà phân tích và ngay cả các fan của Kim từng nhìn nhận cô là một ngôi sao "nổi tiếng chỉ vì... nổi tiếng thôi", nghĩa là không có thực tài. Nhưng dần dần những cách nhìn nhận về Kim đã trở nên đa chiều, công bằng và rộng lượng hơn.

Cô nằm trong top những ngôi sao truyền hình thực tế được trả thù lao cao nhất trong năm 2015 (theo Forbes) với thu nhập đến từ show thực tế đem về cho Kim hơn 53 triệu USD.

Kim Kardashian trong buổi chụp hình với tạp chí GQ

Bích Ngọc

Theo Page Six/New York Post