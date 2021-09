Dân trí Ngôi sao truyền hình thực tế - nữ doanh nhân tỷ phú USD - Kim Kardashian vừa gây sốc khi xuống phố với bộ đồ da kín từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen.

Ngôi sao truyền hình thực tế - nữ doanh nhân tỷ phú USD - Kim Kardashian vừa gây sốc khi xuống phố với bộ đồ da kín từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen.

Bộ đồ da của Kim Kardashian bao gồm cả mặt nạ đồng chất, đồng màu so với bộ đồ, chiếc mặt nạ có khóa kéo. Tổng thể bộ đồ da kín từ đầu đến chân khiến Kim Kardashian gây sốc khi xuất hiện tại thành phố New York (Mỹ).

Đây là một lựa chọn thời trang khá kỳ quái của Kim nhưng nó thể hiện rằng cô đã sẵn sàng cho những ý tưởng thời trang táo bạo trước thềm sự kiện thời trang đình đám hàng đầu trong giới showbiz Mỹ - Met Gala sắp diễn ra trong tháng 9 này.

Hiện tại, Kim và các chị em gái trong gia đình Kardashian - Jenner đã có mặt ở New York để tham gia sự kiện Met Gala sắp diễn ra.

Kim Kardashian (hiện 40 tuổi) bắt đầu thu hút sự quan tâm chú ý của các trang tin giải trí Mỹ trong vai trò một người bạn, một chuyên gia phong cách hỗ trợ cho nữ ca sĩ Paris Hilton, sau đó, cô vướng vào scandal lộ clip "nóng" với bạn trai cũ hồi năm 2007. Ngay trong năm đó, Kim và gia đình của cô cho ra mắt show truyền hình thực tế có tên "Keeping Up with the Kardashians" (2007 - 2021).

Show này khá ăn khách và tạo đà để Kim và các thành viên trong gia đình phát triển tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội. Kim hiện tại có hàng trăm triệu lượt theo dõi trên Twitter và Instagram. Cô đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa...

Cây đồ da "kín từ đầu đến chân" của Kim Kardashian.

Cuộc hôn nhân của Kim và rapper Kanye West cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông - công chúng. Họ kết hôn năm 2014 và có 4 người con chung, trong năm nay, cặp đôi đã chia tay.

Trong những năm gần đây, Kim tập trung vào việc kinh doanh các dòng sản phẩm mang tên mình, tính đến nay, cô đã đứng vào hàng tỷ phú USD. Tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Kim Kardashian vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2015.

Kim được xem như một ví dụ điển hình của việc "nổi tiếng chỉ vì nổi tiếng thôi", nghĩa là không có thực tài nghệ thuật, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới showbiz, không hề thua kém về mức độ phủ sóng trên các trang tin giải trí so với bất cứ ngôi sao đình đám nào. Kim từng là ngôi sao truyền hình thực tế có thù lao cao nhất năm 2015 với mức thu nhập ước tính hơn 53 triệu USD.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail