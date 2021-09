Dân trí Ngôi sao 24 tuổi của nền công nghiệp giải trí Mỹ, doanh nhân đáng gờm trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm - Kylie Jenner (24 tuổi) chính thức xác nhận cô đang mang bầu lần 2.

Nữ tỷ phú "hụt" chính thức công khai mang bầu lần 2

Hiện tại, Kylie đã gắn bó trở lại với bạn trai - rapper Travis Scott. Tin đồn cô đang mang bầu lần 2 đã xuất hiện trên khắp các trang tin giải trí thời gian gần đây. Dù vậy, phải tới hiện tại, Kylie mới quyết định chính thức xác nhận sau một khoảng thời gian "lắng sóng", không xuất hiện ở bên ngoài và chỉ dùng lại ảnh cũ để đăng tải lên mạng xã hội.

Trong đăng tải mới nhất trên mạng xã hội Instagram, Kylie chia sẻ với cộng đồng fan một clip xác nhận tin vui. Nữ doanh nhân 24 tuổi và nam rapper 30 tuổi đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, họ đã có một cô con gái chung - cô bé Stormi (hiện lên 3 tuổi).

Kylie và rapper Travis đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, họ có những giai đoạn gắn bó và giai đoạn chia xa. Hiện tại, cặp đôi tái hợp trở lại và chuẩn bị chào đón người con thứ 2 ra đời.

Trong giới giải trí Mỹ, Kylie Jenner được xem là một nữ doanh nhân đáng gờm. Thoạt tiên được biết tới từ show truyền hình thực tế ăn khách của gia đình - "Keeping Up with the Kardashians", Kylie tận dụng sự quan tâm đặc biệt mà truyền thông - công chúng dành cho cô, đặc biệt là sau lần cô... bơm môi, để tung ra một dòng son môi.

Dòng sản phẩm này gây sốt trên thị trường và nhanh chóng mở ra cho Kylie một sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thành công ấn tượng.

Trong năm 2014 và 2015, tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Kylie vào danh sách những nhân vật tuổi "teen" có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cô được đánh giá là có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ trên mạng xã hội.

Năm 2017, Kylie xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập lớn nhất do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, cô trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất từng xuất hiện trong danh sách này. Năm 2018, tờ tin tức New York Post (Mỹ) đánh giá cô là ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2019, tạp chí Forbes (Mỹ) ước tính Kylie đã có khối tài sản 1 tỷ USD, khiến cô ở tuổi 21 trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới, dù vậy, yếu tố "tự thân" khi đó đã rất gây tranh cãi, bởi Kylie là một nhân vật được biết đến, không phải một người khởi nghiệp từ đầu theo đúng nghĩa của từ "tự thân".

Tới tháng 5/2020, tạp chí Forbes đưa ra thông báo rằng Kylie đã không cung cấp thông tin trung thực, khiến họ có những tính toán nhầm lẫn, rằng kỳ thực Kylie... chưa phải một tỷ phú USD.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail